/அகவிலைப்படி 64% உயரும்...? மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு வந்தாச்சு அப்டேட்

DA Hike Latest News: சமீபத்திய தொழிலாளர் நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டு (AICPI-IW) தரவுகளின் அடிப்படையில், ஜூலை மாதத்திற்கான அகவிலைப்படி உயர்வு என்பது மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான படியை 60 சதவீதத்தில் இருந்து 64 சதவீதமாக உயர்த்தக்கூடும் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
Economic Times ஊடகம் இத்தகவலை வெளியிட்டுள்ளது. இருப்பினும் மத்திய அரசின் நிதி அமைச்சகம் தரப்பில் இருந்து அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்னும் வெளியிடவில்லை.
பணவீக்கத்தை கட்டுப்படுத்த அகவிலைப்படி தொடர்ந்து உயர்த்தப்பட்டு வருகிறது. 2024ஆம் ஆண்டில் ஜனவரி மாதத்தில் 50 சதவீதமாக இருந்த அகவிலைப்படி, படிப்படியாக உயர்ந்து 2026ஆம் ஆண்டில் 60 சதவீதமாக எட்டியது. தற்போது 2026ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் 64 சதவீதமாக உயரும் என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.
தீபாவளி உள்ளிட்ட பண்டிகைக் காலம் நெருங்குவதாலும், குடும்பச் செலவுகள் அதிகரிப்பதாலும் நிலுவைத் தொகையுடன் கூடிய புதிய அகவிலைப்படியை உடனே அறிவிக்க வேண்டும் என மத்திய அரசு ஊழியர் மற்றும் தொழிலாளர் கூட்டமைப்பு நிதி அமைச்சகத்தின் செலவினத் துறைக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
அகவிலைப்படியானது ஊழியரின் அடிப்படை ஊதியத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படும்.
|அடிப்படை ஊதியம்
|தற்போதைய டிஏ (60%)
|புதிய டிஏ (64%)
|மாதாந்திர உயர்வு
|ரூ.18 ஆயிரம்
|ரூ.10,800
|ரூ.11,520
|+ரூ.720
|ரூ.44,900
|ரூ.26,940
|ரூ.28,736
|+ரூ.1,796
|ரூ.56,100
|ரூ.33,660
|ரூ.35,904
|+ரூ.2,244
கூட்டமைப்பின் பொதுச்செயலாளர் எம்.எஸ். வெங்கடேசன் அனுப்பி உள்ள கடிதத்தில், ஊழியர்கள் எந்தவித கூடுதல் சலுகையோ அல்லது முன்கூட்டிய பணத்தையோ கோரவில்லை என்றும் வழக்கமான நிர்வாக நடைமுறைகளை விரைவுபடுத்தி, ஜூலை 1 முதல் கணக்கிடப்பட வேண்டிய நிலுவைத் தொகையை விரைந்து வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி உள்ளார்.
அகவிலைப்படியை உயர்த்தி வழங்கினால் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு பெரும் நிம்மதியை அளிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அகவிலைப்படி என்பது விலைவாசி உயர்வு மற்றும் பணவீக்கத்தைச் சமாளிக்க அரசு ஊழியர்களுக்கும், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் வழங்கப்படும் கூடுதல் படியாகும். நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டின் (AICPI) அடிப்படையில் கணக்கிடப்பட்டு, ஆண்டுக்கு இருமுறை (ஜனவரி, ஜூலை) திருத்தப்படுகிறது. இது ஊழியர்களின் அடிப்படை ஊதியத்துடன் சேர்க்கப்பட்டு, அவர்களின் வாங்கும் திறனைப் பாதுகாக்கும் முக்கிய பொருளாதாரக் கவசமாக விளங்குகிறது.