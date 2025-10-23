டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ்: வீட்டில் இருந்தபடியே DLC சமர்ப்பிப்பது எப்படி? முழு செயல்முறை இதோ

Pensioners Latest News: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி உள்ளது. ஓய்வூதியதாரர்கள் இனி தங்கள் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்களைச் சமர்ப்பிக்க வங்கிக்குச் செல்ல வேண்டியதில்லை. ஜீவன் பிரமான் என்ற ஆதார் அடிப்படையிலான டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ் சேவையை அரசாங்கம் தொடங்கியுள்ளது. இது மூத்த குடிமக்கள் தங்கள் வீடுகளில் இருந்தபடியே தங்கள் சான்றிதழ்களைச் சமர்ப்பிக்க உதவும்.
Life Certificate: ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க அதிகரித்த வசதிகள்
இந்த சேவை ஆன்லைனில் மட்டுமல்லாமல், வீட்டு வாசலில் வங்கிச் சேவை (doorstep banking) மற்றும் இந்தியா போஸ்ட் பேமென்ட்ஸ் வங்கி (IPPB) மூலமாகவும் கிடைக்கிறது. இந்த வகையான சேவைகளில் ஒரு தபால்காரர் அல்லது கிராமின் டாக் சேவக் உங்கள் வீட்டிற்கு வந்து இந்த செயல்முறையை முடிக்க உதவுவார்கள். மூத்த குடிமக்கள் இனி ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்ப்பிக்க நீண்ட வரிசையில் நிற்க வேண்டிய அவசியமில்லை.
Jeevan Pramaan: ஜீவன் பிரமான் பெற எளிய வழி
ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அரசாங்கம் குறிப்பிடத்தக்க நன்மையை வழங்கியுள்ளது. மூத்த குடிமக்கள் இப்போது தங்கள் வீடுகளில் இருந்தபடியே ஆதார் அடிப்படையிலான டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழை (ஜீவன் பிரமான்) பெறலாம். அரசாங்கம் இந்த டிஜிட்டல் சேவையை நவம்பர் 10, 2014 அன்று அறிமுகப்படுத்தியது. இது இப்போது PSB அலையன்ஸ் டோர்ஸ்டெப் பேங்கிங் மற்றும் இந்தியா போஸ்ட் பேமென்ட்ஸ் வங்கி (IPPB) தளங்கள் மூலம் கிடைக்கிறது.
Digital Life Certificate: இதை யார் பயன்படுத்தலாம்?
இந்த வசதி அனைத்து அரசு மற்றும் அரசு சாரா ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் பொருந்தும். 80 வயதுக்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்கள் அக்டோபர் 1, 2025 முதல் நவம்பர் 30, 2025 வரை வாழ்க்கைச் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்கலாம். 60 முதல் 80 வயதுக்குட்பட்டவர்கள் நவம்பர் 1 முதல் நவம்பர் 30, 2025 வரை இந்த செயல்முறையை முடிக்கலாம்.
DLC வசதியை நீங்கள் எவ்வாறு பெறுவீர்கள்?
ஓய்வூதியதாரர்கள் இந்த வசதியை பெற, தங்கள் அருகிலுள்ள தபால் நிலையத்தைத் தொடர்பு கொள்ளலாம் அல்லது போஸ்ட் இன்ஃபோ ஆப் அல்லது https://ccc.cept.gov.in/ServiceRequest/request.aspx என்ற இணையதளம் மூலம் தபால்காரர்/கிராம டாக் சேவக்கை தங்கள் வீட்டிற்கு அழைக்க கோரிக்கை விடுக்கலாம்.
DLC -க்கான கட்டணம் என்ன?
– IPPB வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் IPPB அல்லாத வாடிக்கையாளர்கள் இருவருக்கும் வாழ்க்கைச் சான்றிதழின் வீட்டு விநியோக சேவை முற்றிலும் இலவசம்.
– டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ் (DLC) உருவாக்கப்பட்ட பிறகு, பிரமான் ஐடி உருவாக்கப்பட்டவுடன் ரூ.70 மற்றும் GST என்ற பெயரளவு கட்டணம் விதிக்கப்படும்.
– பொதுத்துறை வங்கிகளின் (PSB) வாடிக்கையாளர்கள் PSB அலையன்ஸ் டோர்ஸ்டெப் பேங்கிங் மூலம் இந்த வசதியை முற்றிலும் இலவசமாகப் பெறலாம்.
DLC: தேவையான ஆவணங்கள் மற்றும் விதிகள்
- ஓய்வூதியதாரர்கள் ஆதார் எண்ணை வைத்திருக்க வேண்டும்.
- மொபைல் எண்ணை ஆதாருடன் இணைக்க வேண்டும்.
- ஓய்வூதியம் வழங்கும் நிறுவனத்தில் (வங்கி/அஞ்சல் அலுவலகம் போன்றவை) ஆதார் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும்.
- ஓய்வூதிய வகை, PPO எண், கணக்கு எண் மற்றும் துறை பெயர்.
டோர்ஸ்டெப் பேங்கிங் வசதிக்கு எவ்வாறு கோரிக்கை வைப்பது?
- முதலில் DSB மொபைல் செயலியைப் பதிவிறக்கம் செய்து லான் இன் பக்கத்தைத் திறக்கவும்.
- உங்கள் மொபைல் எண்ணை உள்ளிட்டு OTP அல்லது PIN மூலம் லான் இன் செய்யவும்.
- உங்கள் வங்கிப் பெயர் மற்றும் PIN குறியீட்டை உள்ளிடவும்.
- சேவை உங்கள் பகுதியில் கிடைக்கிறதா இல்லையா என்பதை அமைப்பு உங்களுக்குத் தெரிவிக்கும்.
- சேவை கிடைத்தால், அமைப்பு உங்கள் வங்கிக் கணக்குத் தகவலை (மறைக்கப்பட்ட வடிவத்தில்) காண்பிக்கும்.
- சேவை வகை, முகவரி மற்றும் நேர ஸ்லாட்டை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.
- ஸ்லாட் கிடைத்தால், முன்பதிவை உறுதிசெய்து முடிக்கவும்.
- முன்பதிவு செய்த பிறகு, SR ID மற்றும் SVC (சேவை சரிபார்ப்புக் குறியீடு) உங்கள் மொபைலுக்கு அனுப்பப்படும்.
குறிப்பிட்ட நேரத்தில், வங்கி முகவர் அல்லது தபால்காரர் உங்கள் வீட்டிற்கு வந்து பயோமெட்ரிக் அங்கீகாரத்திற்குப் பிறகு டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழைத் தயாரித்து சமர்ப்பிக்க உதவுவார்.
DLC சான்றிதழை எவ்வாறு பதிவிறக்குவது?
உங்கள் டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ் (DLC) வெற்றிகரமாக உருவாக்கப்பட்டவுடன், SMS மூலம் ஒரு பரிவர்த்தனை ஐடியைப் பெறுவீர்கள். இந்த ஐடியைப் பயன்படுத்தி, jeevanpramaan.gov.in இலிருந்து உங்கள் வாழ்க்கைச் சான்றிதழைப் பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.
மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு லெவல் 1 ஊழியர்கள்: அடி தூள்!! ரூ.51,000 ஆக உயரும் பியூன்களின் சம்பளம்
மேலும் படிக்க | PM Kisan 21வது தவணை கிடைக்க 3 பணிகளை செய்ய வேண்டியது அவசியம்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ