  • Tamil News
  • Business
  • ஆயுள் சான்றிதழை இலவசமாக சமர்ப்பிக்கலாம்: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு EPFO, IPPB பரிசு

ஆயுள் சான்றிதழை இலவசமாக சமர்ப்பிக்கலாம்: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு EPFO, IPPB பரிசு

Life Certificate for Pensioners: இந்தியா போஸ்ட் பேமென்ட்ஸ் வங்கியுடன் (IPPB) இணைந்து, EPFO ஆயுள் சான்றிதழுக்கான சேவையை முற்றிலும் இலவசமாக்கியுள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Nov 7, 2025, 01:16 PM IST
  • ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு EPFO ஒரு பெரிய நிவாரணத்தை வழங்கியுள்ளது.
  • இனி டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழைப் பெறுவதற்கு எந்தக் கட்டணமும் இருக்காது.
  • வீட்டிலிருந்து ஆன்லைனில் வாழ்க்கைச் சான்றிதழை சமர்ப்பிப்பது எப்படி?

ஆயுள் சான்றிதழை இலவசமாக சமர்ப்பிக்கலாம்: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு EPFO, IPPB பரிசு

EPFO Digital Life Certificate: நாட்டின் கோடிக்கணக்கான ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) ஒரு பெரிய நிவாரணத்தை வழங்கியுள்ளது. இனி டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழைப் பெறுவதற்கு அதாவது 'ஜீவன் பிரமான்' பெறுவதற்கு எந்தக் கட்டணமும் இருக்காது. ஏனெனில் இப்போது EPFO ​​இதற்கான முழு செலவையும் ஏற்கும். முன்னதாக இந்த சேவை வங்கிகள் அல்லது தபால் நிலையங்களில் கிடைத்தது, அங்கு சான்றிதழைப் பெறுவதற்கு கட்டணம் செலுத்த வேண்டியிருந்தது.

India Post Payments Bank

இப்போது இந்தியா போஸ்ட் பேமென்ட்ஸ் வங்கியுடன் (IPPB) இணைந்து, EPFO ​​இந்த சேவையை முற்றிலும் இலவசமாக்கியுள்ளது. இந்தப் புதிய வசதி காரணமாக, மூத்த குடிமக்கள் இனி வங்கிகள் அல்லது அலுவலகங்களுக்குச் செல்ல வேண்டியதில்லை. அவர்கள் தங்கள் வீடுகளில் இருந்தபடியே பயோமெட்ரிக் அங்கீகாரம் மூலம் டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழைப் பெற முடியும்.

Digital Life Certificate 

ஓய்வூதியதாரர்கள் ஆயுள் சான்றிதழ் உருவாக்கப்பட்ட பிறகு அதற்கான உறுதிப்படுத்தலுக்கு ஒரு குறுஞ்செய்தியையும் பெறுவார்கள். இது அவர்களின் ஓய்வூதியம் தடையின்றி கிடைப்பதை உறுதி செய்கிறது. இந்த நடவடிக்கை அரசாங்க செயல்முறைகளை எளிமைப்படுத்தி மிகவும் வெளிப்படையானதாக மாற்றுகிறது. 

இந்த முயற்சி, குறிப்பாக கிராமப்புறங்களில் வசிக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கும். இனி இதற்காக அவர்கள் வங்கிகள் அல்லது இ-மித்ரா மையங்களுக்குச் செல்ல வேண்டியதில்லை என்பதால், இது ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்று நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். EPFO ​​மற்றும் IPPB இடையேயான இந்த கூட்டாண்மை, நாட்டில் டிஜிட்டல் சேவைகளுக்கான அணுகலை அதிகரிப்பதற்கான ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நடவடிக்கையாகும்.

Jeevan Pramaan: வீட்டிலிருந்து ஆன்லைனில் வாழ்க்கைச் சான்றிதழை சமர்ப்பிப்பது எப்படி?

- முதலில் உங்கள் மொபைல் அல்லது மடிக்கணினியில், பயோமெட்ரிக் சாதனத்துடன் இணைக்கப்பட்ட அரசாங்கத்தின் ‘ஜீவன் பிரமான்’ போர்ட்டலை (jeevanpramaan.gov.in) திறக்கவும்.
- ‘Get a Certificate’ என்பதைக் கிளிக் செய்து, பின்னர் PC அல்லது மொபைல் விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து விண்ணப்பத்தைப் பதிவிறக்கவும்.
- ஆதார் மற்றும் PPO எண் உட்பட விண்ணப்பத்தில் தேவையான விவரங்களை நிரப்பவும்.
- உங்கள் பயோமெட்ரிக் தகவலை (கைரேகை அல்லது கருவிழி ஸ்கேன்) வழங்கவும்.
- உறுதிப்படுத்தல் வெற்றிகரமாக நடந்தவுடன், உங்கள் டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ் Life Certificate Depository’ -இல் சேமிக்கப்படும்.
- உங்கள் ஓய்வூதியம் வழங்கும் நிறுவனம் (வங்கி அல்லது தபால் அலுவலகம்) அதை எளிதாக அணுக முடியும்.

UMANG App: உமங் செயலியைப் பயன்படுத்தி வாழ்க்கைச் சான்றிதழை சமர்ப்பிகும் செயல்முறை

- UMANG செயலியைப் பதிவிறக்கம் செய்து திறக்கவும் (இந்திய அரசு சேவைகளுக்கு டிஜிட்டல் அணுகலை வழங்கும் ஒரு தளம்).
- ‘Jeevan Pramaan’ விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து ‘Generate Life Certificate’ என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
- தேவையான விவரங்களை (ஆதார் மற்றும் PPO எண் போன்றவை) நிரப்பி பயோமெட்ரிக் சரிபார்ப்பை முடிக்கவும்.
- பின்னர் செயலி ஆயுள் சான்றிதழை உருவாக்கி ஓய்வூதியம் வழங்கும் அதிகாரியின் பயன்பாட்டிற்காக சேமித்து வைக்கும்.

மேலும் படிக்க | ஆயுள் சான்றிதழ்: தனியார் துறை EPS ஓய்வூதியதாரர்களும் DLC சமர்ப்பிக்க வேண்டுமா?

மேலும் படிக்க | டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் பிரச்சாரம் 4.0: ஓய்வூதியம் முடங்காமல் தொடர இது அவசியம், ஓய்வூதியதாரர்களே அலர்ட்

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Digital Life certificateLife CertificateDLCpensionerspension

