ஆயுள் சான்றிதழ்: ஓய்வூதியதாரர்கள் Aadhaar Face ID மூலம் DLC சமர்ப்பிப்பது எப்படி?

Pensioners Latest News: ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்கவுள்ள ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. ஓய்வூதியதாரர்கள் இப்போது ஜீவன் பிரமான் சான்றிதழ என்றும் அழைக்கப்படும் டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழை (DLC) ஆதார் அடிப்படையிலான முக அங்கீகாரம் மூலம் எளிய ஆண்ட்ராய்டு ஸ்மார்ட்போனைப் பயன்படுத்தி சமர்ப்பிக்கலாம். இதை பற்றிய முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.
Digital Life Certificate: டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்
ஸ்மார்ட்போன் மூலம் ஆயுள் சானிதழை சமர்ப்பிக்கும் செயல்முறை மூத்த குடிமக்களுக்கான இணைய அணுகலை கணிசமாக அதிகரிக்கும். 60 முதல் 80 வயதுக்குட்பட்ட ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் வருடாந்திர வாழ்க்கைச் சான்றிதழை நவம்பர் 30, 2025 க்குள் வீட்டிலிருந்தோ அல்லது அல்லது உள்ளூர் வங்கி அல்லது ஓய்வூதியம் வழங்கும் நிறுவனங்களிலோ அல்லது பொது சேவை மையத்திலோ சமர்பிக்க வேண்டும்.
Jeevan Pramaan: முக அங்கீகாரம் மூலம் ஜீவன் பிரமான்
"ஓய்வூதியதாரர்கள் இப்போது வங்கிகள் அல்லது அலுவலகங்களுக்குச் செல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை. முக அங்கீகாரம் மூலம் தங்கள் டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழை (Jeevan Pramaan) எளிதாகச் சமர்ப்பிக்கலாம். இந்த எளிய வழிமுறைகளைப் பின்பற்றி உங்கள் ஸ்மார்ட்போனிலிருந்து அதை முடிக்கவும்," என்று EPFO (ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு) தனது X பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளது.
Face-ID: செயல்முறை என்ன?
செயலியை இன்ஸ்டால் செய்யவும்
முதலில் கூகுள் ப்ளே ஸ்டொரிலிருந்து 2 செயலிகளை நிறுவ வேண்டும்:
- Jeevan Pramaan Face App: 'ஜீவன் பிரமான் ஃபேஸ்' செயலி மற்றும்
- AadhaarFaceRD: பின்னணி அங்கீகாரத்திற்காகப் பயன்படுத்தப்படும் 'ஆதார்ஃபேஸ்ஆர்டி' செயலி.
ஆபரேட்டர் அங்கீகாரம்
செயலிகளை நிறுவிய பிறகு, பயனர் (அல்லது ஓய்வூதியதாரராக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆபரேட்டர்) ஆதார், மொபைல் எண் மற்றும் மின்னஞ்சல் போன்ற விவரங்களைச் செருகி (ஈன்சர்ட் செய்து) ஒரு முறை அங்கீகார செயல்முறையைச் செய்ய வேண்டும். அதன் பின்னர் FaceRD app மூலம் முகத்தை ஸ்கேன் செய்ய, ஒரு முறை பார்த்தால் போதும்.
ஓய்வூதியதாரர் விவரங்கள் மற்றும் OTP
ஜீவன் பிரமான் செயலியில் ஓய்வூதியதாரரிடம் விவரங்கள் கேட்கப்படுகின்றன. அங்கு அவர் தனது பெயர், ஆதார் எண், ஓய்வூதிய வகை மற்றும் கட்டண அதிகார விவரங்களையும் வழங்க வேண்டும். அடுத்து, அது பெறப்பட வேண்டிய மின்னஞ்சல் அல்லது மொபைல் எண்ணுக்கு ஒரு OTP (ஒரு முறை கடவுச்சொல்) வழங்கப்படுகிறது.
முக ஸ்கேன் மற்றும் சான்றிதழ் உருவாக்கம்
அனுமதி பெறப்படவுடன், ஓய்வூதியதாரரின் முகத்தை ஸ்கேன் செய்ய இந்த செயலி முன்பக்க கேமராவைப் பயன்படுத்துகிறது. மேம்பட்ட துல்லியத்தை பெற, நல்ல வெளிச்சத்தைப் பயன்படுத்தவும், ஸ்கேன் செய்யும் போது சில முறை கண்களை சிமிட்டவும் பல வழிகாட்டுதல்கள் பரிந்துரைக்கின்றன.
உறுதிப்படுத்தல் செயல்முறைக்குப் பிறகு டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ் வழங்கப்படுகிறது. ஓய்வூதியதாரருக்கு PDF வடிவத்தில் சான்றிதழைப் பதிவிறக்குவதற்கான இணைப்பு அடங்கிய SMS அனுப்பப்படும். அதன் பிறகு திரையில் ஒரு பிரமான் (சான்றிதழ்) ஐடி காட்டப்படும்.
செல்லுபடியாகும் காலம் மற்றும் புதுப்பித்தல்
DLC செல்லுபடியாகும் காலம் ஓய்வூதியம் வழங்கும் அதிகாரத்திற்கு உட்பட்டது. இது பொதுவாக ஒரு வருடத்திற்கு இருக்கும். காலாவதியான பிறகு, புதிய சான்றிதழைப் பெற ஓய்வூதியதாரர்கள் அதே செயல்முறையை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்: தகுதி மற்றும் பிற விருப்பங்கள்
முக அங்கீகாரம் மூலம் ஆயுள் சான்றிதழ் எனப்படும் வாழ்க்கைச் சான்றிதழை உருவாக்க, ஓய்வூதியதாரர்களிடம் பின்வரும் விவரங்கள் இருக்க வேண்டும்:
- அவர்களின் ஓய்வூதியம் வழங்கும் நிறுவனத்தில் (வங்கி, தபால் அலுவலகம், முதலியன) பதிவுசெய்யப்பட்ட ஆதார் எண்.
- இணைய இணைப்பு
- முன் கேமரா கொண்ட ஆண்ட்ராய்டு ஸ்மார்ட்போன் (குறைந்தது 5 MP பரிந்துரைக்கப்படுகிறது).
- OTP-களைப் பெற ஆதார் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்.
பாதுகாப்பு மற்றும் எச்சரிக்கை
ஃபேஸ்-ஐடி முறை பாதுகாப்பானது என்றாலும், சாத்தியமான மோசடிகள் குறித்து விழிப்புணர்வுடன் இருக்குமாரு நிபுணர்கள் எச்சரிக்கின்றனர். ஆதார் மற்றும் PPO எண்கள் உள்ளிட்ட ஓய்வூதியதாரர்களின் தனிப்பட்ட விவரங்களைப் பயன்படுத்தி மோசடி செய்பவர்கள் அதிகாரிகளாக நடித்து OTP-களைக் கோருவதாக புகார்கள் வந்ததைத் தொடர்ந்து, இந்தியா முழுவதும் உள்ள சைபர் குற்றப் பிரிவுகள் ஆலோசனைகளை வழங்கியுள்ளன. ஓய்வூதிய அதிகாரிகள் பயனர்களை அதிகாரப்பூர்வ செயலிகள் மூலம் மட்டுமே முக்கியமான தகவல்களை வழங்குமாறு வலியுறுத்துகிறார்கள்.
முக அங்கீகாரத்தைப் பயன்படுத்த முடியாத அல்லது விரும்பாத நபர்கள், இந்திய அஞ்சல் துறையின் கிராமின் டாக் சேவகர்கள், பொதுத்துறை வங்கிகளுடன் வீட்டு வாசலில் வங்கிச் சேவை, வீடியோ KYC அல்லது பயோமெட்ரிக் கைரேகை அல்லது கருவிழி ஸ்கேனிங் மூலம் தங்கள் வாழ்க்கைச் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்கலாம்.
