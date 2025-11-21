English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • ஆயுள் சான்றிதழ்: ஓய்வூதியதாரர்கள் Jeevan Pramaan போர்டல், UMANG செயலி மூலம் DLC சமர்ப்பிப்பது எப்படி?

ஆயுள் சான்றிதழ்: ஓய்வூதியதாரர்கள் Jeevan Pramaan போர்டல், UMANG செயலி மூலம் DLC சமர்ப்பிப்பது எப்படி?

Life Certificate for Pensioners: மூத்த குடிமக்கள் வீட்டிலிருந்தே வாழ்க்கைச் சான்றிதழை உருவாக்கி சமர்ப்பிப்பது எப்படி? முழு செயல்முறையை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Nov 21, 2025, 10:55 AM IST
  • வீட்டிலிருந்தே வாழ்க்கைச் சான்றிதழை உருவாக்குவது எப்படி?
  • ஜீவன் பிரமான் போர்ட்டல் மூலம் ஆயுள் சான்றிதழை உருவாக்கும் முறை என்ன?
  • உமங் செயலி மூலம் ஆயுள் சான்றிதழை உருவாக்கும் முறை என்ன?

ஆயுள் சான்றிதழ்: ஓய்வூதியதாரர்கள் Jeevan Pramaan போர்டல், UMANG செயலி மூலம் DLC சமர்ப்பிப்பது எப்படி?

Pensioners Latest News: மாத ஓய்வூதியம் பெறும் ஓய்வூதியதாரரா நீங்கள்? அப்படியென்றால் இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிக பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நவம்பர் மாதம் மிகவும் முக்கியமான மாதமாக கருதப்படுகின்றது. ஏனெனில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த மாதத்தில் ஆயுள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிப்பது கட்டாயமாகும். 

Life Certificate: ஆயுள் சான்றிதழ் ஏன் அவசியம்?

வாழ்க்கைச் சான்றிதழ் என்றும் அழைக்கப்படும் ஆயுள் சான்றிதழ், ஓய்வூதியதாரர் உயிருடன் இருக்கிறார் என்பதற்கான சான்றாக பார்க்கப்படுகின்றது. இதுமட்டுமல்லாமல், ஓய்வூதியத்தை தடையின்றி தொடர்ந்து பெற இதை ஒவ்வொரு ஆண்டும் சமர்ப்பிப்பது அவசியமாகும். ஓய்வூதியதாரர் இந்த சான்றிதழை குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் சமர்ப்பிக்கத் தவறினால், அவர்களின் ஓய்வூதியம் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்படுகிறது. ஆயுள் சான்றிதழ் சமர்ப்பிக்கப்பட்டவுடன் ஓய்வூதிய வழங்கல் மீண்டும் தொடங்குகிறது.

Pensioners: ஓய்வுதியதாரர்களுக்கு அதிகரித்த நன்மை

முன்னர், ஓய்வூதியதாரர்கள் இந்தச் சான்றிதழுக்காக வங்கிகள் அல்லது தபால் நிலையங்களில் வரிசையில் நிற்க வேண்டியிருந்தது. ஆனால் இப்போது அரசாங்கம் டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் (DLC) வசதியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது அவர்களின் வீடுகளில் இருந்தபடியே சில நிமிடங்களில் இந்த செயல்முறையை முடிக்க அனுமதிக்கிறது.

ஆயுள் சான்றிதழ்: இதன் முக்கியத்துவம் என்ன?

- ஆயுள் சான்றிதழ் ஓய்வூதியதாரர் உயிருடன் இருப்பதை நிரூபிக்கும் ஆவணமாக பார்க்கப்படுகின்றது.

- மோசடிகளைத் தடுக்கவும், இறந்த நபரின் பெயரில் ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுவதைத் தடுக்கவும் இது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

- இந்த சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்க அரசாங்கம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நவம்பர் 1 முதல் நவம்பர் 30 வரை காலக்கெடுவை நிர்ணயித்துள்ளது.

- இருப்பினும், 80 வயதுக்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்களுக்கு நிவாரணம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் அதை அக்டோபர் 1 முதல் நவம்பர் 30 வரை சமர்ப்பிக்கலாம்.

Digital Life Certificate: டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ்

தேவையான ஆவணங்கள்

ஆதார் அட்டை எண்

ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்

ஓய்வூதிய கட்டண ஆணை (PPO) எண்

வங்கி கணக்கு எண் மற்றும் IFSC குறியீடு

பயோமெட்ரிக் தகவல் (கைரேகை அல்லது கருவிழி ஸ்கேன்)

வீட்டிலிருந்தே வாழ்க்கைச் சான்றிதழை உருவாக்குவது எப்படி?

ஓய்வூதியம் பெறுவோர் இனி அலையாமல், நீண்ட வரிசைகளில் நிற்காமல், வீட்டில் இருந்தபடியே, ஜீவன் பிரமான் போர்டல் (jeevanpramaan.gov.in) அல்லது உமங் செயலி (UMANG App) மூலம் ஆன்லைனில் ஆயுள் சான்றிதழை உருவாக்கலாம்.

Jeevan Pramaan Portal: ஜீவன் பிரமான் போர்ட்டல் மூலம் ஆயுள் சான்றிதழை உருவாக்கும் முறை

- உங்கள் மடிக்கணினி, மொபைல் போன் அல்லது கணினியை கைரேகை அல்லது கருவிழி ஸ்கேனருடன் இணைக்கவும்.

- jeevanpramaan.gov.in வலைத்தளத்திற்கு சென்று Get a Certificate என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

- செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து உங்கள் ஆதார் எண் மற்றும் PPO எண்ணை உள்ளிடவும்.

- பயோமெட்ரிக் ஸ்கேன் செய்யவும்

- சரிபார்ப்புக்குப் பிறகு, உங்கள் டிஜிட்டல் சான்றிதழ் உருவாக்கப்பட்டு தானாகவே உங்கள் வங்கி அல்லது தபால் நிலையத்திற்கு அனுப்பப்படும்.

UMANG App: உமங் செயலி மூலம் ஆயுள் சான்றிதழை உருவாக்கும் முறை

- உங்கள் மொபைல் போனில் உமங் செயலியைப் பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

- சர்ச் பாரில் “Jeevan Pramaan” என டைப் செய்யவும்.

-  “Generate Life Certificate” ​​என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

- உங்கள் ஆதார் மற்றும் பிபிஓ எண்களை உள்ளிட்டு, பயோமெட்ரிக் சரிபார்ப்பைச் செய்யவும்.

- சான்றிதழ் உருவாக்கப்பட்டு நேரடியாக வங்கி அல்லது தொடர்புடைய துறைக்கு அனுப்பப்படும்.

மேலும் படிக்க | ஆயுள் சான்றிதழ்: ஓய்வூதியதாரர்கள் Aadhaar Face ID மூலம் DLC சமர்ப்பிப்பது எப்படி?

மேலும் படிக்க | ஆயுள் சான்றிதழ்: மறுமணம் செய்த, மீண்டும் வேலையில் சேர்ந்த ஓய்வூதியதாரர்கள் DLC சமர்ப்பிக்க வேண்டுமா?

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Life CertificateDigital Life certificateDLCpensionersPersonal Finance

