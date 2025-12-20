English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tamil News
  Business
  • கையில் 2000 ரூபாய் நோட்டு இருக்கா? RBI வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு: உடனே இதைச் செய்யுங்க

கையில் 2000 ரூபாய் நோட்டு இருக்கா? RBI வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு: உடனே இதைச் செய்யுங்க

Reserve Bank of India : 2 ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டுகள் குறித்து இந்திய ரிசர்வ் வங்கி முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 20, 2025, 06:47 PM IST
  • ரிசர்வ் வங்கி முக்கிய அறிவிப்பு
  • ரூ.2000 நோட்டுகள் ஒப்படைக்கவும்
  • ரூ.2000 எங்கு ஒப்படைக்க வேண்டும்?

கையில் 2000 ரூபாய் நோட்டு இருக்கா? RBI வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு: உடனே இதைச் செய்யுங்க

Reserve Bank of India : இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 2000 ரூபாய் நோட்டுகள் குறித்து முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. மக்களிடையே புழக்கத்தில் இருந்த 2000 ரூபாய் நோட்டுகளை திரும்பப் பெறுவதாக ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்து இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேலாகிறது. இந்நிலையில், இன்னும் சந்தையில் எவ்வளவு நோட்டுகள் பாக்கி உள்ளன என்பது குறித்த அதிரடி அப்டேட்டை ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, 2023 மே மாதம் 19-ஆம் தேதி 2000 ரூபாய் நோட்டுகள் திரும்பப் பெறப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டபோது, சுமார் ₹3.56 லட்சம் கோடி மதிப்புள்ள நோட்டுகள் புழக்கத்தில் இருந்தன. தற்போது அக்டோபர் 31, 2025 நிலவரப்படி, சுமார் 98.37% நோட்டுகள் வங்கிகளுக்குத் திரும்பிவிட்டதாக RBI தெரிவித்துள்ளது.

இருப்பினும், இன்னும் சுமார் ரூ. 5,800 கோடிக்கும் அதிகமான மதிப்புள்ள 2000 ரூபாய் நோட்டுகள் மக்களிடமே இருப்பதாகத் தெரியவந்துள்ளது. மக்கள் மத்தியில் இருக்கும் மிகப்பெரிய சந்தேகம் இதுதான். 2000 ரூபாய் நோட்டுகள் இப்போதும் 'செல்லுபடியாகும்' (Legal Tender) என்று ரிசர்வ் வங்கி தெளிவாகக் கூறியுள்ளது. ஆனால், கடைகளிலோ அல்லது சாதாரண வங்கி கிளைகளிலோ கொடுத்து இப்போது மாற்ற முடியாது.

எங்கே, எப்படி மாற்றுவது?

உங்கள் வசம் இன்னும் 2000 ரூபாய் நோட்டுகள் இருந்தால், கவலைப்படத் தேவையில்லை. அவற்றை மாற்ற இரண்டு வழிகள் உள்ளன:

RBI அலுவலகங்கள்: சென்னை உட்பட இந்தியாவில் உள்ள 19 ரிசர்வ் வங்கி மண்டல அலுவலகங்களில் உள்ள சிறப்பு கவுண்டர்களில் நேரடியாகச் சென்று மாற்றிக்கொள்ளலாம்.

தபால் நிலையம் (India Post): நீங்கள் நேரடியாகச் செல்ல முடியாவிட்டால், அருகிலுள்ள தபால் நிலையத்தின் மூலம் உங்கள் வங்கி கணக்கு விவரங்களை இணைத்து ரிசர்வ் வங்கிக்கு அனுப்பி வைக்கலாம். உங்கள் கணக்கில் அந்தப் பணம் வரவு வைக்கப்படும்.

தேவையான ஆவணங்கள்:

வங்கி கணக்கில் டெபாசிட் செய்ய அல்லது மாற்ற நினைப்பவர்கள் பின்வரும் ஆவணங்களைக் கொண்டு செல்ல வேண்டும்:

ஆதார் கார்டு அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட அடையாள அட்டை.

வங்கி கணக்கு விவரங்கள் (Passbook நகல்).

வழங்கப்படும் படிவத்தைப் பூர்த்தி செய்து சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

பொதுமக்கள் கவனத்திற்கு

"காலதாமதம் ஆகிவிட்டது, இனி இந்த நோட்டு செல்லாது" என்று கூறி யாராவது குறைந்த விலைக்கு வாங்க முயன்றால் ஏமாந்துவிடாதீர்கள். 2000 ரூபாய் நோட்டின் மதிப்பு குறையவில்லை. ரிசர்வ் வங்கி மூலமாக அதன் முழு மதிப்பையும் நீங்கள் இப்போதும் பெற முடியும். எனவே, வீட்டிலோ அல்லது கல்லா பெட்டியிலோ 2000 ரூபாய் நோட்டுகள் இருந்தால் உடனே அவற்றை மாற்ற இந்திய ரிசர்வ் வங்கி கூறிய வழிமுறைகளை பின்பற்றுங்கள்.

2000 ரூபாய் நோட்டுகள் அறிமுகம்

2000 ரூபாய் நோட்டுகள் பொறுத்தவரை இந்தியாவில் நவம்பர் 10, 2016 அன்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. அதாவது, நவம்பர் 8, 2016 அன்று இரவு பழைய 500 மற்றும் 1000 ரூபாய் நோட்டுகள் செல்லாது என்று பிரதமர் மோடி அறிவித்தார். பிறகு, நாட்டின் பணத் தேவையை விரைவாகப் பூர்த்தி செய்ய இந்த 2000 ரூபாய் நோட்டுகள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டன. மற்ற ரூபாய் நோட்டுகள், அதாவது புதிய 500, 200, 100 போதுமான அளவு புழக்கத்திற்கு வந்ததால், 2018-19 நிதியாண்டிலேயே 2000 ரூபாய் நோட்டுகள் அச்சிடுவது நிறுத்தப்பட்டது. பின்னர், 2023 மே மாதம் 19-ஆம் தேதி இந்த நோட்டுகளைப் புழக்கத்திலிருந்து திரும்பப் பெறுவதாக ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்தது.

