ஆயுள் சான்றிதழ்: மறுமணம் செய்த, மீண்டும் வேலையில் சேர்ந்த ஓய்வூதியதாரர்கள் DLC சமர்ப்பிக்க வேண்டுமா?

Pensioners Latest News: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் நவம்பர் மாதம் முக்கியமான மாதமாக பார்க்கப்படுகின்றது. ஏனெனில் இந்த மாதத்தில் அவர்கள் தங்கள் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். 80 வயதுக்கு மெற்பட்ட ஓய்வூதியதாரர்கள் அக்டோபர் 1 முதலும், 80 வயதுக்கும் குறைவானவர்கள் நவம்பர் 1 முதலும் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்கலாம். இரு தரப்பினருக்கும் இதற்கான கடைசி தேதி நவம்பர் 30 ஆகும்.
Life Certificate: வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்
ஆயுள் சான்றிதழ் எனப்படும் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான ஒரு முக்கியமான ஆவணமாகும். இது அவர்கள் உயிருடன் இருப்பதற்கான ஒரு சான்றாக பார்க்கப்படுகின்றது. தடையில்லாமல் ஓய்வூதியம் பெற ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஓய்வூதியதாரர்கள் இதை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
Pensioners: மீண்டும் வேலையில் சேர்ந்தவர்களும் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க வேண்டுமா?
மறுமணம் செய்த ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும், பணி ஓய்வுக்கு பிறகு மீண்டும் வேலையில் சேர்ந்த ஓய்வூதியதாரர்கள் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க வேண்டுமா என்ற கேள்வி பலருக்கு உள்ளது. இவர்களும் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க வெண்டும். ஆனால் இவர்களுக்கான செயல்முறையில் சில மாற்றங்கள் உள்ளன.
- Digital Life Certificate: மறுமணம் செய்த அல்லது மீண்டும் வேலையில் சேர்ந்த ஓய்வூதியதாரர்கள் ஜீவன் பிரமானின் கீழ் டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ் (DLC) வசதியைப் பயன்படுத்த முடியாது.
- Pension Disbursing Authority: இந்த ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் ஓய்வூதிய வழங்கல் ஆணையத்திடம் (PDA) வழக்கமான, ஃபிசிக்கல் செயல்முறை மூலம் இயற்பியல் முறை மூலம் தங்கள் வாழ்க்கைச் சான்றிதழை நேரடியாகச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
Jeevan Pramaan: ஜீவன் பிரமான் மூலம் யாரெல்லாம் வாழ்க்கைச் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க முடியும்?
- ஜீவன் பிரமான் தளத்தில் ஓய்வூதிய ஒப்புதல் ஆணையம் (PSA) இணைக்கப்பட்ட ஓய்வூதியதாரர்கள் மட்டுமே இதற்கு தகுதியுடையவர்கள்.
- மறுமணம் செய்து கொண்ட அல்லது மீண்டும் வேலையில் சேர்ந்த ஓய்வூதியதாரர்கள் இந்த சேவைக்கு தகுதியற்றவர்கள்.
- ஜீவன் பிரமான் போர்ட்டலில் உள்ள 'சுற்றறிக்கைகள்' டேபின் கீழ், இதில் சேர்க்கப்பட PSAக்களின் பட்டியலைக் காணலாம்.
மறுமணம் செய்து கொண்ட அல்லது மீண்டும் வேலையில் சேர்ந்த ஓய்வூதியதாரர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்?
மறுமணம் செய்து கொண்ட அல்லது மீண்டும் வேலையில் சேர்ந்த ஓய்வூதியதாரர்கள் டிஜிடல் முறையில் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க முடியாது என்பதால், அவர்கள் பழைய முறையைப் பயன்படுத்தி தங்கள் வாழ்க்கைச் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். அதற்கான வழிமுறை இதோ:
- முதலில் ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் வங்கி அல்லது PDA இலிருந்து ஃபிசிக்கல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ் படிவத்தைப் பெற வேண்டும்.
- கையொப்பம் மற்றும் சரிபார்ப்புக்காக அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரியிடம் (எ.கா., வங்கி மேலாளர், நோட்டரி அல்லது கெசட்டட் அதிகாரி) நேரில் சென்று பூர்த்தி செய்யப்பட்ட படிவங்களையும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
- உங்கள் வங்கி அல்லது ஓய்வூதிய விநியோக ஆணையத்திடம் ஃபிசிக்கலாக சான்றளிக்கப்பட்ட ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்கவும்.
இந்தியாவில், மத்திய அரசின் கீழ் சுமார் ஐம்பது லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களும், மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேச அரசாங்கங்களின் கீழ் இதே எண்ணிக்கையிலான ஓய்வூதியதாரர்களும், பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் ஓய்வூதியதாரர்களும் உள்ளனர். கூடுதலாக, இருபத்தைந்து லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட ராணுவ மற்றும் பாதுகாப்புப் பணியாளர்கள் ஓய்வூதியம் பெறுகின்றனர்.
பணி ஓய்வுக்குப் பிறகு வங்கிகள் மற்றும் தபால் நிலையங்கள் போன்ற அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய விநியோக நிறுவனங்களில் ஆயுள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிப்பது ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான தேவையாக உள்ளது. இதை செய்த பின்னர் அவர்களது ஓய்வூதியம் வரவு வைக்கப்படுகிறது.
ஆயுள் சான்றிதழை ஆன்லைனிலும் ஆஃப்லைனிலும் சமர்ப்பிக்கலாம்
- வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்களை ஆன்லைன் அல்லது ஆஃப்லைன் என இரு வழிகளிலும் சமர்ப்பிக்கலாம்.
- ஆன்லைன் முறைகள் ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் ஆயுள் சான்றிதழ்களை வீட்டிலிருந்தே டிஜிட்டல் முறையில் செயலிகள் அல்லது பயோமெட்ரிக் சரிபார்ப்பைப் பயன்படுத்தி சமர்ப்பிக்க அனுமதிக்கின்றன.
- ஆஃப்லைன் முறைகளில் வங்கி கிளைகள், தபால் நிலையங்கள் அல்லது வீட்டு வாசலில் வங்கிச் சேவைகள் மூலம் ஃபிசிக்கல் சமர்ப்பிப்பு செயல்முறை மேற்கொள்ளப்படுகின்றது.
DLC: டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ்
ஜீவன் பிரமான் எனப்படும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் திட்டம், ஆயுள் சான்றிதழைப் பெறுவதற்கான முழு செயல்முறையையும் டிஜிட்டல் மயமாக்குகிறது. இது ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு எளிமையானது, வேகமானது, வசதியானது. இந்த முயற்சியின் மூலம், ஓய்வூதியதாரர்கள் இனி ஓய்வூதியம் வழங்கும் நிறுவனம் அல்லது சான்றளிக்கும் அதிகாரியிடம் நேரில் செல்ல வேண்டியதில்லை. இது தளவாட சிக்கல்களை நீக்கி, ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க வசதி மற்றும் நிவாரணத்தை வழங்குகிறது.
Life Certificate Last Date
ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் வாழ்க்கைச் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க நவம்பர் 30 ஆம் தேதியை கடைசி நாளாக அரசாங்கம் நிர்ணயித்துள்ளது. இந்த தேதிக்குள் தங்கள் வாழ்க்கைச் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்கத் தவறினால், அவர்களின் மாதாந்திர ஓய்வூதியம் வரவு வைக்கப்படுவதில் தாமதம் ஏற்படலாம்.
ஆயுள் சான்றிதழ் சுருக்கமாக..
- ஆயுள் சான்றிதழ் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான முக்கியமான ஆவணமாகும்.
- நவம்பர் 30 ஆம் தேதிக்குள் இதை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
- ஆன்லைனிலும் ஆஃப்லைனிலும் இதை சமர்ப்பிக்கலாம்.
- மறுமணம் செய்த அல்லது மீண்டும் வேலையில் சேர்ந்த ஓய்வூதியதாரர்கள் வாழ்க்கைச் சான்றிதழை ஆன்லைனில் சமர்ப்பிக்க முடியாது.
