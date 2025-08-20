English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

அடி தூள்!! 3 தீபாவளி பரிசுகள்.... அகவிலைப்படி உயர்வு, சம்பள உயர்வு, டிஏ அரியர்

7th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களின் காத்திருப்பு எப்போது முடிவுக்கு வரும்? அகவிலைப்படி எப்போது அதிகரிக்கும்? லேட்டஸ்ட் அப்டேட்டை இங்கே காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Aug 20, 2025, 11:01 AM IST
  • ஆண்டுக்கு இரண்டு முறை டிஏ உயர்வு.
  • ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் ஊதிய உயர்வும், சம்பள உயர்வும் எவ்வளவு இருக்கும்?
  • டிஏ அரியர் தொகையும் கிடைக்கும்.

அடி தூள்!! 3 தீபாவளி பரிசுகள்.... அகவிலைப்படி உயர்வு, சம்பள உயர்வு, டிஏ அரியர்

DA Hike Latest News: லட்சக்கணக்கான மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு குறித்த அறிவிப்புக்காக காத்திருக்கிறார்கள். இந்த நல்ல செய்தி தீபாவளிக்கு முன் வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த தீபாவளியில் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு சம்பள உயர்வு ஒரு மிகப்பெரிய பரிசாக கிடைக்கக்கூடும். 

Dearness Allowance: அகவிலைப்படி எப்போது அதிகரிக்கும்?

மத்திய அரசு செப்டம்பர் மாத இறுதியில் அல்லது அக்டோபர் தொடக்கத்தில் அகவிலைப்படி அதிகரிப்பை (DA) அறிவிக்கலாம் என ஊடக அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. எனினும் இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு எதுவும் இன்னும் வரவில்லை.

7வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் கடைசி திருத்தம்

ஜூலை 2025 -க்கான அகவிலைப்படி உயர்வு 7வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் கடைசி அகவிலைப்படி திருத்தமாக இருக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 8வது ஊதியக்குழு எப்போது அமலுக்கு வந்தாலும், அதன் பரிந்துரைகள் ஜனவரி 2026 முதல் பொருந்தும். ஆகையால் 7வது ஊதியக்குழுபின் கடைசி டிஏ உயர்வின் மீது அதிக எதிர்பார்ப்புகள் உள்ளன.

Central Government Employees:

காத்திருக்கும் மத்திய அரசு ஊழியர்கள்

- தற்போது, மத்திய அரசு ஊழியர்கள் 55 சதவீத அகவிலைப்படியையும் ஓய்வூதியதாரர்கள் 55 சதவிகித அகவிலை நிவாரணத்தையும் பெற்று வருகிறார்கள். 

- ஜூலை முதல் அகவிலைப்படி 3 முதல் 4 சதவீதம் வரை அதிகரிக்கும் என்று உறுதியாக கருதப்படுகிறது. 

- அகவிலைப்படி 4 சதவீதம் அதிகரித்தால், ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணம் 59 சதவீதத்தை எட்டும்.

- அகவிலைப்படி 3 சதவீதம் அதிகரித்தால், ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணம் 59 சதவீதத்தை எட்டும்.

- இந்த அதிகரிப்புக்காக மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் ஆவலோடு காத்திருக்கிறார்கள்.

Salary Hike, Pension Hike: 

ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் ஊதிய உயர்வும், சம்பள உயர்வும் எவ்வளவு இருக்கும்?

- அகவிலைப்படி 3 சதவீதம் அதிகரித்தால், ரூ.18,000 அடிப்படை சம்பளம் பெறும் ஊழியரின் மாத சம்பளம் ரூ.540 அதிகரிக்கும். 

- ரூ.9,000 ஓய்வூதியம் பெறும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் ரூ.270 கூடுதல் பலன் கிடைக்கும்.

- டிஏ மற்றும் டிஆர் 4 சதவீதம் அதிரித்தால் சம்பள உயர்வும் ஓய்வூதிய உயர்வும் இன்னும் அதிகமாக இருக்கும்.

DA Arrears: டிஏ அரியர் தொகையும் கிடைக்கும்

புதிய அகவிலைப்படி விகிதங்கள் ஜூலை 1 முதல் பொருந்தும். ஆகையால் டிஏ உயர்வு எப்போது அறிவிக்கப்பட்டாலும், ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் ஜூலை முதலான டிஏ அரியர் தொகையை பெறுவார்கள். உதாரணமாக, டிஏ உயர்வு செப்டம்பரில் அறிவிக்கப்பட்டால், ஊழியர்களுக்கு ஜூலை, ஆகஸ்ட் மற்றும் செப்டம்பர் மாத நிலுவைத் தொகை ஒன்றாகக் கிடைக்கும்.

DA Hike: ஆண்டுக்கு இரண்டு முறை டிஏ உயர்வு

மத்திய அரசு ஆண்டுக்கு இரண்டு முறை அகவிலைப்படியை மதிப்பாய்வு செய்கிறது. இது ஜனவரி மற்றும் ஜூலை மாதங்களில் திருத்தப்படுகின்றது. எனினும், இதன் அறிவிப்பு வழக்கமாக சில மாதங்களுக்குப் பிறகு வெளியிடப்படுகிறது. தொழிலாளர் பணியகத்தால் வெளியிடப்பட்ட தொழில்துறை தொழிலாளர்களுக்கான நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டின் (CPI-IW) தரவின் அடிப்படையில் அரசாங்கம் அகவிலைப்படியில் திருத்தங்களை செய்கிறது. கடந்த 12 மாதங்களின் சராசரி CPI-IW அடிப்படையில் அகவிலைப்படி தீர்மானிக்கப்படுகிறது. மேலும் அகவிலைப்படி திருத்தம் முழுதும் 7வது ஊதியக் குழுவின் விதிகளின்படி செய்யப்படுகின்றது.

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: மாறும் விதிகள், இனி 65 வயதிலேயே கூடுதல் ஓய்வூதியம்? முக்கிய செய்தி

மேலும் படிக்க | தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்: EPS ஓய்வூதியம் அதிகரிக்கிறதா? முக்கிய அப்டேட்

