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அகவிலைப்படி 64% உயரும்...? மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு வந்தாச்சு அப்டேட்

மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி 60 சதவீதத்தில் இருந்து 64 சதவீதமாக உயர்த்தக்கூடும் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

Written BySudharsan G
Published: Sep 28, 2026, 08:56 AM IST|Updated: Sep 28, 2026, 10:14 AM IST
அகவிலைப்படி 64% உயரும்...? மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு வந்தாச்சு அப்டேட்
Image Credit: DA Hike (Image Source: X)

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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அகவிலைப்படி 64% உயரும்...? மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு வந்தாச்சு அப்டேட்
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