English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • பெண்களுக்கு இலவச ஸ்கூட்டி, எல்லோருக்கும் ரீச்சார்ஜ் இலவசம்! பிரதமர் மோடி அறிவித்த பரிசு?

பெண்களுக்கு இலவச ஸ்கூட்டி, எல்லோருக்கும் ரீச்சார்ஜ் இலவசம்! பிரதமர் மோடி அறிவித்த பரிசு?

Modi announcement : பெண்களுக்கு இலவச ஸ்கூட்டி, எல்லோருக்கும் ரீச்சார்ஜ் இலவசம், பிரதமர் மோடி  அறிவித்த பரிசு என ஒரு தகவல் பரவிக் கொண்டிருக்கிறது. இது உண்மையா? என்பதை இங்கே பார்க்கலாம்.  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Nov 23, 2025, 05:58 PM IST
  • பிரதமர் மோடி உண்மையில் அறிவித்தாரா?
  • மூன்று மாத ரீச்சார்ஜ் எல்லோருக்கும் இலவசம்
  • பெண்களுக்கு எல்லோருக்கும் ஸ்கூட்டி இலவசம்

Trending Photos

8வது ஊதியக்குழு: மொபைல், இணைய செலவுகளுக்கும் சேர்த்து சம்பளம்.... ஊதிய கணக்கீட்டில் மாற்றம்
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: மொபைல், இணைய செலவுகளுக்கும் சேர்த்து சம்பளம்.... ஊதிய கணக்கீட்டில் மாற்றம்
புதிய ரேஷன் கார்டு : தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon11
New Ration Card
புதிய ரேஷன் கார்டு : தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு
ஆண்டுக்கு ரூ.3 லட்சம்! தங்கத்தை அடகு வைக்காமல் கிடைக்கும் வருமானம்.. எப்படி தெரியுமா?
camera icon7
Gold
ஆண்டுக்கு ரூ.3 லட்சம்! தங்கத்தை அடகு வைக்காமல் கிடைக்கும் வருமானம்.. எப்படி தெரியுமா?
மினி ஏலத்தில் இந்த 5 பௌலர்களுக்கு கோடிகள் குவியும்... CSK டார்கெட் யாரு?
camera icon8
IPL Mini Auction
மினி ஏலத்தில் இந்த 5 பௌலர்களுக்கு கோடிகள் குவியும்... CSK டார்கெட் யாரு?
பெண்களுக்கு இலவச ஸ்கூட்டி, எல்லோருக்கும் ரீச்சார்ஜ் இலவசம்! பிரதமர் மோடி அறிவித்த பரிசு?

Modi announcement : வட மாநிலங்களில், குறிப்பாக பீகார் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் கடந்த சில மாதங்களாக மத்திய அரசு மற்றும் பிரதமர் மோடி அறிவித்ததாக பல செய்திகள் வாட்ஸ்அப் குழுக்களில் அதிகம் பகிரப்பட்டன. அதிலும் குறிப்பாக இரு முக்கியமான செய்திகள் அதிகமானோரால் பிறருக்கு பகிரப்பட்டது. அது என்னவென்றால், பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு பீகார் தேர்தலில் பெரும்பான்மையான இடங்களில் வெற்றி பெற்றால் எல்லோருக்கும் ரீச்சார்ஜ் இலவசம் என அந்த செய்தியில் எழுதப்பட்டிருந்தது. யாருக்கு எல்லாம் இலவச ரீச்சார்ஜ் வேண்டுமோ அவர்கள் எல்லாம் பிற வாட்ஸ்அப் குழுக்களுக்கு பகிருமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டனர்.

Add Zee News as a Preferred Source

எல்லோருக்கும் இலவச ரீச்சார்ஜ்

மூன்று மாதங்களுக்கு முழுமையாக ரீச்சார்ஜ் இலவசம் என அந்த மெசேஜில் ஹைலைட் செய்து காண்பிக்கப்பட்டிருந்தது. அதே மெசேஜ் இப்போது மீண்டும் பரவுகிறது. அதில், பீகாரில் பெற்ற தேர்தல் வெற்றிக்கு பரிசாக பிரதமர் மோடி எல்லோருக்கும் 3 மாதம் ரீச்சார்ஜ் எல்லாம் இலவசம் என அறிவித்துள்ளார் என பகிரப்படுகிறது. இந்த தகவலை மத்திய அரசின் உண்மை சரிபார்ப்புக்குழு முற்றிலும் மறுத்துள்ளது. இந்த செய்தி போலி, வதந்தி, தவறான தகவல் எனவும் தெரிவித்துள்ளது.

பெண்களுக்கு இலவச ஸ்கூட்டி

மத்திய அரசு இப்படியான எந்த அறிவிப்பையும் வெளியிடவில்லை, பொதுமக்கள் யாரும் நம்ப வேண்டாம் என கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது. அதேபோல், பெண்களுக்கு இலவச ஸ்கூட்டி திட்டம் என்ற பெயரில் பிரதமர் மோடி புகைப்படத்துடன் ஒரு செய்தி பரவிக் கொண்டிருக்கிறது. அதனையும் உண்மை சரிபார்ப்புகுழு முற்றிலும் மறுத்துள்ளது. அப்படியான அறிவிப்புகள் எதையும் மத்திய அரசு வெளியிடவில்லை, அப்படியான ஒரு திட்டமே மத்திய அரசு அறிவிக்கவில்லை என உண்மை சரிபார்ப்புக்குழு விளக்கமளித்துள்ளது.

பொதுமக்களுக்கு முக்கிய எச்சரிக்கை

எனவே, பொதுமக்கள் இப்படியான போலி செய்திகளை யாரும் நம்ப வேண்டாம் என கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இந்த செய்திகளில் கொடுக்கப்படும் லிங்குகள் மோசடியாளர்கள் உருவாக்கியதாக இருக்கலாம். அதனை கிளிக் செய்பவர்களின் மொபைல்போன் ஹேக் செய்யப்பட வாய்ப்பு இருக்கிறது. அப்படியானால், உங்கள் மொபைலில் இருக்கும் அனைத்து தகவல்களும் அவர்களின் கைகளுக்கு செல்ல வாய்ப்பு இருக்கிறது. இதனால், நீங்கள் மோசடியாளர்களால் மிரட்டப்படவும் வாய்ப்பு இருக்கிறது. எனவே, பொதுமக்கள், இளைஞர்கள் உள்ளிட்டோர் இப்படியான போலி செய்திகள் வாட்ஸ்அப்பில் வந்தால் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என மத்திய அரசின் உண்மை சரிபார்ப்புக்குழு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

I am Karthikeyan, a Senior Sub-Editor at Zee Tamil News Channel, bringing 10 years of experience in the media industry. I have extensive experience working in both news television and online website platforms.

...Read More

Free ScootyFree RechargeModi announcementfact checkcentral government

Trending News