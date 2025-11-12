English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ஆயுள் சான்றிதழ்: ஓய்வூதியதாரர்கள் உஷார், இந்த தப்பை செஞ்சிடாதீங்க... ஓய்வூதியத் துறை எச்சரிக்கை

ஆயுள் சான்றிதழ்: ஓய்வூதியதாரர்கள் உஷார், இந்த தப்பை செஞ்சிடாதீங்க... ஓய்வூதியத் துறை எச்சரிக்கை

Life Certificate for Pensioners: ஓய்வூதியத் துறை ஆயள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்கும் ஒய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Nov 12, 2025, 12:33 PM IST
  • ஜீவன் பிரமான் சான்றிதழ் என்றால் என்ன?
  • மோசடியைத் தவிர்க்க ஒய்வூதியதாரர்கள் இந்த விஷயங்களை மனதில் கொள்ள வெண்டும்.
  • ஓய்வூதியத் துறை விடுத்துள்ள எச்சரிக்கை.

Pensioners Latest News: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய தகவல். இந்த மாத இறுதிக்குள் அவர்கள் தங்கள் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்கள் இப்போது வங்கி அல்லது அலுவலகத்திற்குச் செல்லாமல், தங்கள் வீடுகளில் இருந்தபடியே, வாழ்க்கைச் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்கலாம். இதற்காக, ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் நலத்துறை (DoPPW) இந்த ஆண்டு நவம்பர் தொடக்கத்தில் டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் பிரச்சாரம் 4.0 ஐத் தொடங்கியது. இது நவம்பர் 30, 2025 வரை நடக்கும்.

Digital Life Certificate Campaign 4.0

டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் பிரச்சாரம் 4.0 என்ற இந்த டிஜிட்டல் முயற்சி வயதான ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க வசதியைக் கொண்டு வந்துள்ளது. எனினும், இதன் காரணமாக சில கவலைகளும் ஏற்பட்டுள்ளன. இந்த டிஜிட்டல் பிரச்சாரம் சைபர் மோசடி ஆபத்து குறித்த அச்சத்தையும் அதிகப்படுத்தியுள்ளது. ஆன்லைன் செயல்முறைகளின் அதிகரித்து வரும் பயன்பாடு காரணமாக, பல மோசடி நபர்கள் இப்போது போலி வலைத்தளங்கள், அழைப்புகள் மற்றும் முகவர்கள் மூலம் முதியவர்களை குறிவைக்கின்றனர்.

Life Certificate: ஓய்வூதியத் துறை விடுத்துள்ள எச்சரிக்கை

அதிகரிக்கும் சைபர் ஆபத்துகளை கருத்தில் கண்டு, அதன் அடிப்படையில், ஓய்வூதியத் துறை ஒரு முக்கியமான எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளது. ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் ஆதார் தகவல், வங்கி விவரங்கள் அல்லது ஓய்வூதியம் தொடர்பான ரகசிய தகவல்களை தங்களுக்கு தெரியாத நபர்கள் அல்லது முகவர்களுடன் ஒருபோதும் பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடாது என்று துறை தெளிவாகக் கூறியுள்ளது.

இதில் ஒரு சிறிய அலட்சியம் காட்டப்பட்டாலும், அது பல வருட ஓய்வூதியத்தையும் கடினமாக சம்பாதித்த பணத்தையும் பாதிக்கும் என்று துறை தெரிவித்துள்ளது. ஆகையால், ஓய்வூதியதரர்கள் தங்கள் ஆயுள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்கும் போது, ​​அரசாங்க வலைத்தளம் அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட செயலியை மட்டும் பயன்படுத்த வேண்டும். சந்தேகத்திற்கிடமான அழைப்புகள் அல்லது இணைப்புகளை கண்டிப்பாகத் தவிர்க்க வேண்டும்.

Pensioners: மோசடியைத் தவிர்க்க ஒய்வூதியதாரர்கள் இந்த விஷயங்களை மனதில் கொள்ள வெண்டும்

உங்கள் DLC-ஐப் பாதுகாப்பாகச் சமர்ப்பிக்க ஓய்வூதியத் துறை ஓய்வூதியதாரர்களை இந்த எளிய ஆனால் முக்கியமான எச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை பின்பற்றுமாறு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது:

அரசு தளங்களை மட்டும் பயன்படுத்தவும்

ஜீவன் பிரமான் இணையதளம் (jeevanpramaan.gov.in) மற்றும் மொபைல் செயலி, தபால் அலுவலக செயலி அல்லது ஆதார் ஃபேஸ் RD செயலி மூலம் மட்டுமே உங்கள் டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்கவும். அறியப்படாத முகவர்கள் அல்லது செயலிகளை நம்ப வேண்டாம்.

ரகசியத் தகவலை யாருடனும் பகிர வேண்டாம்

உங்கள் ஆதார் எண், OTP, வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள், PPO எண் அல்லது மொபைல் எண் போன்ற தனிப்பட்ட தகவல்களை யாருடனும் பகிர வேண்டாம்.

போலி அழைப்புகள் மற்றும் செய்திகளைப் புறக்கணிக்கவும்

அரசு நிறுவனங்கள் அல்லது வங்கிகள் உங்கள் கடவுச்சொல், OTP அல்லது வங்கி பின் ஆகியவற்றை ஒருபோதும் கேட்காது. தொலைபேசி அழைப்பிலோ அல்லது மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ அத்தகைய தகவல்கள் கேட்கப்பட்டால், உடனடியாக அதைப் புறக்கணித்து புகாரளிக்கவும்.

பாதுகாப்பான நெட்வொர்க்கில் மட்டுமே வேலை செய்யவும்

வாழ்க்கைச் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்கும் போது பாதுகாப்பான இணைய இணைப்பைப் பயன்படுத்தவும். மேலும், உங்கள் சாதனத்தில் சமீபத்திய பாதுகாப்பு புதுப்பிப்புகள் மற்றும் வைரஸ் தடுப்பு மென்பொருள் இருப்பதை உறுதிசெய்துகொள்ளவும். பொது வைஃபையைத் தவிர்க்கவும்.

சந்தேகத்திற்கிடமான செயல்பாடுகள் பற்றி உடனடியாகப் புகாரளிக்கவும்

ஏதேனும் சந்தேகத்திற்கிடமான செயல்பாடு அல்லது சந்தேகத்திற்குரிய மோசடியை நீங்கள் கண்டால், உடனடியாக உங்கள் வங்கிக்குத் தெரிவிக்கவும் அல்லது cybercrime.gov.in என்ற அரசாங்க போர்ட்டலில் புகார் அளிக்கவும்.

Jeevan Pramaan: ஜீவன் பிரமான் சான்றிதழ் என்றால் என்ன?

ஓய்வூதியதாரர்கள் தடை இல்லாமல் தொடர்ந்து ஓய்வூதியம் பெறுவதை உறுதிசெய்யவும், அவர்கள் உயிருடன் இருப்பதை நிரூபிக்கவும், ஒவ்வொரு ஆண்டும் நவம்பரில் ஜீவன் பிரமான் எனப்படும் ஆயுள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

DLC செய்வதற்கு முன் இந்த ஆவணங்களைத் தயாராக வைத்திருக்கவும்

DLC செயல்முறையை எளிதாக்க, ஓய்வூதியதாரர்கள் பின்வரும் தகவல்களைத் தயாராக வைத்திருக்க வேண்டும்:

- ஆதார் எண்
- மொபைல் எண் (ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்)
- வங்கி/அஞ்சல் அலுவலகத்தில் ஓய்வூதியக் கணக்கு விவரங்கள்
- PPO எண் மற்றும் ஓய்வூதியம் வழங்கும் நிறுவனத் தகவல்

நீங்கள் முன்பு DLC செய்திருந்தால், இந்தத் தகவல் தானாகவே கணினியில் தோன்றக்கூடும். இதனால் செயல்முறை இன்னும் வேகமாக நிறைவடையும்.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

