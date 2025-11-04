English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • ஓய்வூதியம், குடும்ப ஓய்வூதியம்: ‘கடைசி வேலை நாள்’ மிக முக்கியம்... வெளியான DoPPW குறிப்பாணை

ஓய்வூதியம், குடும்ப ஓய்வூதியம்: ‘கடைசி வேலை நாள்’ மிக முக்கியம்... வெளியான DoPPW குறிப்பாணை

Central Government Pensioners: ஓய்வூதிய வினியோகத்திற்கு ஒரு ஊழியரின் "கடைசி வேலை நாள்" எப்படி கணக்கிடப்படுகிறது? மத்திய அரசு இது குறித்த தெளிவுபடுத்தலை வெளியிட்டுள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Nov 4, 2025, 02:40 PM IST
  • மேம்படுத்தப்பட்ட குடும்ப ஓய்வூதியத்திற்கான புதிய விதி.
  • ஊழியர் விடுப்பில் அல்லது இடைநீக்கத்தில் இருந்தால் விதிகள் என்ன?
  • இந்த குறிப்பாணையின் அவசியம் என்ன?

Trending Photos

கடன் தொல்லையா? செவ்வாய்கிழமையில் இதை மட்டும் பண்ணுங்க.. உடனே தீரும்!
camera icon7
கடன் தொல்லையா? செவ்வாய்கிழமையில் இதை மட்டும் பண்ணுங்க.. உடனே தீரும்!
ரேஷன் கார்டு : திருச்சி மக்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon7
Ration Card
ரேஷன் கார்டு : திருச்சி மக்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்பு
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை திங்கட்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை திங்கட்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : புதிதாக விண்ணப்பிக்க பெண்களுக்கான கடைசி வாய்ப்பு!
camera icon8
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : புதிதாக விண்ணப்பிக்க பெண்களுக்கான கடைசி வாய்ப்பு!
ஓய்வூதியம், குடும்ப ஓய்வூதியம்: ‘கடைசி வேலை நாள்’ மிக முக்கியம்... வெளியான DoPPW குறிப்பாணை

Central Government Pensioners Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. மத்திய சிவில் சர்வீசஸ் (ஓய்வூதிய) விதிகள், 2021 இன் கீழ் ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதியம் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியம் எவ்வாறு கணக்கிடப்படும் என்பது குறித்து மத்திய அரசு ஒரு விளக்கத்தை வெளியிட்டுள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அலுவலக குறிப்பாணை

ஓய்வூதிய வினியோகத்திற்கு ஒரு ஊழியரின் "கடைசி வேலை நாள்" (last working day) என்று எந்த நாள் கருதப்படுகிறது என்பது குறித்த தெளிவின்மையை நீக்க ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் நலத்துறை (DoPPW) ஒரு அலுவலக குறிப்பாணையை வெளியிட்டது.

கடைசி வேலை நாள் குறித்து நடைமுறையில் உள்ள விதிகளின்படி ஓய்வூதியம் கணக்கிடப்படும்

CCS (ஓய்வூதிய) விதிகள், 2021 இன் விதி 5 இன் படி, ஓய்வூதியம் அல்லது குடும்ப ஓய்வூதியத்திற்கான அனைத்து கோரிக்கைகளும், பணியாளரின் ஓய்வு, பணிநீக்கம், ராஜினாமா அல்லது இறப்பு தேதியில்  (எது முதலில் நிகழ்கிறதோ அது) நடைமுறையில் உள்ள விதிகளால் நிர்வகிக்கப்படும் என்று குறிப்பாணையில் கூறப்பட்டுள்ளது. அதாவது, ஊழியரின் கடைசி வேலை நாளில் பொருந்தும் குறிப்பிட்ட விதிகள் மற்றும் உரிமைகள் அவர்களின் ஓய்வூதியம் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது என்பதை தீர்மானிக்கும்.

"ஓய்வூதியம் அல்லது குடும்ப ஓய்வூதியத்திற்கான எந்தவொரு கோரிக்கையும், ஒரு அரசு ஊழியர் ஓய்வு பெறும்போது அல்லது பணிநீக்கம் செய்யப்படும்போது அல்லது பணியிலிருந்து ராஜினாமா செய்ய அனுமதிக்கப்படும்போது அல்லது இறக்கும் போது நடைமுறையில் உள்ள விதிகளால் கட்டுப்படுத்தப்படும்" என்று DoPPW குறிப்பாணையில் தெரிவித்துள்ளது.

Pension Calculation: ஊழியர் விடுப்பில் அல்லது இடைநீக்கத்தில் இருந்தால் விதிகள் என்ன?

ஓய்வு அல்லது இறப்பதற்கு முன் ஒரு ஊழியர் விடுப்பில் இருந்தாலோ, பணிக்கு வராமல் இருந்தாலோ அல்லது இடைநீக்கத்தில் இருந்தாலோ, அந்த வழக்குகளையும் இந்த தெளிவுபடுத்தல் குறிப்பிடுகிறது. இதுபோன்ற சூழ்நிலைகளில், பணி ஓய்வு பெற்ற நாள் அல்லது இறப்பு நாள், விடுப்பு அல்லது இடைநீக்க காலத்தின் ஒரு பகுதியாகக் கருதப்படும். ஓய்வூதியக் கணக்கீட்டில் எந்த குழப்பமோ அல்லது சேவையில் இடைநீக்கமோ இல்லாமல் இருப்பதை இது உறுதி செய்கிறது.

Family Pension: மேம்படுத்தப்பட்ட குடும்ப ஓய்வூதியத்திற்கான புதிய விதி

ஒரு தனி விளக்கத்தில், இறந்த அரசு ஊழியர்களின் பெற்றோர்கள் அதிக விகிதத்தில் குடும்ப ஓய்வூதியம் கோருவதற்கான நடைமுறையையும் DoPPW புதுப்பித்துள்ளது. மேம்படுத்தப்பட்ட ஓய்வூதியத்தைப் பெற, இப்போது பெற்றோர் இருவரும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இந்த நடவடிக்கையின் நோக்கம்:

· ஓய்வூதியப் பதிவுகளைத் தொடர்ந்து புதுப்பித்து வைத்திருத்தல்

· பெற்றோர்களில் ஒருவர் இறந்தால் அதிக கட்டணம் செலுத்துவதைத் தவிர்த்தல்

திருத்தப்பட்ட CCS (அசாதாரண ஓய்வூதியம்) விதிகள், 2023 இன் விதி 12(5) இன் கீழ், இறந்த ஊழியருக்கு வாழ்க்கைத் துணை அல்லது தகுதியான குழந்தைகள் இல்லையென்றால் பெற்றோர் வாழ்நாள் குடும்ப ஓய்வூதியத்திற்குத் தகுதியுடையவர்கள்.

இந்த குறிப்பாணையின் அவசியம் என்ன?

இந்த தெளிவுபடுத்தல் அரசுத் துறைகள் முழுவதும் ஓய்வூதியச் செயலாக்கத்தில் அதிக வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் சீரான தன்மையைக் கொண்டுவருகிறது. இது ஓய்வூதிய தேதி அனுமானங்கள் தொடர்பான சர்ச்சைகளைத் தடுக்கவும், ஓய்வூதிய விநியோகத்தை ஒழுங்குபடுத்தவும் உதவும். குறிப்பாக இடைநீக்கம், விடுப்பு அல்லது குடும்ப ஓய்வூதியத் தகுதி தொடர்பான வழக்குகளில் இந்த தெளிவுபடுத்தல் மிக உதவியாக இருக்கும்.

மேலும் படிக்க | ஓய்வூதியம், குடும்ப ஓய்வூதியம்: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரனம் அளித்த DoPPW அதிரடி உத்தரவு

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: ரூ.21,700 டு ரூ.53,347.... லெவல் 3 அரசு ஊழியர்களின் அசர வைக்கும் சம்பள உயர்வு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Central Government PensionerspensionCentral government employeespensionersDoPPW

Trending News