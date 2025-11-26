ஆயுள் சான்றிதழ்: நவம்பர் 30 கடைசி நாள்... ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு இந்த முக்கிய விஷயங்களில் கவனம் தேவை

Pensioners Latest News: ஒவ்வொரு ஆண்டும் நவம்பர் மாதத்தில் ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். வாழ்க்கைச் சான்றிதழ் என்றும் அழைக்கப்படும் ஆயுள் சான்றிதழ் ஓய்வூதியதாரர்கள் உயிரோடு இருப்பதற்கான சன்றாக இருப்பதோடு, ஓய்வூதியம் எந்த வித தடையும் இன்றி தொடர்ந்து கிடைப்பதையும் உறுதி செய்கிறது.
Life Certificate: ஆயுள் சான்றிதழ் சமர்ப்பிக்க கடைசி நாள்
ஓய்வூதியத்தைத் தொடர்ந்து பெற மூத்த குடிமக்கள் நவம்பர் 30, 2025 க்கு முன் தங்கள் வாழ்க்கைச் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். ஜீவன் பிரமான் போன்ற தளங்கள் மூலமாகவோ அல்லது ஓய்வூதியம் வழங்கும் வங்கிகள் அல்லது அமைப்புகளில் நேரடியாகவோ ஆயுள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்கலாம்.
Pensioners: ஓய்வுதியதாரர்களுக்கு முக்கிய தகவல்
ஓய்வூதியதாரர்கள் ஆயுள் சான்றிதழ் தொடர்பான செயல்முறை, தேவையான ஆவணங்கள் மற்றும் இறுதி காலக்கெடுவிற்கு முன் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான பல்வேறு வழிகளைப் பற்றி புரிந்துகொள்ள உதவும் மிக முக்கியமான அம்சங்களை பற்றி இங்கே காணலாம்.
- Life Certificate: ஆயுள் சான்றிதழ் என்பது ஓய்வூதியதாரர் உயிருடன் இருப்பதை உறுதிப்படுத்தும் அதிகாரப்பூர்வ ஆவணமாகும்
அனைத்து அரசு மற்றும் தனியார் ஓய்வூதியதாரர்களும் தடையற்ற ஓய்வூதியத்தை உறுதி செய்யவும், தாமதமின்றி மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தைத் தொடர்ந்து பெறவும் இந்தச் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிப்பது அவசியமாகும்.
- Pensioners: யாரெல்லாம் ஆயுள் சான்றிதழை யார் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்?
- மத்திய அல்லது மாநில அரசு ஓய்வூதியம் பெறும் ஓய்வூதியதாரர்கள்
- குடும்ப ஓய்வூதியம் பெறும் நபர்கள்.
- பொதுத்துறை வங்கிகளிலிருந்து மாதாந்திர ஓய்வூதியம் பெறுபவர்கள்.
- இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் பெறும் தனியார் துறை ஊழியர்கள்.
- Digital Life Certificate: ஆயுள் சான்றிதழை எவ்வாறு சமர்ப்பிப்பது?
வாழ்க்கைச் சான்றிதழை நேரடியாகவோ அல்லது டிஜிட்டல் முறையிலோ சமர்ப்பிக்கலாம்.
1. ஆஃப்லைன் முறை
- ஓய்வூதியம் வழங்கும் நிறுவனம் அல்லது வங்கிக் கிளைக்கு செல்லவும்.
- உங்கள் அடையாளச் சான்று மற்றும் ஓய்வூதிய விவரங்களை எடுத்துச் செல்லவும்.
- சில வங்கிகள் பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படத்தையும் கோரலாம்.
2. Jeevan Pramaan வழியாக ஆன்லைனில் சமர்ப்பித்தல்
- ஜீவன் பிரமான் போர்ட்டலுக்கு (https://jeevanpramaan.gov.in) செல்லவும்.
- பயோமெட்ரிக் சரிபார்ப்புக்கு உங்கள் ஆதார் எண்ணைப் பயன்படுத்தவும்.
- டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ் உருவாக்கப்பட்டு உங்கள் ஓய்வூதிய அதிகாரிக்கு நேரடியாக அனுப்பப்படும்.
- Jeevan Pramaan: ஜீவன் பிரமானை சமர்ப்பிக்க தேவையான ஆவணங்கள் என்ன?
ஓய்வூதியதாரரின் அடையாளச் சான்று (ஆதார், ஓய்வூதிய ஐடி அல்லது வங்கி பாஸ்புக்) மற்றும் ஜீவன் பிரமான் ஐடி (ஆன்லைன் சமர்ப்பிப்புக்கு) தேவைப்படும்.
- Jeevan Pramaan: ஜீவன் பிரமானுக்கு யார் தகுதியுடையவர்கள்?
ஜீவன் பிரமான் தளத்தில் ஓய்வூதிய ஒப்புதல் ஆணையம் (PSA) உள்ள ஓய்வூதியதாரர்கள் மட்டுமே இதற்கு தகுதியுடையவர்கள். மறுமணம் செய்து கொண்டவர்கள் அல்லது மீண்டும் வேலை செய்யும் ஓய்வூதியதாரர்கள் இந்த ஆன்லைன் சேவைக்கு தகுதியுடையவர்கள் அல்ல. அவர்கள் நேரடியாக சென்றுதான் இதை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். ஜீவன் பிரமான் போர்ட்டலில் உள்ள 'சுற்றறிக்கைகள்' டேபின் கீழ் அதில் உள்ள PSA களின் பட்டியலைக் காணலாம்.
- Senior Citizens: மூத்த குடிமகனின் சார்பாக குடும்ப உறுப்பினர்கள் வாழ்க்கைச் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்க முடியுமா?
ஆயுள் சான்றிதழை ஓய்வூதியதாரர் தனிப்பட்ட முறையில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். ஜீவன் பிரமான் மூலம் ஆன்லைனில் சமர்ப்பிக்கும் முறை, மூத்த குடிமக்கள் வங்கிக்குச் செல்லாமல் டிஜிட்டல் முறையில் இந்த சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க அனுமதிக்கிறது.
- Family Pension: மேம்படுத்தப்பட்ட குடும்ப ஓய்வூதிய விகிதத்தைப் பெறுவதற்கு இப்போது இரு பெற்றோரும் ஏன் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்?
இப்போது, மேம்படுத்தப்பட்ட குடும்ப ஓய்வூதிய சலுகையைப் பெறுவதற்கு இரு பெற்றோரும் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். முன்னதாக, மேம்படுத்தப்பட்ட குடும்ப ஓய்வூதிய விகிதத்தைப் பெறுவதற்கு வாழ்க்கைச் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லாமல் இருந்தது. இந்த மாற்றம் ஓய்வூதியம் அதிகமாக செலுத்தப்படுவதைத் தடுப்பதையும், பெற்றோரில் ஒருவர் இறந்தால், உயிருடன் இருக்கும் மற்றொருவருக்கு மட்டும் துல்லியமான ஓய்வூதியம் கிடைப்பதை உறுதி செய்யவதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
- Central Government Pensioners: வெளிநாட்டில் வசிக்கும் மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் வாழ்க்கைச் சான்றிதழை எவ்வாறு சமர்ப்பிப்பது?
வெளிநாட்டில் வசிக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு, இந்தியாவிற்கு பயணம் செய்யாமல் இந்த தேவையான நடைமுறையை முடிப்பதற்கான வசதியான வழிமுறைகளை விவரிக்கும் அறிவிப்பை அரசாங்கம் சமீபத்தில் வெளியிட்டுள்ளது.
- EPFO, IPPB: இந்தியா போஸ்ட் பேமென்ட்ஸ் வங்கியின் உதவி
ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்களை (DLCs) வீட்டிலிருந்தே சமர்ப்பிக்க இந்தியா போஸ்ட் பேமென்ட்ஸ் வங்கி (IPPB) உதவுகிறது. முக அங்கீகாரம் மற்றும் கைரேகை பயோமெட்ரிக் தொழில்நுட்பம் பொருத்தப்பட்ட சாதனங்களைப் பயன்படுத்தி EPFO ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்களை (DLCs) வீட்டிலிருந்தே சமர்ப்பிக்க இந்தியா போஸ்ட் பேமென்ட்ஸ் வங்கி (IPPB) உதவுகிறது.ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ் வீட்டு வாசலில் DLC சேவைகளை வழங்குவதற்காக IPPB ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்புடன் (EPFO) ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டுள்ளது.
Life Certificate Last Date: காலக்கெடுவைத் தாண்டினால் என்ன நடக்கும்?
ஓய்வூதியதாரர்கள் நவம்பர் 30, 2025 க்கு முன் தங்கள் வாழ்க்கைச் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். நவம்பர் 30 ஆம் தேதிக்குள் ஆயுள் சான்றிதழ் சமர்ப்பிக்கப்படாவிட்டால் என்ன நடக்கும்? ஓய்வூதியக் கொடுப்பனவுகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்படலாம். ஆயுள் சான்றிதழ் சமர்ப்பிக்கப்பட்டவுடன் மீண்டும் ஓய்வூதிய வழங்கல் தொடங்கும்.
