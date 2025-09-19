ஹோம் லோன் வாங்கிய பின் மீண்டும் பணம் தேவைப்படுதா... அப்போ இதை செய்யுங்க!

Home Loan Top-Up: பணத்தின் தேவை அனைவருக்கும் உள்ளது, அந்த சூழலில் பலரும் கடன் வாங்கவே முன்வருவார்கள். இன்றைய காலகட்டத்தில் அவசர பணத் தேவைக்காகவும் சரி, வேறு சில பணத் தேவைக்காகவும் சரி இப்போது விரைவாக கடன் வாங்குவது எளிதாகிவிட்டது.
அதிலும் பலர் தனிநபர் கடன்களை அதிகம் பெறுகின்றனர். தனிநபர் கடன்கள் எளிமையாக கிடைக்கும், ஆனால் குறைந்த காலத்தில் அதிக வட்டி விகிதத்துடன் நீங்கள் தனிநபர் கடனை திருப்பிச் செலுத்த நேரிடும். இதனால் உங்களுக்கு கூடுதல் சுமை ஏற்படும். இருப்பினும் அவசரத் தேவைக்கு பலரும் இதையே நாடுகிறார்கள். இந்நிலையில், நீங்கள் வீட்டுக் கடன் பெற்று, தற்போது மீண்டும் பணத் தேவைக்காக கடன் பெறுகிறீர்கள் என்றால் தனிநபர் கடன் வாங்காமல், குறைந்த வட்டியில் வேறு கடன் வாங்கி நன்மையடையலாம்
Home Loan Top-Up: ஹோம் லோன் டாப்-அப் என்றால் என்ன?
அதாவது ஹோம் லோன் டாப்-அப் பற்றிதான் சொல்கிறோம். அதாவது நீங்கள் வீட்டுக்க கடன் வாங்கியிருந்தால் கூடுதல் தேவைக்காக டாப் அப் கடன் பெறலாம். இதனால், மாதத் தவணையில் பெரிய சிக்கல் வராது, தனியே தனிநபர் கடன் வாங்கி அதிக வட்டி கொடுக்காமல் பணத்தையும் சேமிக்கலாம். அதுகுறித்து விரிவாக இங்கு பார்ப்போம்.
ஹோம் லோன் டாப்-அப் என்பது உங்களின் தற்போதைய வீட்டுக் கடனில் கூடுதலாக பணம் பெறுவதே ஆகும். அதாவது நீங்கள் ரூ. 40 லட்சம் வீட்டுக் கடன் வாங்கி அதை திருப்பிச் செலுத்தி வருகிறீர்கள் என வைத்துக்கொள்வோம். தற்போது உங்களின் மகனின் திருமணச் செலவுக்கு உங்களுக்கு ரூ.5 லட்சம் தேவைப்படுகிறது என்றால் நீங்கள் வங்கியில் தற்போதைய ஹோம் லோனில் கூடுதலாக தொகையை வங்கியில் இருந்து பெறலாம். இது உங்களின் வீட்டுக் கடனிலேயே சேர்க்கப்படும். அதேநேரத்தில் மற்ற கடன்களை ஒப்பிடும்போது வட்டியும் குறையும்.
Home Loan Top-Up: வட்டி மிக குறைவு
ஹோம் லோன் டாப்-அப் என்பதும் ஏறத்தாழ தனிநபர் கடன் போன்றதுதான். குழந்தைகளின் கல்வி, திருமணம், வியாபார தேவை, வீட்டைச் சீரமைத்தல், மருத்துவ அவசரம் உள்ளிட்ட பல காரங்களுக்காக டாப்-அப் கடன் பெறலாம். ஆனால் அது வீட்டுக் கடன் உடன் இணைந்திருக்கும். உங்களது வீடும் சொத்தும் வங்கியில் அடமானத்தில் இருப்பதால், வங்கி உங்களுக்கு கடன் வழங்குவதில் பெரிய ரிஸ்க் இருப்பதாக நினைக்காது, இதனால் வட்டி விகிதமும் குறைவாகவே இருக்கும்.
உங்களது ஹோம் லோனை பொருத்தே டாப்-அப் கடன் வழங்கப்படும். வீட்டுக் கடனை திருப்பித் செலுத்தவே நீண்ட ஆண்டுகள் ஆகும், நீண்ட ஆண்டுகள் செல்லும்போது EMI இன்னும் குறையும். இதனால் திருப்பிச் செலுத்துவதும் எளிதாகிவிடும்.
Home Loan Top-Up: டாப் அப் கடன் வாங்க என்ன செய்யணும்?
மேலும், வீட்டைப் புதுப்பிப்பதற்கோ, பழுதுபார்ப்பதற்கோ, புதிய கட்டடத்தை கட்டுவதற்கோ நீங்கள் வாங்கும் டாப்-அப் கடனை பயன்படுத்தினால், அதன் வட்டியின் மீது நீங்கள் வரி விலக்கும் பெறலாம். டாப்-அப் கடன் பெற அதிகம் அலைய தேவையில்லை. டாப்-அப் கடனுக்காக தனியே எதையும் நீங்கள் அடமானம் வைக்கவும் தேவையில்லை. நீங்கள் வீட்டுக் கடன் வாங்கிய வங்கியை அல்லது வங்கி மேலாளரை அணுகி டாப்-அப் கடன் குறித்த விவரங்களை கேட்டு தெரிந்துகொள்ளலாம்.
