  • அரசு ஊழியர்களுக்கு டபுள் கிராஜுவிட்டி: முக்கிய விதிகள், வரம்புகளை விளக்கிய DoPPW

அரசு ஊழியர்களுக்கு டபுள் கிராஜுவிட்டி: முக்கிய விதிகள், வரம்புகளை விளக்கிய DoPPW

NPS Retirement Gratuity: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய தகவல். பணிக்கொடை பற்றிய முக்கிய அப்டேட் கிடைத்துள்ளது. இது குறித்த தகவல்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 16, 2026, 03:21 PM IST
  • எளிதான பணிக்கொடை விதிகள்.
  • பொதுத்துறை நிறுவனத்திலிருந்து மத்திய அரசு பணிகளுக்கு மாறினால் என்ன நடக்கும்?
  • விதி 4A பணிக்கொடை பற்றி கூறுவது என்ன?

அரசு ஊழியர்களுக்கு டபுள் கிராஜுவிட்டி: முக்கிய விதிகள், வரம்புகளை விளக்கிய DoPPW

Gratuity Rules for Central Government Employees: தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (NPS) கீழ் வரும் ஊழியர்களுக்கு சமீபத்தில் ஒரு முக்கிய அப்டேட் கிடைத்துள்ளது. மத்திய அரசின் ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் நலத்துறை பணிக்கொடை தொடர்பாக ஒரு முக்கியமான அலுவலக குறிப்பாணையை (OM) வெளியிட்டுள்ளது. 

DoPPW குறிப்பாணை

DoPPW குறிப்பாணையில் சில முக்கிய விளக்கங்கள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன. எந்தெந்தச் சூழ்நிலைகளில் பணிக்கொடைக்கு வரம்பு விதிக்கப்படும் என்பதையும், எந்தெந்தச் சூழ்நிலைகளில் அது பொருந்தாது என்பதை குறிப்பாணை தெளிவுபடுத்துகிறது. இதன் மூலம் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களிடையே இருந்த குழப்பம் நீக்கப்பட்டுள்ளது.

Gratuity: விதி 4A பணிக்கொடை பற்றி கூறுவது என்ன?

DoPPW அலுவலக குறிப்பாணையில், CCS (NPS-இன் கீழ் பணிக்கொடை செலுத்துதல்) திருத்த விதிகள், 2025-இன் விதி 4A, ஒரு அரசு ஊழியர் மத்திய அரசு மற்றும் ஒரு பொதுத்துறை நிறுவனம் (PSU) அல்லது ஒரு தன்னாட்சி அமைப்பு என இரண்டிலும் பணியாற்றி, இரு இடங்களிலிருந்தும் தனித்தனியாகப் பணிக்கொடை பெற்றால், மொத்தப் பணிக்கொடைக்கு ஒரு வரம்பு பொருந்தும் என்று கூறுகிறது.

Re-Employment in Government Service: அரசுப் பணியில் மீண்டும் பணியமர்த்தப்படுவதற்கான விதிகள்

ஓய்வு, கட்டாய ஓய்வு அல்லது கருணை அடிப்படையில் பணிக்கொடை பெற்ற பிறகு ஒரு ஊழியர் அரசுப் பணியில் மீண்டும் பணியமர்த்தப்பட்டால், அவர் பொதுவாக மீண்டும் பணியமர்த்தப்பட்ட காலத்திற்குத் தனிப் பணிக்கொடை பெறமாட்டார். ஏற்கனவே பணிக்கொடை பெற்ற ஒரு ஊழியர், மீண்டும் பணியமர்த்தப்பட்ட காலத்திற்குப் புதிய பணிக்கொடைக்குத் தகுதியற்றவர் என்று அமைச்சகத்தின் அலுவலக குறிப்பாணை தெளிவுபடுத்துகிறது.

PSU: பொதுத்துறை நிறுவனத்திலிருந்து மத்திய அரசு பணிகளுக்கு மாறினால் என்ன நடக்கும்?

ஒரு பொதுத்துறை நிறுவனம் அல்லது தன்னாட்சி அமைப்பிலிருந்து உரிய அனுமதியுடன் மத்திய அரசுப் பணியில் சேரும் ஊழியர்கள், தங்கள் அரசுப் பணிக்கான பணிக்கொடையைப் பெறுவார்கள். பொதுத்துறை நிறுவனம்/தன்னாட்சி அமைப்பிலிருந்து பெற்ற பணிக்கொடை அப்படியே இருக்கும்.

இருப்பினும், இரு இடங்களிலிருந்தும் பெறும் மொத்தப் பணிக்கொடையானது, ஊழியரின் மொத்தப் பணிக்காலம் (பொதுத்துறை நிறுவனம் + அரசு) மற்றும் அவரது அரசு ஓய்வூதியச் சம்பளத்தின் அடிப்படையில் அவருக்குச் சேர வேண்டிய தொகையை விட அதிகமாக இருக்கக்கூடாது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

State Government, Central Government Employees: மாநில, மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான விதிகள்

- இதற்கு துறை பிப்ரவரி 12, 2020 தேதியிட்ட முந்தைய அறிவுறுத்தல்களையும் மேற்கோள் காட்டியுள்ளது. 

- இதன்படி, ஒரு ஊழியர் முதலில் மாநில அரசிலும் பின்னர் மத்திய அரசிலும் பணியாற்றி, இரு இடங்களிலிருந்தும் தனித்தனியாகப் பணிக்கொடை பெற்றிருந்தால், மொத்தப் பணிக்கொடைக்கு வரம்பு பொருந்தும்.

- இந்த வரம்பு, அந்த ஊழியர் மத்திய அரசில் தொடர்ச்சியாகப் பணியாற்றி, அந்த கடைசிச் சம்பளத்திலேயே ஓய்வு பெற்றிருந்தால் பெற்றிருக்கக்கூடிய பணிக்கொடையை விட அதிகமாக இருக்கக்கூடாது.

Civil Service Entrants After Military Service

ராணுவ சேவைக்குப் பிறகு குடிமைப் பணியில் சேருபவர்களுக்கும் பெரும் நிவாரணம் கிடைத்துள்ளது. ஒருவர் ஏற்கனவே இராணுவ சேவைக்கான பணிக்கொடையைப் பெற்றிருந்தால், அவர் குடிமைப் பணியின் போது பெறும் பணிக்கொடைக்கு எந்தக் கூடுதல் வரம்பும் பொருந்தாது என்று அரசாங்கம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. செலவினத் துறையுடன் கலந்தாலோசித்த பிறகு இந்த தெளிவுபடுத்தல் கிடைத்துள்ளது. அதாவது, இராணுவப் பணிக்கொடையின் காரணமாக குடிமைப் பணிகளின் கிராஜுவிட்டி குறைக்கப்படாது.

Gratuity Rules: எளிதான பணிக்கொடை விதிகள்

ஊழியர்களின் பணிக்கான அங்கீகாரமாக பணிக்கொடை வழங்கப்படுகின்றது. அரசாங்கம் சமீபத்தில் வெளியிட்டுள்ள குறிப்பாணை தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ் வரும் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் நிம்மதியை அளித்துள்ளது. குறிப்பாக சொல்ல வேண்டுமானால், பொதுத்துறை நிறுவனங்களிலிருந்து அரசுப் பணிக்கு மாறியவர்களுக்கும், இராணுவ சேவைகளுக்குப் பிறகு குடிமைப் பணியில் சேர்ந்தவர்களுக்கும் கிராஜுவிட்டிக்கான விதிகள் இப்போது மிகவும் தெளிவாகியுள்ளன. 

இந்த வழியில் DoPPW -இன் இந்தச் சுற்றறிக்கை, பணிக்கொடை தொடர்பான விதிகளை முன்பை விட எளிமையாகவும், தெளிவாகவும், வெளிப்படையானதாகவும் மாற்றியுள்ளது.

மேலும் படிக்க | ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு குட் நியூஸ்: PPO, குடும்ப ஓய்வூதிய விதிகளில் முக்கிய மாற்றம் செய்த DoPPW

மேலும் படிக்க | 69 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரணம்: PPO, ஓய்வூதிய விதிகளில் DoPPW அதிரடி மாற்றம்

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

GratuityGratuity rulesCentral government employeesCentral Government PensionersDoPPW

