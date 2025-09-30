English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி போனஸ்: உத்தரவு வெளியானது... எவ்வளவு கிடைக்கும்?

Diwali 2025 Bonus for Govt Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி. மத்திய அரசு தீபாவளி போனசுக்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Sep 30, 2025, 10:25 AM IST
  • தீபாவளி போனஸ் யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?
  • போனஸ் எவ்வாறு கணக்கிடப்படும்?
  • மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு எவ்வளவு தொகை கிடைக்கும்?

மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி போனஸ்: உத்தரவு வெளியானது... எவ்வளவு கிடைக்கும்?

Central Government Employees Diwali Bonus: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு பண்டிகை காலத்தை முன்னிட்டு 2024-25 ஆம் ஆண்டிற்கான உற்பத்தித்திறன் சாராத போனஸை (non-productivity-linked bonus) மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. மத்திய அரசு குரூப் சி மற்றும் நான்-கெஸ்டட் குரூப் பி ஊழியர்கள் 2024-25 ஆம் ஆண்டிற்கான 30 நாட்கள் சம்பளத்திற்கு சமமான 'அட்-ஹாக் போனஸ்' பெறுவார்கள் என்று நிதி அமைச்சகம் திங்களன்று ஒரு உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது.

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி பரிசு

மத்திய அரசு ஊழியர்களின் பண்டிகைக் கொண்டாட்டத்திற்கு மேலும் உற்சாகமளிக்கும் வகையில், மோடி அரசு உற்பத்தித்திறன் சார்ந்த போனஸை அறிவித்துள்ளது. மத்திய அரசு குரூப் சி மற்றும் நான்-கெஸ்டட் குரூப் பி ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி போனஸ் கிடைக்கும். இந்தத் தொகை ரூ.6,908 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

Diwali Bonus: தீபாவளி போனஸ் யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?

இந்த போனஸ் மார்ச் 31, 2025 -இல் பணியில் இருக்கும் மற்றும் குறைந்தது ஆறு மாதங்கள் தொடர்ந்து பணியாற்றிய அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் வழங்கப்படும். ஒரு ஊழியர் ஆண்டு முழுவதும் வேலை செய்யவில்லை என்றால், அவர் பணிபுரிந்த மாதங்களின் அடிப்படையில் (விகிதாச்சார அடிப்படையில்) போனஸைப் பெறுவார்.

மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு எவ்வளவு தொகை கிடைக்கும்?

இந்தத் தொகை ரூ.6,908 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. "உதாரணமாக, மாதாந்திர ஊதியத்தின் கணக்கீட்டு உச்சவரம்பு ரூ.7000 ஆக இருந்தால் (உண்மையான சராசரி ஊதியம் ரூ.7000/- ஐ விட அதிகமாக இருந்தால்), முப்பது நாட்களுக்கு PLB அல்லாத (அட்-ஹாக் போனஸ்) ரூ.7000x30/30.4=ரூ.6907.89/- (ரூ.6908 ஆக முழுமையாக்கப்பட்டது) ஆக இருக்கும்" என்று அமைச்சகம் பல்வேறு அமைச்சகங்கள் மற்றும் துறைகளுக்கு வெளியிட்ட அலுவலக குறிப்பாணையில் தெரிவித்துள்ளது.

நிதி அமைச்சகத்தின் உத்தரவு

"...குரூப் 'சி' பிரிவில் உள்ள அனைத்து மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும், உற்பத்தித்திறன் இணைக்கப்பட்ட போனஸ் திட்டத்தின் கீழ் வராத குரூப் 'பி' பிரிவில் உள்ள அனைத்து அரசு வர்த்தமானி பதிவு செய்யப்படாத மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும், 2024-25 கணக்கியல் ஆண்டுக்கான 30 நாட்கள் ஊதியத்திற்கு சமமான உற்பத்தித்திறன் இணைக்கப்பட்ட போனஸ் (அட்-ஹாக் போனஸ்) வழங்குவதற்கான ஜனாதிபதியின் ஒப்புதலை தெரிவிக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது," என்று நிதி அமைச்சகம் பல்வேறு அமைச்சகங்கள் மற்றும் துறைகளுக்கு வெளியிட்ட அலுவலக குறிப்பாணையில் தெரிவித்துள்ளது.

யாரெல்லாம் பயனடைவார்கள்?

- இந்த போனஸ் மத்திய துணை ராணுவப் படைகள் மற்றும் ஆயுதப்படைகளின் தகுதியுள்ள ஊழியர்களுக்கும் கிடைக்கும்.

- இது மத்திய அரசின் ஊதியக் கட்டமைப்பில் பணிபுரியும் மற்றும் வேறு எந்த போனஸ் அல்லது கருணைத் தொகையைப் பெறாத யூனியன் பிரதேசங்களில் (UT) உள்ள ஊழியர்களுக்கும் பொருந்தும்.

- தங்கள் சேவையில் எந்த இடைவேளையும் இல்லாமல் பணிபுரிந்த அட்-ஹாக் பணியாளர்களும் இதற்கு தகுதியுடையவர்கள்.

- கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான நாட்கள் பணியாற்றிய அனுபவமுள்ள கேஷுவல் தொழிலாளர்களும் போனஸுக்குத் தகுதியுடையவர்கள். இந்த ஊழியர்களுக்கான போனஸ் தொகை ரூ.1,184 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

போனஸ் எவ்வாறு கணக்கிடப்படும்?

அதிகபட்ச மாத சம்பளம் ரூ.7,000 என்ற அடிப்படையில் போனஸ் கணக்கிடப்படும். எடுத்துக்காட்டாக, ரூ.7,000 சம்பளத்தில் 30 நாள் போனஸ் பின்வருமாறு கணக்கிடப்படும்:

7,000 × 30 ÷ 30.4 = ரூ.6,907.89 (ரூ.6,908 ஆக ரவுண்ட் ஆஃப் செய்யப்படுகிறது).

அரசு ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி போனஸ்: சுருக்கமாக....

- மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி போனஸ் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

- மார்ச் 31, 2025 வரை பணியில் இருந்த ஊழியர்கள் மட்டுமே போனஸுக்குத் தகுதியுடையவர்கள்.

- இந்த தேதிக்கு முன் ஓய்வு பெற்ற, ராஜினாமா செய்த அல்லது காலமான ஊழியர்களில் - குறைந்தது ஆறு மாத வழக்கமான சேவையைக் கொண்டவர்கள் மட்டுமே போனஸ் பெற தகுதியுடையவர்கள்.

- பிற நிறுவனங்களுக்கு டெபுடேஷன் மூலம் அனுப்பப்படும் ஊழியர்களுக்கு, அவர்கள் பணிபுரியும் நிறுவனத்தால் போனஸ் வழங்கப்படும்.

- போனஸ் தொகை எப்போதும் அருகிலுள்ள முழு ரூபாய்க்கு ரவுண்ட் ஆஃப் செய்யப்படும்.

- அரசாங்கத்தின் இந்த முடிவு லட்சக்கணக்கான மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் பாதுகாப்புப் படை வீரர்களுக்கு நேரடியாகப் பயனளிக்கும். 

- பண்டிகைக்கு முந்தைய போனஸ் ஊழியர்களுக்கு பண்டிகை கால செலவுகளை சமாளிக்க உதவி மன நிம்மதியை அளித்து மகிழ்ச்சியை அதிகரிக்கும்.

