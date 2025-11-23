பெண்களுக்கு இலவச ஸ்கூட்டி, எல்லோருக்கும் ரீச்சார்ஜ் இலவசம்! பிரதமர் மோடி அறிவித்த பரிசு?

Modi announcement : வட மாநிலங்களில், குறிப்பாக பீகார் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் கடந்த சில மாதங்களாக மத்திய அரசு மற்றும் பிரதமர் மோடி அறிவித்ததாக பல செய்திகள் வாட்ஸ்அப் குழுக்களில் அதிகம் பகிரப்பட்டன. அதிலும் குறிப்பாக இரு முக்கியமான செய்திகள் அதிகமானோரால் பிறருக்கு பகிரப்பட்டது. அது என்னவென்றால், பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு பீகார் தேர்தலில் பெரும்பான்மையான இடங்களில் வெற்றி பெற்றால் எல்லோருக்கும் ரீச்சார்ஜ் இலவசம் என அந்த செய்தியில் எழுதப்பட்டிருந்தது. யாருக்கு எல்லாம் இலவச ரீச்சார்ஜ் வேண்டுமோ அவர்கள் எல்லாம் பிற வாட்ஸ்அப் குழுக்களுக்கு பகிருமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டனர்.
எல்லோருக்கும் இலவச ரீச்சார்ஜ்
மூன்று மாதங்களுக்கு முழுமையாக ரீச்சார்ஜ் இலவசம் என அந்த மெசேஜில் ஹைலைட் செய்து காண்பிக்கப்பட்டிருந்தது. அதே மெசேஜ் இப்போது மீண்டும் பரவுகிறது. அதில், பீகாரில் பெற்ற தேர்தல் வெற்றிக்கு பரிசாக பிரதமர் மோடி எல்லோருக்கும் 3 மாதம் ரீச்சார்ஜ் எல்லாம் இலவசம் என அறிவித்துள்ளார் என பகிரப்படுகிறது. இந்த தகவலை மத்திய அரசின் உண்மை சரிபார்ப்புக்குழு முற்றிலும் மறுத்துள்ளது. இந்த செய்தி போலி, வதந்தி, தவறான தகவல் எனவும் தெரிவித்துள்ளது.
பெண்களுக்கு இலவச ஸ்கூட்டி
மத்திய அரசு இப்படியான எந்த அறிவிப்பையும் வெளியிடவில்லை, பொதுமக்கள் யாரும் நம்ப வேண்டாம் என கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது. அதேபோல், பெண்களுக்கு இலவச ஸ்கூட்டி திட்டம் என்ற பெயரில் பிரதமர் மோடி புகைப்படத்துடன் ஒரு செய்தி பரவிக் கொண்டிருக்கிறது. அதனையும் உண்மை சரிபார்ப்புகுழு முற்றிலும் மறுத்துள்ளது. அப்படியான அறிவிப்புகள் எதையும் மத்திய அரசு வெளியிடவில்லை, அப்படியான ஒரு திட்டமே மத்திய அரசு அறிவிக்கவில்லை என உண்மை சரிபார்ப்புக்குழு விளக்கமளித்துள்ளது.
பொதுமக்களுக்கு முக்கிய எச்சரிக்கை
எனவே, பொதுமக்கள் இப்படியான போலி செய்திகளை யாரும் நம்ப வேண்டாம் என கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இந்த செய்திகளில் கொடுக்கப்படும் லிங்குகள் மோசடியாளர்கள் உருவாக்கியதாக இருக்கலாம். அதனை கிளிக் செய்பவர்களின் மொபைல்போன் ஹேக் செய்யப்பட வாய்ப்பு இருக்கிறது. அப்படியானால், உங்கள் மொபைலில் இருக்கும் அனைத்து தகவல்களும் அவர்களின் கைகளுக்கு செல்ல வாய்ப்பு இருக்கிறது. இதனால், நீங்கள் மோசடியாளர்களால் மிரட்டப்படவும் வாய்ப்பு இருக்கிறது. எனவே, பொதுமக்கள், இளைஞர்கள் உள்ளிட்டோர் இப்படியான போலி செய்திகள் வாட்ஸ்அப்பில் வந்தால் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என மத்திய அரசின் உண்மை சரிபார்ப்புக்குழு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.
