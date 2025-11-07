English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
அரசு அதிகாரிகளுக்கு 3% அகவிலைப்படி உயர்வு... இந்த 2 மாநிலங்கள் அறிவிப்பு

DA Hike: ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ், ஐஎஃப்எஸ் உள்ளிட்ட அதிகாரிகளுக்கான அகவிலைப்படியை உயர்த்தி இந்த இரண்டு மாநிலங்கள் தற்போது அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளன.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 7, 2025, 07:32 AM IST

    மத்திய அரசு அக். 1இல் டிஏ-ஐ உயர்த்தியது.

    பல மாநிலங்கள் அரசு ஊழியர்களுக்கு டிஏ-ஐ உயர்த்தின.

    அகவிலைப்படி 3% உயர்வு

அரசு அதிகாரிகளுக்கு 3% அகவிலைப்படி உயர்வு... இந்த 2 மாநிலங்கள் அறிவிப்பு

DA Hike, 7th Pay Commission: கடந்த அக்டோபர் என்பது பண்டிகைகள் மற்றும் கொண்டாட்டங்களின் மாதமாக விளங்கியது. நவராத்திரி, தீபாவளி உள்ளிட்ட பண்டிகைகளால் மக்கள் தங்கள் குடும்பத்தினர், உற்றார் உறவினர், நண்பர்களுடன் மகிழ்ச்சியாக கொண்டாடுவது ஒருபுறம். அதேநேரத்தில், கடந்த மாதம் போனஸ் போன்ற அறிவிப்புகளும் ஊழியர்களை குஷிப்படுத்தியிருக்கும்.

DA Hike: அக்டோபர் 1இல் வெளியான அறிவிப்பு

அந்த வகையில், அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களை கடந்த மாதம் மகிழ்ச்சியை கொடுத்தது என்றால் அகவிலைப்படி உயர்வு அறிவிப்புகள் என சொல்லலாம். கடந்த அக்டோபர் 1ஆம் தேதி அன்று மத்திய அரசின் லட்சக்கணக்கான ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் அகவிலைப்படி உயர்த்தப்பட்டது. இதற்கு மத்திய அரசும் ஒப்புதல் அளித்தது. இதைத் தொடர்ந்து, 55 சதவீதத்தில் இருந்த அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலைப்படி நிவாரணம் 58% ஆக உயர்ந்தது. இது அகவிலைப்படி உயர்வு 2025ஆம் ஆண்டு ஜூலை 1ஆம் தேதி முதல் கணக்கிடப்படும். எனவே, ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர் மாத அரியர் தொகையுடன் அக்டோபர் மாத சம்பளத்துடன் அவர்களுக்கு கிடைத்தது.

DA Hike: இதுவரை அறிவித்த மாநிலங்கள்

மத்திய அரசின் அறிவிப்பை தொடர்ந்து தீபாவளிக்கு முன்னும், அதற்கு பிறகும் பல மாநில அரசுகள் அகவிலைப்படியை உயர்த்தின. இதுவரை ராஜஸ்தான், குஜராத், பீகார், சிக்கிம், ஹரியானா, உத்தரகாண்ட், திரிபுரா, உத்தரபிரதேசம், ஹிமாச்சல பிரதேசம், கர்நாடகா, அசாம், ஜார்கண்ட், கேரளா, அருணாச்சல பிரதேசம், ஒடிசா, ஜம்மு காஷ்மீர் அரசுகள் தங்களின் ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படியை உயர்த்தி இருக்கிறது. அந்த வகையில், தொடர்ந்து பல்வேறு மாநிலங்களின் அறிவிப்பும் வந்தவண்ணம் உள்ளன. தற்போது ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளுக்கான அகவிலைப்படி உயர்வு குறித்த அறிவிப்புகள் வந்துள்ளன.

DA Hike: சத்தீஸ்கரில் டிஏ உயர்வு

சமீபத்தில் சத்தீஸ்கர் பொது நிர்வாகத்துறை வெளியிட்ட ஆணையின்படி, அம்மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளுக்கு அகவிலைப்படி 58% ஆக அதிரித்துள்ளது. அதாவது, இந்த 3% அகவிலைப்படி உயர்வு 2025ஆம் ஆண்டு ஜூலை 1ஆம் தேதி அன்று முதல் கணக்கிடப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேநேரத்தில் அரியர் தொகையும் வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், மத்திய நிதித்துறையின் அறிவுறுத்தப்பட்ட நடைமுறையின் அடிப்படையில், அவர்களுக்கு இது ரொக்கமாக வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இதில் சிறப்பு ஊதியம் மற்றும் தனிநபர் ஊதியம் சேர்க்கப்படாது.

DA Hike: மத்திய பிரதேச அரசும் அறிவிப்பு

சத்தீஸ்கரை போலவே, ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ், ஐஎஃப்எஸ் மற்றும் பிற மத்திய சேவை அதிகாரிகள் ஆகியோருக்கு அகவிலைப்படியை உயர்த்தி மத்திய பிரதேச அரசு அறிவித்துள்ளது. இவர்களின் அகவிலைப்படியும் 58% ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. ஜூலை 1ஆம் தேதி முதல் இது கணக்கிடப்படும். மத்திய பிரதேசத்தின் பொது நிர்வாகத்துறை சார்பில் இந்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.

DA Hike: அரசு ஊழியர்களுக்கு ஏமாற்றம்

அரசு அதிகாரிகளுக்கு அகவிலைப்படி உயர்த்தப்பட்டாலும், சத்தீஸ்கர் மற்றும் மத்திய பிரதேசத்தில் அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி உயர்வு குறித்த அறிவிப்பு ஏதும் வெளியாகவில்லை. தீபாவளியை முன்னிட்டோ அல்லது மத்திய பிரதேசம் தோற்றமடைந்த நாளான நவம்பர் 1இல் முதல்வர் மோகன் யாதாவால் அறிவிக்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், இதுகுறித்து அறிவிப்பு ஏதும் வெளியாகவில்லை.

மேலும் படிக்க | ஜனவரி 2026 டிஏ உயர்வு, 8வது ஊதியக்குழுவில் எகிறும் சம்பளம்: AICPI IW கொடுத்த குட் நியூஸ்

மேலும் படிக்க | அகவிலைப்படி, ஓய்வூதிய உயர்வு, கௌரவ ஊதியம்: தேர்தலுக்கு முன் அரசின் அதிரடி

மேலும் படிக்க | குஷியில் அரசு ஊழியர்கள்... அகவிலைப்படி + அரியர் தொகை - மாநில அரசு அறிவிப்பு

