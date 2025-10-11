English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

PF உறுப்பினர்களுக்கு 2 தீபாவளி பரிசுகள்: EPFO 3.0, EPS ஓய்வூதிய உயர்வு, CBT கூட்டத்தில் முக்கிய முடிவு

EPS Pension Latest News: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. அவர்களுக்கு 2 நல்ல அறிவிப்புகள் காத்திருக்கின்றன. அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 11, 2025, 08:23 PM IST
  • மத்திய அறங்காவலர் குழு கூட்டம்.
  • குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம் அதிகரிக்குமா?
  • முக்கிய அப்டேட் இதோ.

Trending Photos

ஆளே மாறிப்போன எமி ஜாக்சன்! கன்னங்கள் ஒட்டி, உடல் மெலிந்து..வைரல் போட்டோ
camera icon7
Amy Jackson
ஆளே மாறிப்போன எமி ஜாக்சன்! கன்னங்கள் ஒட்டி, உடல் மெலிந்து..வைரல் போட்டோ
இந்தியாவின் பணக்கார நகைச்சுவை நடிகர்: அட இவரா? இது தெரியாம போச்சே!
camera icon8
India richest comedian
இந்தியாவின் பணக்கார நகைச்சுவை நடிகர்: அட இவரா? இது தெரியாம போச்சே!
இன்னும் 8 நாட்களில் குரு பெயர்ச்சி: 6 ராசிகளுக்கு டபுள் மெகா அதிர்ஷ்டம், வெற்றி பெருகும்
camera icon10
Guru Peyarchi
இன்னும் 8 நாட்களில் குரு பெயர்ச்சி: 6 ராசிகளுக்கு டபுள் மெகா அதிர்ஷ்டம், வெற்றி பெருகும்
இன்றைய ராசிபலன் அக்டோபர் 10 வெள்ளிக்கிழமை : அதிர்ஷ்ட பலன்கள்
camera icon12
Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன் அக்டோபர் 10 வெள்ளிக்கிழமை : அதிர்ஷ்ட பலன்கள்
PF உறுப்பினர்களுக்கு 2 தீபாவளி பரிசுகள்: EPFO 3.0, EPS ஓய்வூதிய உயர்வு, CBT கூட்டத்தில் முக்கிய முடிவு

EPFO Latest News: ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பின் (EPFO) உயர்மட்ட முடிவெடுக்கும் அமைப்பான மத்திய அறங்காவலர் குழு (CBT) கூட்டம், அக்டோபர் 10 ஆம் தேதி தொடங்கியது, இதில் ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (EPS-95) கீழ் குறைந்தபட்ச மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தில் அதிகரிப்பு உட்பட பல முக்கிய கொள்கை முடிவுகள் பரிசீலிக்கப்படும் என்ற செய்தி ஏற்கனவே பரவி இருந்த நிலையில், இந்த கூட்டத்தில் எடுக்கப்படவுள்ள முடிவுகள் குறித்த ஆர்வம் அதிகரித்துள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

கூட்டத்தில் இவற்றின் மீது முக்கிய கவனம்

Minimum Monthly Pension: குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம்

மிகவும் எதிர்பார்க்கப்படும் விவாதங்களில் ஒன்று, குறைந்தபட்ச EPS-95 ஓய்வூதியத்தை மாதத்திற்கு தற்போதைய ரூ.1,000 இலிருந்து ரூ.2,500 ஆக உயர்த்தும் திட்டம் ஆகும். இது அங்கீகரிக்கப்பட்டால், இது ஒரு தசாப்தத்திற்கும் மேலான காலத்திற்கு பிறகு செய்யப்படும் முதல் திருத்தமாக இருக்கும். இதற்கு முன்னர் இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் 2014 ஆம் ஆண்டு திருத்தப்பட்டது.

EPFO ​​3.0

கூட்டத்தில் அதிக கவனத்தை பெறும் மற்றொரு முக்கிய கவனம் EPFO ​​3.0 ஆகும். இது வெளிப்படைத்தன்மை, செயல்திறன் மற்றும் உறுப்பினர் வசதியை மேம்படுத்த வடிவமைக்கப்பட்ட டிஜிட்டல் உருமாற்ற முயற்சியாகும். முன்மொழியப்பட்ட சீர்திருத்தங்களில் நிகழ்நேர க்ளெய்ம் தீர்வு, UPI அல்லது ATM அடிப்படையிலான பணம் எடுத்தல், உறுப்பினர் விவரங்களை ஆன்லைனில் திருத்துதல், விரைவான டெத் க்ளெய்ம் செயலாக்கம் மற்றும் தானியங்கி முதலாளி தரவு ஒருங்கிணைப்பு ஆகியவை அடங்கும்.

EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு மேம்படும் வசதிகள்

கூடுதலாக, முதலீட்டுக் கொள்கைகள், ஓய்வூதிய நிதி மேலாண்மை மற்றும் குறை தீர்க்கும் வழிமுறைகளில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் குறித்து வாரியம் விவாதிக்கும். இந்த விவாதங்கள் ஏழு கோடிக்கும் மேற்பட்ட செயலில் உள்ள இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் மற்றும் சுமார் 75 லட்சம் இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு சேவை வழங்கலை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன.

EPS-95: யாருக்கு ஓய்வூதியம் பெற தகுதி உண்டு?

EPS 95 இன் கீழ், குறைந்தது 10 ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியான சேவையைக் கொண்ட ஊழியர்கள் ஓய்வூதிய சலுகைகளுக்கு தகுதியுடையவர்கள், பொதுவாக 58 வயதில் ஓய்வூதியம் தொடங்குகிறது. இந்த வயதுக்கு முன்னரே வெளியேறுபவர்கள் குறைக்கப்பட்ட ஓய்வூதியம் அல்லது திரும்பப் பெறும் சலுகையைப் பெறலாம்.

Central Board of Trustees: மத்திய அறங்காவலர் குழு கூட்டம்

இறுதி அமலாக்கத்திற்கு மத்திய அரசின் ஒப்புதல் தேவைப்படும் என்றாலும், மத்திய அறங்காவலர் குழு கூட்டத்தின் முடிவுகள் இந்தியாவின் சமூகப் பாதுகாப்பு நிலப்பரப்பை கணிசமாக பாதிக்கலாம். குறிப்பாக நிவாரணத்திற்காக காத்திருக்கும் குறைந்த வருமானம் கொண்ட ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் மென்மையான, தொழில்நுட்பம் சார்ந்த EPFO ​​சேவைகளை எதிர்பார்க்கும் பயனாளிகளுக்கு இது பெரிய அளவில் உதவும்.

மேலும் படிக்க | PF உறுப்பினர்கள் அதிக பங்களிப்பு மூலம் EPS ஓய்வூதியத்தை அதிகரிக்க முடியுமா? பதில் இதோ

மேலும் படிக்க | தீபாவளிக்கு முன் PF ஊறுப்பினர்களுக்கு குட் நியூஸ்: இபிஎஸ் ஒய்வூதியம் அதிகரிக்கும், எவ்வளவு?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

EPFOEPFEPSEps Pensionpension

Trending News