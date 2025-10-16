English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ஆயுள் சான்றிதழ்: மத்திய அரசின் மிகப்பெரிய பிரச்சாரம்... ஓய்வூதியதாரர்களே இந்த தேதியை நோட் பண்ணுங்க

Digital Life Certificate: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் பிரச்சாரம் இன்னும் சில நாட்களில் தொடங்கவுள்ளது. இது குறித்த முக்கிய செய்திகளை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 16, 2025, 10:26 AM IST
  • ஜீவன் பிரமான் பத்ரா என்றால் என்ன?
  • DLC பிரச்சாரம் பற்றிய கூடுதல் விவரங்களை எவ்வாறு பெறுவது?
  • DLC செயலியை எவ்வாறு பதிவிறக்கம் செய்வது?

Pensioners Latest News: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்கள் அனைவரும் நவம்பர் மாதம் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். நாட்டின் தொலைதூரப் பகுதிகளில் வசிக்கும் அனைத்து ஓய்வூதியதாரர்களையும் சென்றடையும் முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாக, ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் நலத்துறை (DoPPW) நவம்பர் 1 முதல் 30, 2025 வரை டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ் (DLC) பிரச்சாரத்தை நடத்தும் என்று பணியாளர், பொது குறைகள் மற்றும் ஓய்வூதிய அமைச்சகம் ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.

Digital Life Certificate 4.0: டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ் பிரச்சாரம் 4.0

நாடு முழுவதும் 2,000 மாவட்டங்கள் மற்றும் துணைப்பிரிவு தலைமையகங்களை இந்த பிரச்சாரம் உள்ளடக்கியுள்ளது. இது நாடு தழுவிய 4வது DLC பிரச்சாரமாகும். இந்த பிரச்சாரம் 19 ஓய்வூதியம் வழங்கும் வங்கிகள், இந்தியா போஸ்ட் பேமென்ட்ஸ் வங்கி (IPPB), ஓய்வூதியதாரர்கள் நலச் சங்கங்கள் (PWAs), CGDA, DoT, ரயில்வே, UIDAI மற்றும் MeitY ஆகியவற்றுடன் இணைந்து ஏற்பாடு செய்யப்படும்.

Jeevan Pramaan Patra: ஜீவன் பிரமான் பத்ரா என்றால் என்ன?

DLC அல்லது ஜீவன் பிரமான் பத்ரா என்பது ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான பயோமெட்ரிக்-இயக்கப்பட்ட ஆதார் அடிப்படையிலான வாழ்க்கைச் சான்றிதழ் ஆகும். தனிப்பட்ட ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அவர்களின் ஆதார் எண் மற்றும் பயோமெட்ரிக்ஸைப் பயன்படுத்தி DLC உருவாக்கப்படுகிறது.

அரசாங்கத்தால் வழங்கப்படும் பாரம்பரிய வாழ்க்கைச் சான்றிதழுக்கும் DLC -க்கும் என்ன வேறுபாடு?

DLC சமர்ப்பிக்க, ஓய்வூதியம் பெறுவோர் ஓய்வூதியம் வழங்கும் அதிகாரிகளுக்கு முன்பாக ஆஜராக வேண்டிய அவசியமில்லை. DLC-ஐ ஓய்வூதியம் வழங்கும் நிறுவனத்திடம் (வங்கி/அஞ்சல் அலுவலகம் போன்றவை) நேரடியாகச் சமர்ப்பிக்க வேண்டியதில்லை. ஏனெனில் அது அவர்களுக்கு டிஜிட்டல் முறையில் கிடைக்கிறது. இது ஓய்வூதியம் வழங்கும் நிறுவனத்தால் தானாகவே செயலாக்கப்படுகிறது. மேலும், ஒவ்வொரு DLC-க்கும் பிரமான்-ஐடி எனப்படும் தனித்துவமான ஐடி உள்ளது.

நவம்பர் 1 முதல் 30 வரை நடத்தப்படும் DLC பிரச்சாரம் 

DLC பிரச்சாரம் 3.0 (2024) இன் போது, ​​800 -க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்கள் மற்றும் நகரங்களில் நடைபெற்ற 1,900 முகாம்களில் முக அங்கீகார தொழில்நுட்பம் மூலம் 50 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட DLC-கள் உட்பட, சாதனை அளவாக 1.62 கோடி DLC-கள் உருவாக்கப்பட்டன. வங்கிகள், IPPB, மத்திய அமைச்சகங்கள்/துறைகள் மற்றும் PWA-க்களின் தீவிர பங்கேற்பின் மூலம் இந்த சாதனைகள் சாத்தியமானது.

இந்த ஆண்டும், இந்தியா போஸ்ட் பேமென்ட்ஸ் வங்கி (IPPB), 1.8 லட்சம் தபால்காரர்கள் மற்றும் கிராமிய அஞ்சல் பணியாளர்கள் (GDS) கொண்ட பரந்த வலையமைப்பு மூலம் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் DLC முகாம்களை நடத்தும். இது அனைத்து வகை ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் அவர்கள் எந்த வங்கியில் கணக்கு வைத்திருந்தாலும், அதை பொருட்படுத்தாமல், வீட்டு வாசலில் DLC சேவைகளை வழங்குகிறது.

DLC பிரச்சாரம் பற்றிய கூடுதல் விவரங்களை எவ்வாறு பெறுவது?

- ஓய்வூதியதாரர்கள் ippbonline.com இல் இந்த வசதியைப் பற்றிய கூடுதல் தகவல்களைப் பெறலாம்.

- IPPB ஊழியர்கள் கைரேகை மற்றும் முகம் சார்ந்த DLC உருவாக்கத்தை செயல்படுத்தும் மொபைல் சாதனங்களைப் பெற்றிருப்பார்கள்.

- ஓய்வூதியம் வழங்கும் 19 வங்கிகள் 300 நகரங்களில் பல இடங்களில் முகாம்களை நடத்தும்.

- இதில் வயதானவர்கள், ஊனமுற்றோர் அல்லது நோய்வாய்ப்பட்ட ஓய்வூதியதாரர்களை DLC சமர்ப்பிக்க வைக்க வீடுகள் / மருத்துவமனைகளுக்கே சென்றும் இந்த சேவை அளிக்கப்படும்.

- மேலும், 57 பதிவுசெய்யப்பட்ட ஓய்வூதியதாரர்கள் நலச் சங்கங்கள் ஓய்வூதியதாரர்களை ஒன்று சேர்த்து வங்கிகள் மற்றும் IPPB உடன் ஒருங்கிணைந்து முகாம்களை நடத்துவதற்கு உதவும்.

- வங்கிகள் மற்றும் IPPB இணைந்து SMS, WhatsApp, சமூக ஊடகங்கள், பதாகைகள் மற்றும் உள்ளூர் ஊடகங்கள் மூலம் விரிவான விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்தை ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு DLC சமர்ப்பிப்பு விருப்பங்கள் குறித்து தெரிவிக்கும். 

DLC செயலியை எவ்வாறு பதிவிறக்கம் செய்வது?

-விண்ணப்பத்தைப் பதிவிறக்க, https://jeevanpramaan.gov.in இல் உள்ள ‘Download’ டேபை கிளிக் செய்யவும்;

-மின்னஞ்சல் ஐடி, கேப்ட்சாவை வழங்கி ‘I agree to Download’ என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்;

-உங்கள் மின்னஞ்சலில் OTP பெறுவீர்கள், OTP ஐ உள்ளிடவும்;

-அதன் பிறகு, ​​பதிவிறக்கப் பக்கம் தோன்றும்; ‘விண்டோஸ் ஓஎஸ்ஸிற்கான பதிவிறக்கம்’ என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்

-உங்கள் மின்னஞ்சலில் பதிவிறக்க இணைப்பைப் பெறுவீர்கள்;

-ஜீவன் பிரமான் செயலியைக் கொண்ட ஒரு ஜிப் கோப்பு பதிவிறக்கம் செய்யப்படும் - .zip கோப்பை அன்சிப் செய்யவும்;

-அன்சிப் செய்த பிறகு ‘கிளையன்ட் நிறுவல் ஆவணத்தில்’ கொடுக்கப்பட்டுள்ள வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்.

ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு இப்போது DLC சமர்ப்பிப்பு மட்டுமே உள்ளதா?

இல்லை, DLC என்பது ஏற்கனவே உள்ள ஆஃப்லைன் வாழ்க்கைச் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்கும் முறைக்கு ஒரு கூடுதல் வசதியாக உள்ளது. ஓய்வூதியதாரர்கள் நேராக சென்றும் முன்னர் இருந்தது போல ஆஃப்லைனில் வாழ்க்கைச் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்கலாம்.

மேலும் படிக்க | குஷியில் அரசு ஊழியர்கள்... டிஏ உயர்வு - இந்த 2 மாநிலங்களும் அடுத்தடுத்து அறிவிப்பு

மேலும் படிக்க | அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் ஹேப்பி அண்ணாச்சி!! புதிய வழிக்காட்டுதல்கள்... மத்திய அரசு குட் நியூஸ்

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

Life CertificateDigital Life certificateDLCpensionersCentral government employees

