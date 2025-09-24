English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ரயில்வே ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி போனஸ்! மத்திய அரசு ஒப்புதல்

Diwali Bonus for Railway Employees: ரயில்வே ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி போனஸ் வழங்க பிரதமர் மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு ஒப்புதல் கொடுத்துள்ளது.

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Sep 24, 2025, 04:00 PM IST
  • ரயில்வே ஊழியர்களுக்கான போனஸ்
  • மத்திய அமைச்சரவை கொடுத்த ஒப்புதல்
  • 11 லட்சம் ஊழியர்களுக்கு காத்திருக்கிறது சர்பிரைஸ்

Trending Photos

தீபாவளிக்கு முன் குரு பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு நல்ல நாட்கள், பொற்காலம் ஆரம்பம்
camera icon8
Guru Peyarchi
தீபாவளிக்கு முன் குரு பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு நல்ல நாட்கள், பொற்காலம் ஆரம்பம்
ரோகித் சர்மாவின் சொத்து மதிப்பு: &#039;ஹிட்மேன்&#039; எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறார்? இத்தனை கோடியா?
camera icon8
Rohit Sharma
ரோகித் சர்மாவின் சொத்து மதிப்பு: 'ஹிட்மேன்' எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறார்? இத்தனை கோடியா?
8வது ஊதியக்குழு முக்கிய மாற்றங்கள்: இணையும் பே ஸ்கேல், மாறும் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர், எகிறும் ஊதியம்
camera icon11
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு முக்கிய மாற்றங்கள்: இணையும் பே ஸ்கேல், மாறும் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர், எகிறும் ஊதியம்
துலாம் ராசியில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு செல்வம் பெருகும், வெற்றி மேல் வெற்றி குவியும்
camera icon8
Sevvai Peyarchi
துலாம் ராசியில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு செல்வம் பெருகும், வெற்றி மேல் வெற்றி குவியும்
ரயில்வே ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி போனஸ்! மத்திய அரசு ஒப்புதல்

Diwali Bonus for Railway Employees: தீபாவளி பண்டிகைக்கு முன்பே, இந்திய ரயில்வே ஊழியர்களுக்கு மத்திய அரசு ஒரு சூப்பரான செய்தியை அறிவித்திருக்கிறது. பிரதமர் மோடி தலைமையிலான அமைச்சரவை, சுமார் 10.9 லட்சம் ரயில்வே ஊழியர்களுக்கு உற்பத்தித்திறன் சார்ந்த போனஸ் (Productivity-Linked Bonus) வழங்க ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இந்த அறிவிப்பு, ஊழியர்களுக்குப் பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதுவும் தீபாவளிக்கு முன்னரே வழங்கப்படும் என்று கூறப்படுகிறது. இதுதான் ரயில்வே ஊழியர்கள் சந்தோஷப்பட வேண்டிய மிகப்பெரிய குட் நியூஸ்.

Add Zee News as a Preferred Source

ரயில்வே சங்கங்கள் சொல்வது என்ன?

போனஸ் அறிவிப்பு ரயில்வே ஊழியர்களுக்கு மகிழ்ச்சி தந்தாலும், இதில் ஒரு சின்ன சிக்கல் உள்ளது. ரயில்வே ஊழியர் சங்கங்கள் போனஸ் கணக்கீட்டில் மாற்றம் வேண்டும் என குரல் கொடுத்துள்ளன. இந்திய ரயில்வே ஊழியர் சங்கம் (IREF) மற்றும் அகில இந்திய ரயில்வே ஊழியர் சம்மேளனம் (AIRF) போன்றவை, போனஸ் கணக்கீடு இன்னும் ஆறாவது ஊதியக் குழுவின் (6th Pay Commission) அடிப்படை ஊதியமான ரூ. 7,000-ஐ வைத்து தான் கணக்கிடப்படுகிறது என சுட்டிக்காட்டியுள்ளன.

2016-ல் ஏழாவது ஊதியக் குழு (7th Pay Commission) குறைந்தபட்ச ஊதியத்தை ரூ. 18,000 ஆக உயர்த்திய பிறகு, போனஸ் கணக்கீட்டையும் அதற்கேற்ப மாற்றியமைக்க வேண்டும் என்பது இவர்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கை. பழைய முறையின்படி போனஸ் கணக்கிடுவது, ஊழியர்களுக்கு 'அநியாயம்' என அவர்கள் வாதிடுகிறார்கள். இந்த கோரிக்கைகளை ரயில்வே இந்த ஆண்டே பரிசீலிக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

இந்த போனஸ் ஏன் இவ்வளவு ஸ்பெஷல்?

இது ஒருபுறம் இருக்க இந்த போனஸ் ஏன் ஸ்பெஷல் என்பதை இங்கே பார்க்கலாம். இந்த போனஸ், வெறும் பணம் மட்டுமல்ல. இது நாட்டின் பொருளாதாரத்திற்கு ஒரு பெரிய பூஸ்ட். அதாவது, ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவினரின் கைகளில் திடீரெனப் பணம் சேரும்போது, அதன் தாக்கம் செலவழிக்கும் திறனில் பல மடங்கு எதிரொலிக்கும். இதைத்தான் பொருளாதார நிபுணர்கள் "மல்டிப்ளையர் எஃபெக்ட்" (Multiplier Effect) என்று சொல்கிறார்கள்.

ரயில்வே ஊழியர்கள் இந்தியா முழுவதும் கிராமம் முதல் நகரம் வரை பரவி இருப்பதால், இந்த போனஸ் தொகை நேரடியாக மக்களிடம் செலவழிக்கப்படும். தீபாவளி சமயத்தில், புதிய எலெக்ட்ரானிக்ஸ், ஆடைகள், வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் எனப் பல பொருட்களை மக்கள் வாங்குவார்கள். இது, வியாபாரிகளுக்கு மிகப்பெரிய லாபத்தையும், நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு ஒரு சூப்பர்சார்ஜ்ஜையும் கொடுக்கும். இது சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட GST வரிக்குறைப்புகளுடன் இணைந்து, சந்தையில் பெரும் எழுச்சியை உருவாக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு முக்கிய மாற்றங்கள்: இணையும் பே ஸ்கேல், மாறும் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர், எகிறும் ஊதியம்

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: உதவிப் பேராசிரியர்களின் சம்பளம் இரண்டரை மடங்கு அதிகரிக்கும்.... கணக்கீடு இதோ

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Diwali BonusRailway bonusModi governmentIndian Railways bonus updateRailway bonus news today

Trending News