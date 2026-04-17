வரி கட்ட வேண்டாம் என்றாலும் ITR தாக்கல் செய்யணுமா? - இதோ 3 முக்கிய காரணங்கள்!

ITR filing zero tax : உங்கள் ஆண்டு வருமானம் குறைவாக இருந்து, நீங்கள் கட்ட வேண்டிய வரி பூஜ்ஜியம் (Zero Tax) என்று வரும்போது, "ஏன் தேவையில்லாமல் வருமான வரித் தாக்கல் (ITR) செய்ய வேண்டும்?" என்று நீங்கள் நினைக்கலாம். ஆனால், வரி தாக்கல் செய்வது என்பது வரி கட்டுவதற்காக மட்டுமல்ல, அதையும் தாண்டி பல நிதி ரீதியான நன்மைகளை அது உங்களுக்கு வழங்குகிறது. நிதியாண்டு 2025-26க்கான வரி தாக்கல் சீசன் நெருங்கி வரும் வேளையில், வரி செலுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லாதவர்களும் ஏன் ITR தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்பதற்கான 3 முக்கிய காரணங்களை இங்கே விரிவாகப் பார்ப்போம்.
1. பிடித்தம் செய்யப்பட்ட வரியை (TDS) ரீபண்ட் பெற ஒரே வழி
உங்கள் மொத்த வருமானம் வரி வரம்பிற்குள் வராவிட்டாலும், சில நேரங்களில் உங்கள் வருமானத்தில் வரி பிடித்தம் (TDS) செய்யப்பட்டிருக்கலாம். உதாரணமாக:
வங்கியில் நீங்கள் வைத்திருக்கும் ஃபிக்சட் டெபாசிட் (FD) வட்டி.
ஃப்ரீலான்ஸ் வேலைகள் மூலம் கிடைக்கும் வருமானம்.
பங்குகள் மூலம் கிடைக்கும் டிவிடெண்ட் வருமானம்.
இப்படி உங்கள் கையில் வரவேண்டிய பணத்தில் பிடிக்கப்பட்ட வரியை நீங்கள் மீண்டும் பெற வேண்டுமென்றால், 'Nil ITR' (பூஜ்ஜியம் வரித் தாக்கல்) செய்வது கட்டாயமாகும். நீங்கள் வரி தாக்கல் செய்யாவிட்டால், அந்த ரீஃபண்ட் தொகை அரசிடமே தங்கிவிடும். உங்களின் உழைப்பிற்குத் தகுந்த முழுத் தொகையையும் பெற ITR ஒரு பாலமாக அமைகிறது.
2. கடன் மற்றும் கிரெடிட் கார்டு பெற வலுவான ஆதாரம்
நீங்கள் ஒரு வீடு கட்டவோ, கார் வாங்கவோ அல்லது தனிநபர் கடன் பெறவோ வங்கியை அணுகும்போது, அவர்கள் முதலில் கேட்பது உங்கள் கடந்த 3 ஆண்டுகளின் ITR ஆவணங்களைத்தான்.
வருமானச் சான்று: குறிப்பாக ஃப்ரீலான்ஸர்கள், பகுதிநேரப் பணியாளர்கள் மற்றும் சுயதொழில் செய்பவர்களுக்கு ITR என்பது ஒரு நம்பகமான வருமானச் சான்றாகக் கருதப்படுகிறது.
நிதி ஒழுக்கம்: நீங்கள் முறையாக வரி தாக்கல் செய்வது, உங்கள் நிதி மேலாண்மையில் உங்களுக்கு இருக்கும் ஒழுக்கத்தைக் காட்டுகிறது. இது வங்கியாளர்களுக்கு உங்கள் மீது நம்பிக்கையை ஏற்படுத்துகிறது.
கிரெடிட் கார்டு: சில நேரங்களில் அதிக வரம்பு கொண்ட கிரெடிட் கார்டுகள் பெறவும், உங்கள் வரி தாக்கல் ஆவணங்கள் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன.
3. வெளிநாட்டு விசா மற்றும் குடியேற்றத்திற்கு அவசியம்
நீங்கள் வெளிநாட்டிற்குச் சுற்றுலா செல்லவோ, மேற்படிப்பு படிக்கவோ அல்லது வேலைக்குச் செல்லவோ திட்டமிட்டால், விசா விண்ணப்பத்தின் போது ITR ஆவணங்கள் மிக முக்கியம்.
நிதி நிலைத்தன்மை: அமெரிக்கா, இங்கிலாந்து, கனடா போன்ற நாடுகள் விசா வழங்கும் முன், விண்ணப்பதாரரின் நிதி நிலையை ஆய்வு செய்கின்றன. கடந்த 3 முதல் 5 ஆண்டுகளுக்கான ITR நகல்கள் உங்கள் நிதி நிலைத்தன்மையைப் பிரதிபலிக்கும்.
நம்பகத்தன்மை: உங்கள் வருமானம் வரி வரம்பிற்குள் இல்லாவிட்டாலும், நீங்கள் முறையாக அரசுக்குக் கணக்குக் காட்டுகிறீர்கள் என்பது உங்கள் மீதான நம்பகத்தன்மையை அதிகரிக்கும். இது விசா நிராகரிக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்புகளைக் குறைத்து, செயல்முறையை எளிதாக்குகிறது.
வரி செலுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லாதபோது ITR தாக்கல் செய்வது தேவையற்ற வேலையாகத் தோன்றலாம். ஆனால், நீண்ட கால அடிப்படையில் இது ஒரு வலுவான Financial Profile உருவாக்க உதவுகிறது. எதிர்காலத்தில் நீங்கள் ஒரு பெரிய கடன் வாங்கத் திட்டமிடும்போதோ அல்லது வெளிநாடு செல்ல முற்படும்போதோ, இந்த 'Nil ITR' உங்களுக்குப் பெரும் உதவியாக இருக்கும். எனவே, விழிப்புணர்வுடன் உங்கள் வருமான வரித் தாக்கலை முறையாகச் செய்து பயன் பெறுங்கள்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!