ஆயுள் சான்றிதழ்: இது இல்லை என்றால் பென்ஷன் கிடைக்காது, நாடாளுமன்றத்தில் முக்கிய அப்டேட்

Digital Life Certificate: மாதா மாதம் ஓய்வூதியம் பெறும் ஓய்வூதியதாரரா நீங்கள்? அப்படியென்றால் இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிக உதவியாக இருக்கும். டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் குறித்து முக்கிய அப்டேட் ஒன்று கிடைத்துள்ளது. நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு சில விஷயங்களை தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
செயல்முறையை தீவிரப்படுத்திய மத்திய அரசு
ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்கள் இந்தக் கட்டாயத் தேவையைப் பூர்த்தி செய்வதை உறுதி செய்வதற்காக, டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழை (DLC) சமர்ப்பிக்கும் செயல்முறையின் கண்காணிப்பை அரசாங்கம் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. ஆயுள் சான்றிதழ் குறித்து நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. இதற்கு பணியாளர் துறை இணை அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் எழுத்துப்பூர்வமாக பதில் அளித்தார். அதில் அவர், "டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்காததைக் கண்காணித்து, அதைச் சமர்ப்பிப்பதை உறுதிசெய்யத் தேவையான ஏற்பாடுகளைச் செய்யுமாறு அனைத்து ஓய்வூதியம் வழங்கும் வங்கிகளுக்கும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
வங்கிகளை கண்காணிக்கும் DoPPW
ஓய்வூதியதாரர்கள் இந்தச் செயல்முறையை முடிக்க உதவுவதற்காக, ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் நலத்துறையும் வங்கிகளைக் கண்காணிக்கிறது என்றும் அவர் மேலும் கூறினார். அனைத்து ஓய்வூதியதாரர்களும் தங்கள் ஓய்வூதியத்தைத் தொடர்ந்து பெறுவதற்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆயுள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் என்றால் என்ன?
டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் (Digital Life Certificate) என்பது ஓய்வூதியதாரர் உயிருடன் இருக்கிறார் என்பதை உறுதிபடுத்தும் சான்றாகும். இது ஓய்வூதியத் தொகை மாதா மாதம் தடையின்றிக் கிடைக்க அனுமதிக்கிறது. முன்னர், வாழ்க்கைச் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க, ஓய்வு பெற்றவர்கள் வங்கிகளுக்கோ அல்லது ஓய்வூதிய வழங்கல் அலுவலகங்களுக்கோ நேரில் செல்ல வேண்டியிருந்தது. எனினும், தற்போது இந்த நிலை முற்றிலும் மாறிவிட்டது. ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே இப்போது தங்கள் ஆயுள் சான்றிதழை மிக எளிதாக சமர்ப்பிக்கலாம்.
ஆயுள் சான்றிதழை எப்படிச் சமர்ப்பிப்பது?
ஓய்வூதியதாரர்கள் ஆயுள் சான்றுதழை சமர்ப்பிக்கும் போது எதிர்கொள்ளும் சிரமங்களைக் கையாள்வதற்காக, அரசாங்கம் முக அங்கீகாரத் தொழில்நுட்பத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது ஓய்வூதியதாரர்கள் ஒரு ஸ்மார்ட்போனை மட்டும் பயன்படுத்தித் தங்கள் டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழை உருவாக்க அனுமதிக்கிறது. இது பயோமெட்ரிக் கருவிகள் மற்றும் நேரடியாக வங்கிகள் அல்லது பிற அலுவலகங்களுக்கு செல்ல வேண்டிய தேவையைக் குறைத்து, மூத்த குடிமக்களுக்கு இந்த செயல்முறையை மேலும் அணுகக்கூடியதாக ஆக்குகிறது.
மூத்த குடிமக்கள், குறிப்பாக 80 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள், தங்கள் டிஎல்சி -க்களைச் சமர்ப்பிக்க உதவுவதற்காக இந்திய அஞ்சல் மற்றும் பேமெண்ட்ஸ் வங்கி (India Post and Payments Bank - IPPB), தபால் நிலையங்கள் மற்றும் கிராமீன் டாக் சேவகர்களின் சேவைகளும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 80 வயதுக்கு மேற்பட்ட ஓய்வூதியதாரர்கள் அக்டோபர் மாதத்திலும் தங்கள் டிஎல்சி-க்களைச் சமர்ப்பிக்கலாம். பிற ஓய்வூதியதாரர்கள் நவம்பர் மாதத்தில் தங்கள் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்கலாம்.
ஆயுள் சான்றிதழ் முகாம்கள்
அதிக எண்ணிக்கையிலான ஓய்வூதியதாரர்கள் வசிக்கும் இடங்களில், ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்கும் செயல்முறையை எளிதாக்கும் நோக்கில் மாபெரும் முகாம்கள் ஏற்பாடு செய்யப்படுகின்றன. DLC பிரச்சாரங்களின் போது, முதியவர்கள், நோய்வாய்ப்பட்டவர்கள் அல்லது பலவீனமானவர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அவர்களின் வீட்டு வாசலிலேயே சேவைகளை வழங்க ஏற்பாடுகள் செய்யப்படுகின்றன என்றும் இணை அமைச்சர் மேலும் கூறினார்.
Doorstep DLC வசதி எவ்வாறு செயல்படுகிறது?
80 வயதுக்கு மேற்பட்ட ஓய்வூதியதாரர்கள் எந்த பிரச்சனையும், சிரமமும் இல்லாமல் தங்கள் டிஜிட்டல் ஆயூள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க, டோர்ஸ்டெப் டிஎல்சி வசதி உதவுகிறது. இதற்கான செயல்முறையை இங்கே காணலாம்.
- இதற்கு முதலில் ஓய்வூதியதாரர்கள் IPPB இன் வாடிக்கையாளர் பராமரிப்பு எண் #033-22029000 ஐ அழைத்து, தபால்காரர் ஒருவரின் வீட்டு வருகையைக் கோர வேண்டும்.
- அதன் பிறகு ஒரு தபால்காரர் அல்லது டாக் சேவக் ஓய்வூதியதாரரின் வீட்டிற்கு வந்து, DLC காலக்கெடு தேதியைச் சரிபார்த்து, ஓய்வூதியதாரரின் ஓய்வூதியக் கட்டண உத்தரவு (PPO) மற்றும் ஆதார் விவரங்களைப் பொருத்தி, முக அங்கீகாரம் அல்லது பயோமெட்ரிக் விவரங்களைப் பயன்படுத்தி DLC ஐப் பதிவு செய்வார்.
- அதற்கு பி்றகு, EPFO DLC தரவைச் சரிபார்த்து, வெற்றிகரமான, தோல்வியுற்ற மற்றும் நிலுவையில் உள்ள டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ்களுக்கான அறிக்கையை உருவாக்கி IPPB -க்குத் தெரிவிக்கும்.
- வெற்றிகரமான DLC -களுக்கு, IPPB CPPRC இலிருந்து பணத்தைப்பெறும். இதன் கட்டணம் கார்ட் ஒன்றுக்கு ரூ.50 ஆகும்.
- EPFO மற்றும் IPPB நோடல் அதிகாரிகள் செயல்முறை மற்றும் செயல்திறனை மதிப்பாய்வு செய்ய மாதாந்திர கூட்டத்தை நடத்தி, செயல்பாட்டில் முன்னேற்றத்திற்கான நடவடிக்கைகளைப் பற்றி விவாதிப்பார்கள்.
FAQs: டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ்
டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் குறித்து அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகளும் அவற்றுக்கான பதில்களும்:
1. டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் என்றால் என்ன?
டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் என்பது ஓய்வூதியதாரர் உயிருடன் இருக்கிறார் என்பதற்கான சான்றாகும். இது ஓய்வூதியத் தொகை மாதா மாதம் தடையின்றிக் கிடைக்க அனுமதிக்கிறது.
2. ஆயுள் சான்றிதழை நேரில் சென்றுதான் சமர்ப்பிக்க வேண்டுமா?
இல்லை, இப்போது டிஜிட்டல் முறையில், மிக எளிதாக ஓய்வூதியதாரர்கள் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்கலாம்.
3. வீட்டு வாசலில் DLC சேவை யாருக்கு கிடைக்கும்?
EPS-95 -இன் கீழ் பதிவுசெய்யப்பட்ட பயனாளிகளுக்கு இந்த வசதி கிடைக்கும். EPS-95 ஓய்வூதியதாரர்கள் ஸ்மார்ட்போன்களைப் பயன்படுத்தி தங்கள் வாழ்க்கைச் சான்றிதழை டிஜிட்டல் முறையில் சமர்ப்பிக்கலாம்.
மேலும் படிக்க | EPFO 3.0, CPPS, கிளெய்ம் செயல்முறை... நாடாளுமன்றத்தில் முக்கிய தகவல்களை பகிர்ந்த மத்திய அரசு
மேலும் படிக்க | தனியார் டிரஸ்டிலிருந்து EPFO கணக்கிற்கு பிஎப் மாற்றுவது எப்படி?
