  • Tamil News
  • Business
  • VRS கோரும் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான நொட்டீஸ் பீரியட் எவ்வளவு? DoPPW முக்கிய விளக்கம்

VRS கோரும் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான நொட்டீஸ் பீரியட் எவ்வளவு? DoPPW முக்கிய விளக்கம்

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியரா நீங்கள்? தன்னார்வ பணி ஓய்வு பற்றிய சில முக்கிய செய்திகளை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Nov 7, 2025, 12:13 PM IST
  • தன்னார்வ பணி ஓய்வுக்கான அறிவிப்பு காலம் என்ன?
  • ஊழியர் தனது தன்னார்வ பணி ஓய்வு அறிவிப்பைத் திரும்பப் பெற முடியுமா?
  • நியமன அதிகாரியால் வெளியேற அனுமதி மறுக்கப்பட்டால் என்ன செய்வது?

Central Government Employees Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. தேசிய ஓய்வூதிய முறையின் (NPS) கீழ் ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (UPS) தேர்வு செய்த அரசு ஊழியர்களுக்கான தன்னார்வ பணி ஓய்வு மற்றும் தொடர்புடைய சலுகைகள் குறித்த வழிகாட்டுதல்களை ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் நலத்துறை (DoPPW) வெளியிட்டுள்ளது. வாலண்டரி ரிடயர்மெண்ட், அதாவது தன்னார்வ பணி ஓய்வு பற்றி DoPPW தெரிவித்துள்ள விவரங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் விரிவாக காணலாம்.

Voluntary Retirement: தன்னார்வ பணி ஓய்வு ஓய்வூதிய விதிகள்

தன்னார்வ பணி ஓய்வுக்கான விதிகளைப் பற்றி விளக்கி, இந்த விதிமுறைகளின் விதி 13, தேசிய ஓய்வூதிய முறையின் (NPS) கீழ் ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (UPS) தேர்வு செய்த மத்திய அரசு ஊழியரின் விஷயத்தில், சேவையிலிருந்து தன்னார்வ பணி ஓய்வு மற்றும் அரசு சேவையிலிருந்து தன்னார்வ பணி ஓய்வு பெற உரிமை உண்டு என்று DoPPW கூறுகிறது.

Notice Period: தன்னார்வ பணி ஓய்வுக்கான அறிவிப்பு காலம் என்ன?

ஒரு ஊழியர் இருபது 'ஆண்டுகள்' வழக்கமான சேவையை முடித்த பிறகு, எந்த நேரத்திலும், நியமன அதிகாரிக்கு எழுத்துப்பூர்வமாக மூன்று மாதங்களுக்கு குறையாத அறிவிப்பை, அதாவது நோடிசை வழங்கி, சேவையிலிருந்து ஓய்வு பெறலாம் என்று DoPPW கூறுகிறது.

நியமன அதிகாரியால் வெளியேற அனுமதி மறுக்கப்பட்டால் என்ன செய்வது?

நியமன அதிகாரி நோட்டீஸ் பீரியட் முடிவதற்குள் வெளிப்படையாக அனுமதியை மறுக்கவில்லை என்றால், குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட தேதியில் பணி ஓய்வு தானாகவே நடைமுறைக்கு வரும் என்று DoPPW விளக்குகிறது.

ஊழியரிடமிருந்து அறிவிப்பைப் பெறும்போது நியமன அதிகாரி என்ன செய்ய வேண்டும்?

ஊழியரிடமிருந்து நோட்டீஸ் பீரியடுக்கான கோரிக்கையைப் பெற்றவுடன், நியமன அதிகாரி தகுதியின் அடிப்படையில் மூன்று மாத அறிவிப்பு காலத்தைக் குறைப்பதற்கான கோரிக்கையை பரிசீலிக்கலாம். நோட்டீஸ் பீரியடைக் குறைப்பது எந்த நிர்வாக சிரமத்தையும் ஏற்படுத்தாது என்று அவர் திருப்தி அடைந்தால், நியமன அதிகாரி மூன்று மாத அறிவிப்புக்கான தேவையைத் தளர்த்தலாம் என்று DoPPW கூறுகிறது.

ஒரு ஊழியர் தனது தன்னார்வ பணி ஓய்வு அறிவிப்பைத் திரும்பப் பெற முடியுமா?

விதியின்படி, இந்த ஒழுங்குமுறையின் கீழ் ஓய்வு பெறத் தேர்ந்தெடுத்து, நியமன அதிகாரிக்கு தேவையான அறிவிப்பைக் கொடுத்த ஒரு அரசு அதிகாரி, அத்தகைய அதிகாரி அதை குறிப்பாக அங்கீகரிக்காவிட்டால், தனது நோடீசை திரும்பப் பெற அனுமதிக்கப்படாது. இருப்பினும், தன்னார்வ பணி ஓய்வுக்கான நோடீசை திரும்பப் பெறுவதற்கான கோரிக்கை அவரது எதிர்பார்க்கப்படும் ஓய்வு தேதிக்கு குறைந்தது பதினைந்து நாட்களுக்கு முன்பே செய்யப்பட வேண்டும்.

மேலே குறிப்பிடப்பட்ட VRS விதிகள் எந்தெந்த ஊழியர்களுக்கு பொருந்தாது

மேலே குறிப்பிடப்பட்ட விதிகள் இந்த ஊழியர்களுக்கு பொருந்தாது என்று DoPPW கூறுகிறது:

- பணியாளர் மற்றும் பயிற்சித் துறையின் (DoPT) சிறப்பு தன்னார்வ பணி ஓய்வு திட்டத்தின் கீழ் ஓய்வு பெறும் ஊழியர்கள் (பிப்ரவரி 28, 2002 தேதியிட்ட O.M. எண். 25013/6/2001-Estt. (A) மற்றும் அதைத் தொடர்ந்து திருத்தங்கள்) அல்லது

- தன்னாட்சி அமைப்புகள் அல்லது பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் (PSU) உள்வாங்கப்படுவதற்காக ஓய்வு பெறும் ஊழியர்கள்.

25 வருட சேவைக்கு முன்னும் பின்னும் VRS எடுக்கும் ஊழியர்களுக்கான ஓய்வூதிய உரிமை

ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ் உரிமை, தன்னார்வ ஓய்வு பெறும் போது தகுதிவாய்ந்த சேவையின் அளவைப் பொறுத்தது:

25 வருட சேவைக்கு முன்: சந்தாதாரர் ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணையம் (PFRDA) ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்ட விதிமுறைகளை செயல்படுத்துதல், 2025 இன் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி விகிதாசார உறுதி செய்யப்பட்ட ஊதியத்திற்குத் தகுதியுடையவராக இருப்பார்.

25 வருட சேவைக்குப் பிறகு: சந்தாதாரர் அதே PFRDA விதிமுறைகளின் கீழ் முழு உறுதி செய்யப்பட்ட ஊதியத்திற்கும் உரிமையுடையவராக இருப்பார்.

மேலும் படிக்க | ஓய்வூதியம், குடும்ப ஓய்வூதியம்: ‘கடைசி வேலை நாள்’ மிக முக்கியம்... வெளியான DoPPW குறிப்பாணை

மேலும் படிக்க | ஓய்வூதியம், குடும்ப ஓய்வூதியம்: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரனம் அளித்த DoPPW அதிரடி உத்தரவு

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

Central Government PensionerspensionCentral government employeespensionersDoPPW

