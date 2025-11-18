English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • அரசு ஊழியர் இறந்தால் குடும்ப ஓய்வூதியம் யாருக்கு முதலில் கிடைக்கும்? DoPPW விளக்கம்

அரசு ஊழியர் இறந்தால் குடும்ப ஓய்வூதியம் யாருக்கு முதலில் கிடைக்கும்? DoPPW விளக்கம்

Family Pension Latest News: ஓய்வூதியதாரர் இறந்தால் குடும்ப ஓய்வூதியம் யாருக்கு கிடைக்கும்? இதற்கான வரிசை என்ன? DoPPW அளித்த விளக்கத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Nov 18, 2025, 03:24 PM IST
  • இரண்டு மனைவிகளுக்கு இடையேயான குடும்ப ஓய்வூதிய தீர்வுகள் என்ன?
  • ஓய்வூதியம் செலுத்தப்படும் வரிசை என்ன?
  • மேம்படுத்தப்பட்ட குடும்ப ஓய்வூதியத்திற்கான விதி என்ன?

Central Government Pensioners Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. ஓய்வூதியம் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியம் தொடர்பான ஒரு முக்கிய தெளிவுபடுத்தலை மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய தகவல்

பணியாளர், பொது குறைகள் மற்றும் ஓய்வூதிய அமைச்சகத்தின் கீழ் உள்ள ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் நலத்துறை (DoPPW), மத்திய சிவில் சர்வீசஸ் (ஓய்வூதியம்) விதிகள், 2021 தொடர்பாக இரண்டு முக்கியமான தெளிவுபடுத்தல்களை வெளியிட்டது. இது தொடர்பாக அக்டோபர் 27, 2025 தேதியிட்ட அலுவலக குறிப்பாணை (OM) ஒன்று வெளியிடப்பட்டது.

DoPPW குறிப்பாணையில் உள்ள விவரங்கள்

DoPPW குறிப்பாணையில், குடும்ப ஓய்வூதியம் தொடர்பான பல குறிப்புகள் மற்றும் தகவல் அறியும் உரிமை (RTI) விண்ணப்பங்களுக்கு வழிவகுத்த தெளிவின்மைகளை DoPPW தெளிவுபடுத்தியது. இதன் மூலம் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு பல குழப்பங்களுக்கு விடை கிடைத்துள்ளது.

Family Pension: அரசு ஊழியர்களுக்கான குடும்ப ஓய்வூதியம்

இந்த தெளிவுபடுத்தல், ஓய்வூதியதாரரின் மரணத்திற்குப் பிறகு குடும்ப ஓய்வூதியம் தொடர்பான இரண்டு முக்கிய சந்தர்ப்பங்கள் பற்றி குறிப்பிட்டுள்ளது:

- ஓய்வூதியதாரரின் மரணத்திற்குப் பிறகு மேம்படுத்தப்பட்ட குடும்ப ஓய்வூதிய விகிதம் மற்றும் 
- ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மனைவிகள் இருந்தால், ஓய்வூதிய வழக்குகளைத் தீர்ப்பதில் உள்ள சவால்கள்

குறிப்பாக அதிக ஓய்வூதிய வயது சம்பந்தப்பட்ட வழக்குகளைக் கையாளும் போது அல்லது இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட மனைவிகள் குடும்ப ஓய்வூதியம் கோரும் போது, ​​பின்பற்றப்பட வேண்டிய விதிகளை பற்றி DoPPW வலியுறுத்தியது.

Enhanced Rate For Family Pension

குடும்ப ஓய்வூதியத்திற்கான மேம்படுத்தப்பட்ட விகிதம்: பணி ஓய்வுக்கு பிறகு ஒரு ஊழியர் இறந்தால் 2021 ஆம் ஆண்டு CCS (ஓய்வூதியம்) விதிகளின் விதி 50(2)(a)(iii) இன் படி, "குடும்ப ஓய்வூதியம் ஏழு ஆண்டுகளுக்கு அல்லது ஓய்வுபெற்ற இறந்த அரசு ஊழியர் உயிருடன் இருந்திருந்தால் அறுபத்தேழு வயதை எட்டியிருக்கும் தேதி வரை, எது குறைவாகவோ அது வரை வழங்கப்படும்." என்று அலுவலக குறிப்பாணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இருப்பினும், 60 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு, ஓய்வு பெறும் வயது 60 அல்லது அதற்கு மேற்பட்டதாக இருந்தாலும், அனைவருக்கும் இந்த விதி ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் என்று தெளிவுபடுத்தியது.

"பணி ஓய்வு 60 -க்கு மேல் இருந்து, (மத்திய சுகாதார சேவை (CHS) மருத்துவர்களின் ஓய்வு வயது 65), அந்த ஊழியர் 65 வயதில் ஓய்வு பெற்று 67 வயதிற்கு முன்பே துரதிர்ஷ்டவசமாக இறந்துவிட்டால்? இந்த உதாரணத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். விதி 50 (2)(a)(iii) இன் விதிகள் அனைத்து நிகழ்வுகளுக்கும் பொருந்தும், அதாவது, ஓய்வூதிய வயது 60 அல்லது 65 என எதுவாக இருந்தாலும், இந்த விதிகள் பொருந்தும். இதுபோன்ற அனைத்து நிகழ்வுகளிலும், மேம்படுத்தப்பட்ட குடும்ப ஓய்வூதியம் ஏழு ஆண்டுகளுக்கு அல்லது ஓய்வு பெற்ற இறந்த அரசு ஊழியர் அறுபத்தேழு வயதை எட்டியிருக்கும் தேதி வரை, எது குறைவாக உள்ளதோ அதுவரை வழங்கப்படும்" என்று குறிப்பாணை கூறுகிறது.

அந்த வகையில், மேம்படுத்தப்பட்ட குடும்ப ஓய்வூதியத்திற்கான உலகளாவிய விதி:

- ஏழு ஆண்டுகள்; அல்லது

- இறந்தவர் உயிருடன் இருன்டிருந்தால் 67 வயதை எட்டியிருக்கும் ஆண்டு வரை

எது முந்தையதோ அது கணக்கீடுகளுக்கு கருதப்படும்.

இரண்டு மனைவிகளுக்கு இடையேயான குடும்ப ஓய்வூதிய தீர்வுகள்

அக்டோபர் 27, 2025 அன்று வெளியிடப்பட்ட மற்றொரு அலுவலக குறிப்பாணையில், குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு குடும்ப ஓய்வூதியம் செலுத்த வேண்டிய வரிசையையும், இறந்த அரசு ஊழியர் அல்லது ஓய்வூதியதாரருக்கு இரண்டு மனைவிகள் இருந்தால், அவர்களுக்கு இடையிலான தீர்வு ஏற்பாட்டையும் பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

ஓய்வூதியம் செலுத்தப்படும் வரிசை

CCS (ஓய்வூதியம்) விதிகள், 2021 இன் விதி 50 (6) இன் படி, குடும்ப ஓய்வூதியம் முதலில் வாழ்க்கைத் துணை, (துணை விதி 8), தத்தெடுக்கப்பட்ட குழந்தைகள், வளர்ப்பு குழந்தைகள் உட்பட இறந்தவரின் குழந்தைகள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரரின் ஓய்வுக்குப் பிறகு பிறந்த குழந்தைகள் (துணை விதி 9), சார்ந்திருக்கும் பெற்றோர் (துணை விதி 10) மற்றும் மன அல்லது உடல் ஊனத்தால் பாதிக்கப்பட்ட சார்புடைய உடன்பிறப்புகள் (துணை விதி 11) ஆகியோருக்கு, மெற்கூறிய வரிசையில் செலுத்தப்படும்.

விதவை என்ற சொல் விதியின் கீழ் வாழ்க்கைத் துணையைக் குறிக்கிறது. இறந்தவருக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மனைவிகள் இருந்தால், குடும்ப ஓய்வூதியம் அவர்களுக்கு சமமான பங்குகளில் வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதை விதி தெளிவுபடுத்துகிறது. தகுதியற்ற அல்லது இறந்த விதவையின் விஷயத்தில், அவருடைய பங்கு அவருடைய தகுதியான குழந்தை அல்லது குழந்தைகளுக்கு செலுத்தப்படும்.

இருப்பினும், முதல் மனைவி உயிருடன் இருக்கும்போது இரண்டாவது மனைவியை திருமணம் செய்துகொளவ்து 1955 ஆம் ஆண்டு இந்து திருமணச் சட்டத்தின் விதிகளுக்கு எதிரானது என்றும், CCS (ஓய்வூதியம்) விதிகள், 2021 இன் விதிகளுக்கு முரணானது என்றும் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது. ஆகையால், விதிகளின் துல்லியமான விளக்கத்தை உறுதி செய்வதற்காக, இரண்டு மனைவிகள் உள்ள விவகாரங்களில் குடும்ப ஓய்வூதியத்தை நிர்ணயிப்பதற்கு முன் அனைத்து அமைச்சகங்கள் மற்றும் துறைகளும் சட்ட விவகாரத் துறையை அணுக வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Family PensionpensionpensionersDoPPWPersonal Finance

