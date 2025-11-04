ஓய்வூதியம், குடும்ப ஓய்வூதியம்: ‘கடைசி வேலை நாள்’ மிக முக்கியம்... வெளியான DoPPW குறிப்பாணை

Central Government Pensioners Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. மத்திய சிவில் சர்வீசஸ் (ஓய்வூதிய) விதிகள், 2021 இன் கீழ் ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதியம் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியம் எவ்வாறு கணக்கிடப்படும் என்பது குறித்து மத்திய அரசு ஒரு விளக்கத்தை வெளியிட்டுள்ளது.
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அலுவலக குறிப்பாணை
ஓய்வூதிய வினியோகத்திற்கு ஒரு ஊழியரின் "கடைசி வேலை நாள்" (last working day) என்று எந்த நாள் கருதப்படுகிறது என்பது குறித்த தெளிவின்மையை நீக்க ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் நலத்துறை (DoPPW) ஒரு அலுவலக குறிப்பாணையை வெளியிட்டது.
கடைசி வேலை நாள் குறித்து நடைமுறையில் உள்ள விதிகளின்படி ஓய்வூதியம் கணக்கிடப்படும்
CCS (ஓய்வூதிய) விதிகள், 2021 இன் விதி 5 இன் படி, ஓய்வூதியம் அல்லது குடும்ப ஓய்வூதியத்திற்கான அனைத்து கோரிக்கைகளும், பணியாளரின் ஓய்வு, பணிநீக்கம், ராஜினாமா அல்லது இறப்பு தேதியில் (எது முதலில் நிகழ்கிறதோ அது) நடைமுறையில் உள்ள விதிகளால் நிர்வகிக்கப்படும் என்று குறிப்பாணையில் கூறப்பட்டுள்ளது. அதாவது, ஊழியரின் கடைசி வேலை நாளில் பொருந்தும் குறிப்பிட்ட விதிகள் மற்றும் உரிமைகள் அவர்களின் ஓய்வூதியம் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது என்பதை தீர்மானிக்கும்.
"ஓய்வூதியம் அல்லது குடும்ப ஓய்வூதியத்திற்கான எந்தவொரு கோரிக்கையும், ஒரு அரசு ஊழியர் ஓய்வு பெறும்போது அல்லது பணிநீக்கம் செய்யப்படும்போது அல்லது பணியிலிருந்து ராஜினாமா செய்ய அனுமதிக்கப்படும்போது அல்லது இறக்கும் போது நடைமுறையில் உள்ள விதிகளால் கட்டுப்படுத்தப்படும்" என்று DoPPW குறிப்பாணையில் தெரிவித்துள்ளது.
Pension Calculation: ஊழியர் விடுப்பில் அல்லது இடைநீக்கத்தில் இருந்தால் விதிகள் என்ன?
ஓய்வு அல்லது இறப்பதற்கு முன் ஒரு ஊழியர் விடுப்பில் இருந்தாலோ, பணிக்கு வராமல் இருந்தாலோ அல்லது இடைநீக்கத்தில் இருந்தாலோ, அந்த வழக்குகளையும் இந்த தெளிவுபடுத்தல் குறிப்பிடுகிறது. இதுபோன்ற சூழ்நிலைகளில், பணி ஓய்வு பெற்ற நாள் அல்லது இறப்பு நாள், விடுப்பு அல்லது இடைநீக்க காலத்தின் ஒரு பகுதியாகக் கருதப்படும். ஓய்வூதியக் கணக்கீட்டில் எந்த குழப்பமோ அல்லது சேவையில் இடைநீக்கமோ இல்லாமல் இருப்பதை இது உறுதி செய்கிறது.
Family Pension: மேம்படுத்தப்பட்ட குடும்ப ஓய்வூதியத்திற்கான புதிய விதி
ஒரு தனி விளக்கத்தில், இறந்த அரசு ஊழியர்களின் பெற்றோர்கள் அதிக விகிதத்தில் குடும்ப ஓய்வூதியம் கோருவதற்கான நடைமுறையையும் DoPPW புதுப்பித்துள்ளது. மேம்படுத்தப்பட்ட ஓய்வூதியத்தைப் பெற, இப்போது பெற்றோர் இருவரும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இந்த நடவடிக்கையின் நோக்கம்:
· ஓய்வூதியப் பதிவுகளைத் தொடர்ந்து புதுப்பித்து வைத்திருத்தல்
· பெற்றோர்களில் ஒருவர் இறந்தால் அதிக கட்டணம் செலுத்துவதைத் தவிர்த்தல்
திருத்தப்பட்ட CCS (அசாதாரண ஓய்வூதியம்) விதிகள், 2023 இன் விதி 12(5) இன் கீழ், இறந்த ஊழியருக்கு வாழ்க்கைத் துணை அல்லது தகுதியான குழந்தைகள் இல்லையென்றால் பெற்றோர் வாழ்நாள் குடும்ப ஓய்வூதியத்திற்குத் தகுதியுடையவர்கள்.
இந்த குறிப்பாணையின் அவசியம் என்ன?
இந்த தெளிவுபடுத்தல் அரசுத் துறைகள் முழுவதும் ஓய்வூதியச் செயலாக்கத்தில் அதிக வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் சீரான தன்மையைக் கொண்டுவருகிறது. இது ஓய்வூதிய தேதி அனுமானங்கள் தொடர்பான சர்ச்சைகளைத் தடுக்கவும், ஓய்வூதிய விநியோகத்தை ஒழுங்குபடுத்தவும் உதவும். குறிப்பாக இடைநீக்கம், விடுப்பு அல்லது குடும்ப ஓய்வூதியத் தகுதி தொடர்பான வழக்குகளில் இந்த தெளிவுபடுத்தல் மிக உதவியாக இருக்கும்.
