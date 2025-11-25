English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ஆயுள் சான்றிதழ்: ஓய்வூதியதாரர்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே DLC சமர்ப்பிபது எப்படி? முழு செயல்முறை

ஆயுள் சான்றிதழ்: ஓய்வூதியதாரர்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே DLC சமர்ப்பிபது எப்படி? முழு செயல்முறை

Life Certificate for Pensioners: அஞ்சல் துறை டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் மிஷனை தொடங்கியுள்ளது. இதன் மூலம் ஓய்வூதியதாரர்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ்களை சமர்ப்பிக்க முடியும்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Nov 25, 2025, 11:03 AM IST
  • ஆயுள் சான்றிதழ் என்றால் என்ன?
  • ஓய்வூதியதாரர்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ்களை சமர்ப்பிக்க முடியும்.
  • முழு விவரத்தை இங்கே காணலாம்.

ஆயுள் சான்றிதழ்: ஓய்வூதியதாரர்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே DLC சமர்ப்பிபது எப்படி? முழு செயல்முறை

Pensioners Latest News: ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிப்பதற்கான காலக்கெடு நெருங்கி வருகிறது. நவம்பர் 30 ஆம் தேதிக்குள் இது சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். இல்லையெனில், ஓய்வூதியம் நிறுத்தப்படும். ஒவ்வொரு ஆண்டும் நவம்பர் மாதத்தில் ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் வாழ்க்கைச் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். 80 வயதுக்கு மேற்பட்ட ஓய்வூதியதாரர்கள் அக்டோபர் 1 முதல் இதை சமர்ப்பிக்கலாம்.

வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்

கடந்த சில ஆண்டுகளாக ஆயுள் சான்றிதழ் எனப்படும் வாழ்க்கைச் சான்றிதழை சமர்ப்பிப்பதற்கான செயல்முறையை அரசாங்கம் எளிதாக்கியுள்ளது. இப்போது ஓய்வூதியதாரர்கள் ஆயுள் சான்றிதழ்களை சமர்ப்பிக்க ஓய்வூதிய வினியோக அலுவலங்கள், வங்கிகள் அல்லது அரசு அலுவலகங்களுக்குச் சென்று அலைய வேண்டிய அவசியமில்லை.

Digital Life Certificate: டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ்

அஞ்சல் துறை டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் மிஷனை தொடங்கியுள்ளது. இதன் மூலம் ஓய்வூதியதாரர்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ்களை சமர்ப்பிக்க முடியும். இந்தப் புதிய வசதியின் மூலம், ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் அருகிலுள்ள தபால் நிலையத்தின் தபால்காரர் அல்லது கிராமின் டாக் சேவக் மூலம் வெறும் ₹70 -க்கு தங்கள் ஆயுள் சான்றிதழ்களை உருவாக்கலாம். அதன் பின்னர் சான்றிதழ் ஆன்லைனில் தொடர்புடைய துறைக்கு வழங்கப்படுகிறது. இது ஓய்வூதியம் வழங்கும் செயல்பாட்டில் ஏற்படும் இடையூறுகளை நீக்குகிறது. ஓய்வூதியதாரர்களும் எதற்காகவும் காத்திருக்காமல் இதை எளிதாக செய்து முடிக்கலாம்.

Pensioners: ஓய்வுதியதாரர்களுக்கு அதிகரித்த நன்மை

அரசாங்க சேவைகளை குடிமக்களின் வீட்டு வாசலுக்கு கொண்டு வருவதற்கான ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நடவடிக்கையாக  அஞ்சல் துறை இந்த முயற்சியைக் கருதுகிறது. இது, குறிப்பாக அதிக வயதான மூத்த குடிமக்கள், நோய்வாய்ப்பட்ட மற்றும் ஊனமுற்ற ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கும். அவர்கள் இனி அதிக தூரம் பயணிக்காமல், நீண்ட வரிசையில் நிற்காமல் இந்த பணியை முடிக்க அஞ்சல் துறையின் இந்த வசதி மிகவும் உதவியாக இருக்கும். இது அவர்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க நிவாரணத்தை அளித்துள்ளது. 

கிராமப்புற மற்றும் தொலைதூரப் பகுதிகளில் வசிக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களும் பயனடையக்கூடிய வகையில் தொழில்நுட்பத்தின் பயன்பாட்டை அதிகரிப்பதன் மூலம் இந்த சேவையின் அணுகலை முடிந்தவரை பலருக்கு விரிவுபடுத்துவதை அஞ்சல் துறை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

India Post Payments Bank Doorstep Service

இந்தியா போஸ்ட் பேமென்ட்ஸ் வங்கி (IPPB) 2020 ஆம் ஆண்டு டிஜிட்டல் லைஃப் சர்டிஃபிகேட் டோர்ஸ்டேப் சேவையைத் தொடங்கியது. இந்த சேவை ஓய்வூதியதாரர்கள் ஆதார் அடிப்படையிலான பயோமெட்ரிக் சரிபார்ப்பைப் பயன்படுத்தி விரைவாக ஆயுள் சான்றுகளை சமர்ப்பிக்க உதவுகிறது.

இந்த சேவையைப் பயன்படுத்த, ஓய்வூதியதாரர் தங்கள் ஆதார் எண், மொபைல் எண், மின்னஞ்சல் ஐடி, வங்கி அல்லது தபால் நிலையத்தில் வைத்திருக்கும் சேமிப்புக் கணக்கு எண் மற்றும் PPO எண்ணை அஞ்சல் ஊழியருக்கு வழங்க வேண்டும். தபால்காரர் அல்லது கிராமின் டாக் சேவக் ஓய்வூதியதாரரின் வீட்டிற்குச் சென்று, முக அங்கீகாரம் அல்லது கைரேகை பயோமெட்ரிக்ஸ் மூலம் முழு செயல்முறையையும் முடிக்கிறார். செயல்முறை வெற்றிகரமாக முடிந்ததும், ஓய்வூதியதாரரின் மொபைல் தொலைபேசிக்கு ஒரு உறுதிப்படுத்தல் செய்தி அனுப்பப்படும். டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழை மறுநாள் ஆன்லைனில் பார்க்க முடியும். மேலும் தொடர்புடைய துறைகளாலும் அதை உடனடியாக அணுக முடியும்.

Digital Life Certificate Campaign 4.0

ஒவ்வொரு ஆண்டும், மத்திய அரசு நவம்பர் 1 முதல் நவம்பர் 30 வரை டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ் பிரச்சாரத்தை நடத்தி வருகிறது. இந்த ஆண்டும் டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ் பிரச்சாரம் 4.0 முழு முனைப்புடன் நடந்து வருகிறது. இது ஓய்வூதியதாரர்களிடையே இந்தச் சேவை குறித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதையும், டிஜிட்டல் சான்றிதழ்களைப் பெற அதிகமான மக்களை ஊக்குவிப்பதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. கிராமப்புறங்களில் ஓய்வூதியதாரர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதால், கடினமான பகுதிகளில் கூட சேவை அணுகலை உறுதி செய்வதற்காக அஞ்சல் துறை மொபைல் சாதனங்கள், பயோமெட்ரிக் சாதனங்கள் மற்றும் முகம் அடையாளம் காணும் தொழில்நுட்பத்தை விரிவாகப் பயன்படுத்தத் தொடங்கியுள்ளது.

DLC: தபால்காரர்களை நேரடியாகத் தொடர்புகொள்ளலாம்

ஓய்வூதியதாரர்கள் டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழைப் பெற தங்கள் பகுதியில் உள்ள தபால்காரர் அல்லது தபால் அதிகாரிகளை நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளலாம். அஞ்சல் துறையின் இந்த சேவை மூத்த குடிமக்களுக்கு வசதியை வழங்குவதோடு மட்டுமல்லாமல், அரசு செயல்பாடுகளில் அதிக டிஜிட்டல் செயல்முறைகளை ஈடுபடுத்தி வெளிப்படையானதாகவும் மாற்றியுள்ளது.

Life Certificate: ஆயுள் சான்றிதழ் என்றால் என்ன?

ஓய்வூதியதாரர் உயிருடன் இருக்கிறார் என்பதற்கான சான்றாக ஆயுள் சான்றிதழ் பார்க்கப்படுகின்றது. இதுமட்டுமல்லாமல், ஓய்வூதியத்தை தடையின்றி தொடர்ந்து பெற இதை ஒவ்வொரு ஆண்டும் சமர்ப்பிப்பது அவசியமாகும். இந்த முக்கியமான ஆவணத்தை குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் சமர்ப்பிக்கத் தவறினால், ஓய்வூதியம் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்படுகிறது. இதை சமர்ப்பித்தவுடன் ஓய்வூதிய வழங்கல் மீண்டும் தொடங்குகிறது.

