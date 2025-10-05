உங்கள் கிரெடிட் ஸ்கோர் 750+ இருக்கிறதா? இத செய்ய மறக்காதீங்க!

இன்றைய உலகில், கிரெடிட் ஸ்கோர் என்பது ஒருவரின் கடன் தகுதியை நிர்ணயிக்கும் மிக முக்கியமான அளவுகோலாகும். குறிப்பாக, 750-க்கும் அதிகமான கிரெடிட் ஸ்கோரை வைத்திருப்பது, உங்கள் நிதி வாழ்க்கையில் பல சாதகமான மாற்றங்களையும், வியக்கத்தக்க நன்மைகளையும் கொண்டு வரும். வங்கிகள் மற்றும் வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவனங்கள், அதிக கிரெடிட் ஸ்கோர் உள்ள வாடிக்கையாளர்களை குறைந்த ஆபத்துள்ளவர்களாக கருதுவதால், அவர்களுக்கு பல சிறப்பு சலுகைகளை வழங்குகின்றன. 750+ கிரெடிட் ஸ்கோர் வைத்திருப்பதன் மூலம் நீங்கள் பெறக்கூடிய ஐந்து முக்கிய நன்மைகள் என்ன என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
மேலும் படிக்க | 3% உயர்ந்தது அகவிலைப்படி: ஊதிய உயர்வு யாருக்கு எவ்வளவு? முழு கணக்கீடு இதோ
விரைவான கடன் ஒப்புதல்
அதிக கிரெடிட் ஸ்கோர் என்பது, நீங்கள் கடனை திருப்பி செலுத்துவதில் பொறுப்புடன் செயல்படுகிறீர்கள் என்பதற்கான சான்றாகும். இதன் காரணமாக, நீங்கள் வீட்டு கடன், வாகன கடன் அல்லது தனிநபர் கடனுக்கு விண்ணப்பிக்கும்போது, வங்கிகள் உங்கள் விண்ணப்பத்தை விரைவாகப் பரிசீலித்து, குறைந்தபட்ச ஆவணங்களுடன் எளிதாக ஒப்புதல் அளிக்கும். அவசர காலங்களில், உடனடி நிதி தேவை ஏற்படும்போது இது ஒரு மிகப் பெரிய வரப்பிரசாதமாக அமையும்.
குறைந்த வட்டி
கடன் வழங்குநர்கள், குறைந்த வட்டி விகிதங்களை பெரும்பாலும் சிறந்த கிரெடிட் ஸ்கோர் உள்ளவர்களுக்கே வழங்குகின்றனர். உங்கள் கிரெடிட் ஸ்கோர் 750-க்கு மேல் இருந்தால், மற்றவர்களை காட்டிலும் குறைவான வட்டியில் கடன் பெற முடியும். இதனால், உங்கள் மாதாந்திர தவணை குறையும், மேலும் கடனின் மொத்த ஆயுட்காலத்தில் நீங்கள் கணிசமான தொகையை சேமிக்க முடியும்.
அதிக கடன் தொகை
உங்கள் மீது வங்கிகளுக்கு இருக்கும் நம்பிக்கையின் காரணமாக, நீங்கள் கேட்கும் கடன் தொகையை முழுமையாக வழங்கவோ அல்லது அதிக கடன் தொகையை வழங்கவோ முன்வருவார்கள். இதே போல், கிரெடிட் கார்டுகளுக்கு விண்ணப்பிக்கும்போதும், உங்களுக்கு அதிக கடன் வரம்பு கிடைக்கும். இது உங்கள் நிதி நெகிழ்வுத்தன்மையை அதிகரித்து, அவசர தேவைகளுக்கு பயன்படுத்த உதவும்.
சிறப்பு சலுகைகள்
பல வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்கள், தங்களது பிரீமியம் கிரெடிட் கார்டுகளை அதிக கிரெடிட் ஸ்கோர் உள்ள வாடிக்கையாளர்களுக்கு மட்டுமே வழங்குகின்றன. இந்த கார்டுகள் மூலம் கேஷ்பேக், ரிவார்டு புள்ளிகள், விமான நிலைய ஓய்வறை அணுகல், பயணச் சலுகைகள் போன்ற பல பிரத்யேக பலன்களை பெற முடியும்.
சிறந்த பேச்சுவார்த்தைக்கான வாய்ப்பு
உங்களிடம் ஒரு வலுவான கிரெடிட் ஸ்கோர் இருக்கும்போது, வங்கியுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்கான சிறந்த வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைக்கிறது. வட்டி விகிதத்தை குறைக்குமாறு கேட்பது, செயலாக்க கட்டணங்களைக் குறைப்பது அல்லது திருப்பி செலுத்தும் காலத்தை உங்களுக்கு ஏற்றவாறு மாற்றியமைப்பது போன்ற கோரிக்கைகளை நீங்கள் முன்வைக்கலாம்.
கிரெடிட் ஸ்கோரை உயர்த்துவது எப்படி?
- உங்கள் கடன் தவணைகள் மற்றும் கிரெடிட் கார்டு பில்களை எப்போதும் சரியான நேரத்தில் செலுத்துங்கள்.
- உங்கள் கிரெடிட் கார்டு வரம்பில் 30%-க்கும் குறைவாக பயன்படுத்துவதை வழக்கமாக்கி கொள்ளுங்கள்.
- தேவையில்லாமல் அடிக்கடி புதிய கடன்களுக்கோ அல்லது கிரெடிட் கார்டுகளுக்கோ விண்ணப்பிப்பதை தவிர்க்கவும்.
- உங்கள் கிரெடிட் அறிக்கையை ஆண்டுக்கு ஒருமுறையாவது சரிபார்த்து, அதில் தவறுகள் ஏதேனும் இருந்தால் உடனடியாக சரி செய்யவும்.
மேலும் படிக்க | ஆயுள் சான்றிதழ்: ஓய்வூதியதாரர்களே உஷார்!! இந்த ஆவணம் இல்லையென்றால் ஓய்வூதியம் இல்லை
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ