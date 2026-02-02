English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் அப்டேட் : இபிஎப்ஓ, அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நல்ல செய்தி

டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் அப்டேட் : இபிஎப்ஓ, அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நல்ல செய்தி

Pension: டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் பெறுவது தொடர்பாக இபிஎப்ஓ ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நல்ல செய்தி வெளியாகியுள்ளது.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Feb 2, 2026, 08:13 PM IST
Pension: டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழை இபிஎப்ஓ ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் அரசு ஓய்வூதியதாரர்கள் இசேவை மையங்கள் வழியாகவே விண்ணப்பித்து பெற்றுக் கொள்ளலாம் என மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. இதற்கு வெறும் 10 ரூபாய் கட்டணம் செலுத்தினால் போதும். மத்திய மற்றும் மாநில அரசு ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் இபிஎப்ஓ ஓய்வூதியதாரர்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் தாங்கள் உயிருடன் இருப்பதை உறுதி செய்ய ஆயுள் சான்றிதழ் சமர்ப்பிக்க வேண்டியது அவசியம். இதற்கு முன்பு நேரில் சென்று சமர்ப்பித்து வந்த இந்த சான்றிதழை, இப்போது உங்கள் அருகிலுள்ள இசேவை மையங்கள் வாயிலாக டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் (Digital Life Certificate - DLC) ஆக எளிதாகப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

இ-சேவை மையத்தில் பெறுவது எப்படி?

ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்களின் ஆதார் எண், பென்ஷன் பேமெண்ட் ஆர்டர் எண், வங்கி கணக்கு விவரங்கள் மற்றும் ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண் ஆகியவற்றுடன் அருகிலுள்ள இசேவை மையத்திற்குச் செல்ல வேண்டும். அங்கு உங்களின் கைரேகை அல்லது கருவிழி ஸ்கேன் மூலம் பயோமெட்ரிக் செக்கிங் செய்யப்படும். இதை முடித்தவுடன், டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் உருவாக்கப்பட்டு, உங்கள் மொபைல் எண்ணுக்கு உறுதி SMS மற்றும் பிரமாண் ஐடி (Pramaan ID) அனுப்பப்படும்.

கட்டணம் 

அரசு இசேவை மையங்கள் (CSC) மூலம் இந்தச் சேவையைப் பெற நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் ரூ. 10 மட்டுமே ஆகும். இது ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மிகக் குறைந்த செலவில் வழங்கப்படும் சேவையாகும்.

ஆயுள் சான்றிதழ் ஏன் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்?

ஓய்வூதியம் என்பது ஒரு நபர் உயிருடன் இருக்கும் வரை மட்டுமே வழங்கப்பட வேண்டிய ஒன்றாகும். இறந்துவிட்ட நபர்களின் பெயரில் ஓய்வூதியம் தவறாக வழங்கப்படுவதைத் தவிர்க்கவே இந்தச் சான்றிதழ் கேட்கப்படுகிறது. குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் இதனைச் சமர்ப்பிக்கத் தவறினால், ஓய்வூதியம் நிறுத்தப்பட வாய்ப்புள்ளது.

டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் பெறும் மற்ற வழிமுறைகள்

1. ஸ்மார்ட்போன் வைத்திருப்பவர்கள் 'Jeevan Pramaan Face App' மற்றும் 'AadhaarFaceRD' செயலிகளைப் பதிவிறக்கம் செய்து, வீட்டிலிருந்தே தங்களின் முகத்தை ஸ்கேன் செய்து சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்கலாம். இதற்கு கூடுதல் பயோமெட்ரிக் சாதனங்கள் தேவையில்லை.

2. இந்தியா போஸ்ட் பேமெண்ட்ஸ் வங்கி (IPPB) மூலம் தபால்காரர்கள் உங்கள் வீட்டிற்கே வந்து டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் எடுத்துத் தருவார்கள். இதற்கு சுமார் 70 ரூபாய் வரை கட்டணம் வசூலிக்கப்படலாம்.

3. மொபைலில் உமாங் செயலியைப் பயன்படுத்தியும் ஜீவன் பிரமான் சேவையைப் பெற முடியும்.

4. ஓய்வூதியதாரர்கள் தாங்கள் கணக்கு வைத்துள்ள வங்கி கிளைகளுக்கு நேரில் சென்றும் இதனைச் சமர்ப்பிக்கலாம்.

இந்த எளிய டிஜிட்டல் முறைகளைப் பயன்படுத்தி, வயதான காலத்தில் ஓய்வூதியதாரர்கள் தேவையற்ற அலைச்சல்களைத் தவிர்த்து தங்களின் ஓய்வூதியம் தடையின்றி கிடைப்பதை உறுதி செய்து கொள்ளலாம்.

