கையில் 2000 ரூபாய் நோட்டு இருக்கா? RBI வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு: உடனே இதைச் செய்யுங்க

Reserve Bank of India : இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 2000 ரூபாய் நோட்டுகள் குறித்து முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. மக்களிடையே புழக்கத்தில் இருந்த 2000 ரூபாய் நோட்டுகளை திரும்பப் பெறுவதாக ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்து இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேலாகிறது. இந்நிலையில், இன்னும் சந்தையில் எவ்வளவு நோட்டுகள் பாக்கி உள்ளன என்பது குறித்த அதிரடி அப்டேட்டை ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, 2023 மே மாதம் 19-ஆம் தேதி 2000 ரூபாய் நோட்டுகள் திரும்பப் பெறப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டபோது, சுமார் ₹3.56 லட்சம் கோடி மதிப்புள்ள நோட்டுகள் புழக்கத்தில் இருந்தன. தற்போது அக்டோபர் 31, 2025 நிலவரப்படி, சுமார் 98.37% நோட்டுகள் வங்கிகளுக்குத் திரும்பிவிட்டதாக RBI தெரிவித்துள்ளது.
இருப்பினும், இன்னும் சுமார் ரூ. 5,800 கோடிக்கும் அதிகமான மதிப்புள்ள 2000 ரூபாய் நோட்டுகள் மக்களிடமே இருப்பதாகத் தெரியவந்துள்ளது. மக்கள் மத்தியில் இருக்கும் மிகப்பெரிய சந்தேகம் இதுதான். 2000 ரூபாய் நோட்டுகள் இப்போதும் 'செல்லுபடியாகும்' (Legal Tender) என்று ரிசர்வ் வங்கி தெளிவாகக் கூறியுள்ளது. ஆனால், கடைகளிலோ அல்லது சாதாரண வங்கி கிளைகளிலோ கொடுத்து இப்போது மாற்ற முடியாது.
எங்கே, எப்படி மாற்றுவது?
உங்கள் வசம் இன்னும் 2000 ரூபாய் நோட்டுகள் இருந்தால், கவலைப்படத் தேவையில்லை. அவற்றை மாற்ற இரண்டு வழிகள் உள்ளன:
RBI அலுவலகங்கள்: சென்னை உட்பட இந்தியாவில் உள்ள 19 ரிசர்வ் வங்கி மண்டல அலுவலகங்களில் உள்ள சிறப்பு கவுண்டர்களில் நேரடியாகச் சென்று மாற்றிக்கொள்ளலாம்.
தபால் நிலையம் (India Post): நீங்கள் நேரடியாகச் செல்ல முடியாவிட்டால், அருகிலுள்ள தபால் நிலையத்தின் மூலம் உங்கள் வங்கி கணக்கு விவரங்களை இணைத்து ரிசர்வ் வங்கிக்கு அனுப்பி வைக்கலாம். உங்கள் கணக்கில் அந்தப் பணம் வரவு வைக்கப்படும்.
தேவையான ஆவணங்கள்:
வங்கி கணக்கில் டெபாசிட் செய்ய அல்லது மாற்ற நினைப்பவர்கள் பின்வரும் ஆவணங்களைக் கொண்டு செல்ல வேண்டும்:
ஆதார் கார்டு அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட அடையாள அட்டை.
வங்கி கணக்கு விவரங்கள் (Passbook நகல்).
வழங்கப்படும் படிவத்தைப் பூர்த்தி செய்து சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
பொதுமக்கள் கவனத்திற்கு
"காலதாமதம் ஆகிவிட்டது, இனி இந்த நோட்டு செல்லாது" என்று கூறி யாராவது குறைந்த விலைக்கு வாங்க முயன்றால் ஏமாந்துவிடாதீர்கள். 2000 ரூபாய் நோட்டின் மதிப்பு குறையவில்லை. ரிசர்வ் வங்கி மூலமாக அதன் முழு மதிப்பையும் நீங்கள் இப்போதும் பெற முடியும். எனவே, வீட்டிலோ அல்லது கல்லா பெட்டியிலோ 2000 ரூபாய் நோட்டுகள் இருந்தால் உடனே அவற்றை மாற்ற இந்திய ரிசர்வ் வங்கி கூறிய வழிமுறைகளை பின்பற்றுங்கள்.
2000 ரூபாய் நோட்டுகள் அறிமுகம்
2000 ரூபாய் நோட்டுகள் பொறுத்தவரை இந்தியாவில் நவம்பர் 10, 2016 அன்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. அதாவது, நவம்பர் 8, 2016 அன்று இரவு பழைய 500 மற்றும் 1000 ரூபாய் நோட்டுகள் செல்லாது என்று பிரதமர் மோடி அறிவித்தார். பிறகு, நாட்டின் பணத் தேவையை விரைவாகப் பூர்த்தி செய்ய இந்த 2000 ரூபாய் நோட்டுகள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டன. மற்ற ரூபாய் நோட்டுகள், அதாவது புதிய 500, 200, 100 போதுமான அளவு புழக்கத்திற்கு வந்ததால், 2018-19 நிதியாண்டிலேயே 2000 ரூபாய் நோட்டுகள் அச்சிடுவது நிறுத்தப்பட்டது. பின்னர், 2023 மே மாதம் 19-ஆம் தேதி இந்த நோட்டுகளைப் புழக்கத்திலிருந்து திரும்பப் பெறுவதாக ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்தது.
மேலும் படிக்க | 2026 முதல் வங்கி விதிகளில் மாற்றம்: RBI வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு
மேலும் படிக்க | 2025ல் வங்கி கடன் வாங்கியவர்களுக்கு செம லக்! RBI-ஆல் அடித்த அதிர்ஷ்டம்..என்ன தெரியுமா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ