ஆயுள் சான்றிதழ்: ஆன்லைன் மற்றும் ஆஃப்லைன் முறைகளில் DLC சமர்ப்பிக்கும் செயல்முறை இதோ

Pensioners Latest News: நவம்பர் மாதம் தொடங்கவுள்ளது. இது ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மிக முக்கியமான மாதமாகும். ஏனெனில் இந்த மாதத்தில் அவர்கள் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். ஆயுள் சான்றிதழ் என்பது ஓய்வூதியதாரர் உயிருடன் இருக்கிறார் என்பதை அறிவிக்கும் ஒரு ஆவணமாகும். ஓய்வூதியத்தைத் தொடர்ந்து பெற இது வருடத்திற்கு ஒரு முறை சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.
வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்
சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை, ஓய்வூதியதாரர்கள் இந்தச் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்க தங்கள் வங்கி அல்லது ஓய்வூதிய அலுவலகத்திற்கு நேரில் செல்ல வேண்டியிருந்தது. ஆனால், இப்போது அரசு இதன் செயல்முறைகளில் பல மாற்றங்களை செய்துள்ளது. இவற்றின் மூலம் ஓய்வூதியதார்களுக்கான வசதிகள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன.
Life Certificate: ஆயுள் சான்றிதழை ஆன்லைனிலும், ஆஃப்லைனிலும் சமர்ப்பிக்கலாம்
வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்களை ஆன்லைனில் அல்லது ஆஃப்லைனில் சமர்ப்பிக்கலாம்.
- ஆன்லைன் முறைகளில் ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் ஆயுள் சான்றிதழ்களை செயலிகள் அல்லது பயோமெட்ரிக் சரிபார்ப்பைப் பயன்படுத்தி வீட்டிலிருந்து டிஜிட்டல் முறையில் சமர்ப்பிக்கலாம்.
- ஆஃப்லைன் முறைகளில் வங்கி கிளைகள், தபால் நிலையங்கள் அல்லது வீட்டு வாசலில் சேவைகள் (doorstep services) மூலம் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்கலாம்.
ஆயுள் சான்றிதழ் சமர்ப்பிப்பு: ஆன்லைன் முறைகள்
Jeevan Pramaan portal: ஜீவன் பிரமான் போர்டல்
ஆதார் அடிப்படையிலான பயோமெட்ரிக் அங்கீகாரத்தைப் பயன்படுத்தி டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்கலாம்.
UMANG mobile App: உமங் மொபைல் செயலி
இந்த செயலி ஸ்மார்ட்போன் வழியாக ஜீவன் பிரமான் சேவைக்கான அணுகலை வழங்குகிறது.
Face authentication: முக அங்கீகாரம்
மொபைல் செயலியைப் பயன்படுத்தி முக அங்கீகாரம் மூலம் ஆயுள் சான்றிதழ் சமர்ப்பிப்பை செயல்படுத்துகிறது.
V-CIP: வீடியோ அடிப்படையிலான வாடிக்கையாளர் அடையாள செயல்முறை
ஓய்வூதியதாரர்கள் பாதுகாப்பான வீடியோ அழைப்புகள் மூலம் தங்கள் ஆயுள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்கலாம்.
ஆயுள் சான்றிதழ் சமர்ப்பிப்பு: ஆஃப்லைன் முறைகள்
Doorstep Banking: வீட்டு வாசல் வங்கிச் சேவை
ஓய்வூதியதாரர்களின் வீட்டிற்கு ஒரு வங்கி பிரதிநிதி வந்து சான்றிதழைப் பெறுவார்.
Biometric devices: அஞ்சல் அலுவலகங்களில் பயோமெட்ரிக் சாதனங்கள்
ஆதார் அடிப்படையிலான பயோமெட்ரிக் சரிபார்ப்புக்கு அருகிலுள்ள தபால் நிலையங்களை அணுகலாம்.
Banks: வங்கி கிளைகள்
ஓய்வூதியம் வரவு வைக்கப்படும் வங்கியில் ஆயுள் சான்றிதழை கைமுறையாக நிரப்பி சமர்ப்பிக்கலாம்.
Jeevan Pramaan: ஜீவன் பிரமான் என்றால் என்ன?
டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் அல்லது ஜீவன் பிரமான் என்பது ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான பயோமெட்ரிக்-இயக்கப்பட்ட டிஜிட்டல் சேவையாகும்
இது எவ்வாறு செயல்படுகிறது?
- இந்த அமைப்பு கைரேகை அல்லது கருவிழி ஸ்கேன் அங்கீகாரத்திற்காக உங்கள் ஆதார் எண்ணைப் பயன்படுத்துகிறது.
- சரிபார்க்கப்பட்டதும், ஒரு டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் உருவாக்கப்பட்டு ஆன்லைனில் பாதுகாப்பான களஞ்சியத்தில் சேமிக்கப்படும்.
- ஓய்வூதியம் வழங்கும் நிறுவனங்கள் (வங்கிகள் போன்றவை) ஜீவன் பிரமான் வலைத்தளத்திலிருந்து உங்கள் சான்றிதழைப் பார்த்து பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.
உங்கள் டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழைப் பெறுவதற்கான செயல்முறைகள் என்ன?
- ஆன்லைனில் பதிவு செய்யலாம் / அல்லது ஒரு சேவை மையத்திற்குச் செல்லலாம்.
- உங்கள் கணினி/மொபைல்/டேப்லெட்டில் ஜீவன் பிரமான் செயலியைப் பதிவிறக்கவும்
- அல்லது அருகிலுள்ள ஜீவன் பிரமான் மையத்திற்கு செல்லவும் (வங்கிகள், பொது சேவை மையங்கள், அரசு அலுவலகங்கள்)
- உங்கள் விவரங்களை உள்ளிடவும்: ஆதார் எண், ஓய்வூதியக் கட்டண ஆணை (PPO, வங்கி பெயர், கணக்கு எண் மற்றும் மொபைல் எண்
- பயோமெட்ரிக் அங்கீகாரம்: அடையாளத்தைச் சரிபார்க்க உங்கள் கைரேகை அல்லது கருவிழி ஸ்கேன் பயன்படுத்தவும்.
- சான்றிதழ் மற்றும் ஐடியைப் பெறுங்கள்: வெற்றிகரமான அங்கீகாரத்திற்குப் பிறகு, உங்கள் ஜீவன் பிரமான் ஐடியுடன் ஒரு SMS உறுதிப்படுத்தலைப் பெறுவீர்கள்.
- உங்கள் டிஜிட்டல் சான்றிதழைப் பதிவிறக்கவும்: jeevanpramaan.gov.in க்குச் சென்று ஜீவன் பிரமான் ஐடியைப் பயன்படுத்தி உங்கள் சான்றிதழைப் பதிவிறக்கவும்.
- ஓய்வூதியம் வழங்கும் நிறுவனங்களுக்கு: அவர்கள் சான்றிதழை ஆன்லைனில் அணுகலாம் அல்லது ஜீவன் பிரமான் தளத்திலிருந்து நேரடியாக ஆயுள் சான்றிதழ்களை மின்னணு முறையில் வழங்குவதைத் தேர்வுசெய்யலாம்.
ஆயுள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்கும் கடைசி தேதி என்ன?
ஆண்டு ஆயுள் சான்றிதழுக்கான சமர்ப்பிப்பு சாளரம் ஓய்வூதியதாரரின் வயதைப் பொறுத்தது.
- சூப்பர் மூத்த குடிமக்கள் (வயது 80 மற்றும் அதற்கு மேலே உள்ளவர்கள்) ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபர் 1 முதல் தங்கள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்கலாம்.
- 80 வயதுக்குட்பட்ட ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்க நவம்பர் 1 வரை காத்திருக்க வேண்டும்.
வயதைப் பொருட்படுத்தாமல், அனைத்து ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும், இறுதி சமர்ப்பிப்பு காலக்கெடு நவம்பர் 30 ஆகும். 80 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டவர்கள் முன்னதாகவே சமர்ப்பிக்க அனுமதிக்கும் இந்த மாறுபட்ட அணுகுமுறை, வயதான குடிமக்களுக்கான செயல்முறையை எளிதாக்குவதற்காக 2019 ஆம் ஆண்டில் மத்திய அரசால் முதன்முதலில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
