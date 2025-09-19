English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஹோம் லோன் வாங்கிய பின் மீண்டும் பணம் தேவைப்படுதா... அப்போ இதை செய்யுங்க!

Home Loan Top-Up: வீட்டுக் கடன் வாங்கியிருப்போர் மீண்டும் தங்களின் பணத்தேவைக்கு அதிக வட்டியுடன் தனிநபர் கடன் வாங்காமல், டாப்-அப் கடன் பெறலாம். இது எந்தளவிற்கு சேமிப்பை அளிக்கும், நன்மை தரும் என்பதை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Sep 19, 2025, 02:21 PM IST
  • இது வீட்டுக் கடன் வாங்கியிருப்போருக்கு மட்டும்
  • டாப்-அப் கடனில் வட்டி குறைவு
  • தனிநபர் கடன் என்றால் வட்டி அதிகம்

Trending Photos

இன்றைய ராசி பலன்கள்: செப்டம்பர் 18 வியாழன் - பெரிய அதிர்ஷ்டம் காத்திருக்கும் ராசிகள்
camera icon12
Rasipalan
இன்றைய ராசி பலன்கள்: செப்டம்பர் 18 வியாழன் - பெரிய அதிர்ஷ்டம் காத்திருக்கும் ராசிகள்
நாளை பவர் கட்.. தமிழகத்தில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!
camera icon17
Shutdown
நாளை பவர் கட்.. தமிழகத்தில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!
ஒரு படத்தில் நடிக்க..பிரபல நடிகைக்கு ரூ.530 கோடி சம்பளம்! யாருன்னு பாருங்க..
camera icon7
Sydney Sweeney
ஒரு படத்தில் நடிக்க..பிரபல நடிகைக்கு ரூ.530 கோடி சம்பளம்! யாருன்னு பாருங்க..
நாளை பவர் கட்.. தமிழகத்தில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!
camera icon5
Shutdown
நாளை பவர் கட்.. தமிழகத்தில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!
ஹோம் லோன் வாங்கிய பின் மீண்டும் பணம் தேவைப்படுதா... அப்போ இதை செய்யுங்க!

Home Loan Top-Up: பணத்தின் தேவை அனைவருக்கும் உள்ளது,  அந்த சூழலில் பலரும் கடன் வாங்கவே முன்வருவார்கள். இன்றைய காலகட்டத்தில் அவசர பணத் தேவைக்காகவும் சரி, வேறு சில பணத் தேவைக்காகவும் சரி இப்போது விரைவாக கடன் வாங்குவது எளிதாகிவிட்டது. 

Add Zee News as a Preferred Source

அதிலும் பலர் தனிநபர் கடன்களை அதிகம் பெறுகின்றனர். தனிநபர் கடன்கள் எளிமையாக கிடைக்கும், ஆனால் குறைந்த காலத்தில் அதிக வட்டி விகிதத்துடன் நீங்கள் தனிநபர் கடனை திருப்பிச் செலுத்த நேரிடும். இதனால் உங்களுக்கு கூடுதல் சுமை ஏற்படும். இருப்பினும் அவசரத் தேவைக்கு பலரும் இதையே நாடுகிறார்கள். இந்நிலையில், நீங்கள் வீட்டுக் கடன் பெற்று, தற்போது மீண்டும் பணத் தேவைக்காக கடன் பெறுகிறீர்கள் என்றால் தனிநபர் கடன் வாங்காமல், குறைந்த வட்டியில் வேறு கடன் வாங்கி நன்மையடையலாம்

Home Loan Top-Up: ஹோம் லோன் டாப்-அப் என்றால் என்ன?

அதாவது ஹோம் லோன் டாப்-அப் பற்றிதான் சொல்கிறோம். அதாவது நீங்கள் வீட்டுக்க கடன் வாங்கியிருந்தால் கூடுதல் தேவைக்காக டாப் அப் கடன் பெறலாம். இதனால், மாதத் தவணையில் பெரிய சிக்கல் வராது, தனியே தனிநபர் கடன் வாங்கி அதிக வட்டி கொடுக்காமல் பணத்தையும் சேமிக்கலாம். அதுகுறித்து விரிவாக இங்கு பார்ப்போம். 

ஹோம் லோன் டாப்-அப் என்பது உங்களின் தற்போதைய வீட்டுக் கடனில் கூடுதலாக பணம் பெறுவதே ஆகும். அதாவது நீங்கள் ரூ. 40 லட்சம் வீட்டுக் கடன் வாங்கி அதை திருப்பிச் செலுத்தி வருகிறீர்கள் என வைத்துக்கொள்வோம். தற்போது உங்களின் மகனின் திருமணச் செலவுக்கு உங்களுக்கு ரூ.5 லட்சம் தேவைப்படுகிறது என்றால் நீங்கள் வங்கியில் தற்போதைய ஹோம் லோனில் கூடுதலாக தொகையை வங்கியில் இருந்து பெறலாம். இது உங்களின் வீட்டுக் கடனிலேயே சேர்க்கப்படும். அதேநேரத்தில் மற்ற கடன்களை ஒப்பிடும்போது வட்டியும் குறையும்.

Home Loan Top-Up: வட்டி மிக குறைவு

ஹோம் லோன் டாப்-அப் என்பதும் ஏறத்தாழ தனிநபர் கடன் போன்றதுதான். குழந்தைகளின் கல்வி, திருமணம், வியாபார தேவை, வீட்டைச் சீரமைத்தல், மருத்துவ அவசரம் உள்ளிட்ட பல காரங்களுக்காக டாப்-அப் கடன் பெறலாம். ஆனால் அது வீட்டுக் கடன் உடன் இணைந்திருக்கும். உங்களது வீடும் சொத்தும் வங்கியில் அடமானத்தில் இருப்பதால், வங்கி உங்களுக்கு கடன் வழங்குவதில் பெரிய ரிஸ்க் இருப்பதாக நினைக்காது, இதனால் வட்டி விகிதமும் குறைவாகவே இருக்கும். 

உங்களது ஹோம் லோனை பொருத்தே டாப்-அப் கடன் வழங்கப்படும். வீட்டுக் கடனை திருப்பித் செலுத்தவே நீண்ட ஆண்டுகள் ஆகும், நீண்ட ஆண்டுகள் செல்லும்போது EMI இன்னும் குறையும். இதனால் திருப்பிச் செலுத்துவதும் எளிதாகிவிடும்.

Home Loan Top-Up: டாப் அப் கடன் வாங்க என்ன செய்யணும்? 

மேலும், வீட்டைப் புதுப்பிப்பதற்கோ, பழுதுபார்ப்பதற்கோ, புதிய கட்டடத்தை கட்டுவதற்கோ நீங்கள் வாங்கும் டாப்-அப் கடனை பயன்படுத்தினால், அதன் வட்டியின் மீது நீங்கள் வரி விலக்கும் பெறலாம். டாப்-அப் கடன் பெற அதிகம் அலைய தேவையில்லை. டாப்-அப் கடனுக்காக தனியே எதையும் நீங்கள் அடமானம் வைக்கவும் தேவையில்லை. நீங்கள் வீட்டுக் கடன் வாங்கிய வங்கியை அல்லது வங்கி மேலாளரை அணுகி டாப்-அப் கடன் குறித்த விவரங்களை கேட்டு தெரிந்துகொள்ளலாம்.

மேலும் படிக்க | ஹோம் லோனை சீக்கிரம் முடிக்க நினைத்தால்...? பெரிய நஷ்டம் வரலாம் - இந்த 6 விஷயத்தில் கவனம்!

மேலும் படிக்க | SBI-ல் ரூ.50 லட்சம் வீட்டு லோன் எடுக்க... என்ன தகுதி வேணும்? எவ்வளவு EMI கட்டணும்?

மேலும் படிக்க | குறைந்த வட்டியில் வீட்டுக் கடன் எந்த வங்கியில் வாங்கலாம்? தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Home LoanHousing LoanHome Loan Top upPersonal Financebanking

Trending News