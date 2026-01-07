அரசு ஊழியர்களுக்கு டபுள் கிராஜுவிட்டி: முக்கிய விதிகளை விளக்கிய DoPPW

Gratuity Rules for Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு சமீபத்தில் ஒரு முக்கிய அப்டேட் கிடைத்தது. மத்திய அரசின் பணியாளர், பொதுக் குறைதீர்ப்பு மற்றும் ஓய்வூதிய அமைச்சகத்தின் கீழ் உள்ள ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் நலத்துறை, தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (NPS) கீழ் வரும் ஊழியர்களுக்கான பணிக்கொடை குறித்து ஒரு முக்கியமான அலுவலக குறிப்பாணையை (OM) வெளியிட்டுள்ளது.
DoPPW குறிப்பாணை
ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் நலத்துறை (Department of Pension and Pensioners’ Welfare) டிசம்பர் 26, 2025 தேதி ஒரு அலுவலக குறிப்பாணையை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த குறிப்பாணை, பல்வேறு பணிகளுக்கு பணிக்கொடை மீதான வரம்பு எப்போது பொருந்தும், எப்போது பொருந்தாது என்பதை தெளிவுபடுத்துகிறது.
Gratuity: பணிக்கொடை தகுதி குறித்து விதி 4A கூறுவது என்ன?
DoPPW வெளியிட்ட அலுவலக குறிப்பாணையின்படி, CCS (NPS-இன் கீழ் பணிக்கொடை செலுத்துதல்) திருத்த விதிகள், 2025-இன் விதி 4A, ஒரு அரசு ஊழியர் மத்திய அரசுப் பணி மற்றும் ஒரு பொதுத்துறை நிறுவனம்/சுயாதீன அமைப்பு ஆகிய இரண்டிலும் பணியாற்றி, இரண்டிலிருந்தும் தனித்தனியாகப் பணிக்கொடை பெற்றால், அவர் பெறும் மொத்தப் பணிக்கொடைக்கு ஒரு வரம்பு பொருந்தும் என்று குறிப்பிடுகிறது. இதில் இரண்டு முக்கியமான நிபந்தனைகள் பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
பணிக்கொடைக்கான இரண்டு முக்கிய நிபந்தனைகள்:
Re-employment: மறுவேலைவாய்ப்பு இருந்தால் என்ன நடக்கும்?
ஒரு ஊழியர் ஓய்வூதியம்/கட்டாய ஓய்வு/கருணை அடிப்படையில் பணிக்கொடை பெற்ற பிறகு அரசுப் பணியில் மீண்டும் பணியமர்த்தப்பட்டால், பொதுவாக, அந்த மறுவேலைவாய்ப்புக் காலத்திற்கு அவர்களுக்குத் தனிப் பணிக்கொடை கிடைக்காது.
“மத்திய குடிமைப் பணிகள் (தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ் பணிக்கொடை செலுத்துதல்) திருத்த விதிகள், 2025-இன் விதி 4A-இன் படி, சூப்பரானுவேஷன் பணிக்கோடை அல்லது பணி ஓய்வு பணிக்கொடை அல்லது கட்டாய ஓய்வுப் பணிக்கொடை அல்லது பணியிலிருந்து நீக்கப்பட்டதன் காரணமாக கருணைப் பணிக்கொடை பெறும் ஒரு அரசு ஊழியர், பின்னர் மீண்டும் பணியமர்த்தப்பட்டால், அவர் தனது மறுவேலைவாய்ப்புக் காலத்திற்குத் தனிப் பணிக்கொடை பெறத் தகுதியற்றவர் ஆகிறார்...” என்று அமைச்சகத்தின் அலுவலக குறிப்பாணை தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
பொதுத்துறை நிறுவனம்/அடானமஸ் அமைப்பிலிருந்து அரசுப் பணிக்கு மாறும் போது கிடைக்கும் நிவாரணம்
ஒரு ஊழியர் முன்பு ஒரு பொதுத்துறை நிறுவனம் அல்லது சுயாதீன அதாவது அடானமஸ் அமைப்பில் பணியாற்றி, அங்கிருந்து உரிய அனுமதி பெற்ற பிறகு மத்திய அரசுப் பணியில் சேர்ந்தால்:
அவர் தனது அரசுப் பணிக்கான பணிக்கொடையைப் பெறுவார். மேலும் முந்தைய பொதுத்துறை நிறுவனம்/சுயாதீன அமைப்பிலிருந்து பெற்ற பணிக்கொடையும் அப்படியே இருக்கும்.
இருப்பினும், இரண்டு மூலங்களிலிருந்தும் கிடைக்கும் மொத்தப் கிராஜுவிட்டியானது, மொத்தப் பணி (பொதுத்துறை நிறுவனம் + அரசு) மற்றும் அரசுப் பணியிலிருந்து ஓய்வு பெறும் நேரத்தின் சம்பளத்தின் அடிப்படையில் செலுத்தப்பட வேண்டிய தொகையை விட அதிகமாக இருக்கக்கூடாது.
State Government, Central Government Employees
மாநில, மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான விதிகள்
மத்திய அரசின் பணியாளர், பொதுக் குறைதீர்ப்பு மற்றும் ஓய்வூதிய அமைச்சகம், பிப்ரவரி 12, 2020 தேதியிட்ட பழைய அறிவுறுத்தல்களையும் குறிப்பிட்டுள்ளது. இதன்படி, ஒரு ஊழியர் மாநில அரசு மற்றும் அதைத் தொடர்ந்து மத்திய அரசுப் பணிகளுக்காகத் தனித்தனியாக கிராஜுவிட்டி பெற்றிருந்தால், இதற்கான வரம்பு மொத்த பணிக்கொடைக்கும் பொருந்தும். மேலும் இந்த வரம்பு, அந்த ஊழியர் மத்திய அரசில் தொடர்ச்சியாகப் பணியாற்றி, அதே இறுதிச் சம்பளத்தில் ஓய்வு பெற்றிருந்தால் பெற்றிருக்கக்கூடிய பணிக்கொடைக்கு மேல் இருக்கக்கூடாது.
ராணுவ சேவைக்குப் பிறகு குடிமைப் பணி
இந்த அலுவலகக் குறிப்பின் மிக முக்கியமான பகுதி, ராணுவத்தில் பணியாற்றிவிட்டு பின்னர் குடிமைப் பணியில் சேர்ந்த ஊழியர்கள் பற்றியது. இந்த விஷயம் தொடர்பாக அந்தத் துறைக்கு பல கேள்விகள் வந்திருந்தன.
ராணுவ சேவைக்குப் பிறகு ஒரு நபர் குடிமைப் பணியில் மீண்டும் பணியமர்த்தப்பட்டு, தனது ராணுவ சேவைக்காக ஏற்கனவே பணிக்கோடை பெற்றிருந்தால், குடிமைப் பணிக்கான ஈட்டுத்தொகைக்கு (NPS/CCS விதிகளின் கீழ்) ராணுவ ஈட்டுத்தொகையின் காரணமாக எந்த வரம்பும் பொருந்தாது என்று செலவினத் துறையுடன் கலந்தாலோசித்த பிறகு அரசாங்கம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. அதாவது, ராணுவ சேவை கிராஜுவிட்டியின் அடிப்படையில் குடிமைப் பணி கிராஜுவிட்டி குறைக்கப்படாது.
பணிக்கொடை விதிகள் சுருக்கமாக...
- அரசாங்கத்தின் தெளிவுபடுத்தல், NPS திட்டத்தின் கீழ் வரும் பல ஊழியர்களின் சந்தேகங்களைத் தீர்க்கிறது.
- குறிப்பாக, பொதுத்துறை நிறுவனங்கள்/அடானமஸ் அமைப்புகளிலிருந்து அரசாங்க பணிகளில் சேருபவர்களுக்கான வரம்பு தெளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.
- மேலும், ராணுவத்தில் பணியாற்றிவிட்டு பின்னர் குடிமைப் பணியில் சேர்ந்தவர்களுக்கு இது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நிவாரணத்தை அளித்துள்ளது.
- ஏனெனில் அவர்களின் குடிமைப் பணி கிராஜுவிட்டியிலிருந்து எந்தக் கூடுதல் பிடித்தமும் செய்யப்படாது.
- இந்தச் சுற்றறிக்கை ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் இருவருக்கும் விதிகளைத் தெளிவாகவும் எளிதாகவும் புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது.
