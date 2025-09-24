PM SVANidhi திட்டம்: தெருவோர வியாபாரிகளுக்கு 2 குட் நியூஸ்.... இனி அதிக தொகை கிடைக்கும்

PM Svanidhi Yojana: மத்திய அரசு பல்வேறு தரப்பு மக்களின் நலனுக்காக பல வகையான நலத்திட்டங்களை நடத்தி வருகின்றது. குறிப்பாக, கோவிட்-19 தொற்றுநோய் காலத்தில், பல திட்டங்கள் தொடங்கப்பட்டன. அந்த காலத்தில் சிறு வணிகங்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டு, தெரு வியாபாரிகளின் வாழ்வாதாரம் முற்றிலுமாக பாதிக்கப்பட்டபோது, நரேந்திர மோடி அரசாங்கம், தனது அமைச்சரவை மூலம், அவர்களை ஆதரிப்பதற்காக பிரதம மந்திரி தெரு வியாபாரி ஆத்மநிர்பர் நிதி (PM SWANidhi) திட்டத்தைத் தொடங்கியது.
பிரதம மந்திரி ஸ்வாநிதி திட்டம்
இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், தெரு வியாபாரிகள் தங்கள் தொழில்களை மீண்டும் தொடங்க அரசாங்கம் ₹80,000 வரை வட்டியில்லா கடன்களை வழங்கியது. இப்போது, இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் கடன் வரம்பை மோடி அரசாங்கம் அதிகரித்துள்ளது. பயனாளிகள் இப்போது ₹90,000 வரை கடன்களைப் பெறத் தகுதியுடையவர்களாக இருப்பார்கள். மேலும் எந்த பிணையமும் இல்லாமல் இந்த கடன்களை அவர்கள் பெறலாம். மேலும், பிரதம மந்திரி ஸ்வாநிதி திட்டத்திற்கான காலக்கெடு 2030 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது மற்றொரு முக்கிய விஷயமாகும்.
மார்ச் 31, 2030 வரை கிடைக்கும் சலுகைகள்
பிரதம மந்திரி தெரு வியாபாரி ஆத்மநிர்பர் நிதி (PM SWANidhi) திட்டத்தின் நீட்டிப்பு மற்றும் மறுசீரமைப்புக்கு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இது லட்சக்கணக்கான கணக்கான தெரு வியாபாரிகள் மற்றும் சிறு வணிகர்களுக்கு ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நிவாரண நடவடிக்கையாக உள்ளது. அரசின் இந்த முடிவால் 50 லட்சம் புதிய பயனாளிகள் உட்பட 1.15 கோடி தெருவோர வியாபாரிகள் பயனடைவார்கள் என அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. இந்தத் திட்டம் மார்ச் 31, 2030 வரை வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகார அமைச்சகத்தால் நிதிச் சேவைகள் துறையுடன் இணைந்து தொடர்ந்து செயல்படுத்தப்படும். இந்த முடிவின் மூலம் அரசு கருவூலத்தில் மொத்தம் ₹7,332 கோடி செலவாகும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
₹90,000 வரை அதிகரிக்கப்பட்ட கடன் வசதி
- பிரதம மந்திரி ஸ்வாநிதி திட்டத்திற்கான காலக்கெடுவை அரசாங்கம் நீட்டித்துள்ளது.
- மேலும் பயனாளிகளுக்கான கடன் வரம்பையும் அரசு அதிகரித்துள்ளது.
- இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், அரசாங்கம் முன்பு ₹10,000, ₹20,000 மற்றும் ₹50,000 என மூன்று தவணைகளில் ₹80,000 வரை கடன்களை வழங்கியது.
- இப்போது, இந்த வரம்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
- சிறு வணிகங்களைத் தொடங்குவதற்கு முதல் கட்டத்தில் ₹15,000, இரண்டாம் கட்டத்தில் ₹25,000 மற்றும் மூன்றாம் கட்டத்தில் ₹50,000 அரசு கடன்களை வழங்குகிறது.
- இந்த அரசாங்கத் திட்டத்தின் மூலம் முழுமையாகப் பயனடைய சிறந்த கிரெடிட் ஹிஸ்டரி தேவை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அதாவது, ஒருவர் தங்கள் தொழிலைத் தொடங்க விண்ணப்பித்தால், அவருக்கு முதலில் ₹15,000 கடன் கிடைக்கும். குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் அவர் இந்தக் கடனைத் திருப்பிச் செலுத்திய பிறகு, அவர்கள் அடுத்த தவணை ₹25,000 பெறத் தகுதி பெறுவார். அதேபோல், இந்தக் கடனைத் திருப்பிச் செலுத்திய பிறகு, அவர் ₹50,000 இறுதித் தவணைக்குத் தகுதி பெறுவார். அரசாங்கத் தரவுகளின்படி, ஜூலை 30, 2025 நிலவரப்படி, 68 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பயனாளிகள் மொத்தம் ₹13,797 கோடி மதிப்புள்ள 96 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட கடன்களைப் பெற்றுள்ளனர். தோராயமாக 47 லட்சம் பயனாளிகள் டிஜிட்டல் முறையில் செயலில் உள்ளனர், ₹6.09 லட்சம் கோடி மதிப்புள்ள 557 கோடிக்கும் மேற்பட்ட பரிவர்த்தனைகளைச் செய்துள்ளனர்.
ஆதார் அட்டையைக் கொண்டு கடன் பெறலாம்
இது அரசாங்க ஆதரவு பெற்ற, பிணையமில்லாத கடன் திட்டம். இதன் பொருள் கடன் பெற நீங்கள் எந்த பிணையத்தையும் வழங்கத் தேவையில்லை. உங்கள் ஆதார் அட்டையை வழங்கி நீங்கள் எளிதாக இந்தக் கடனைப் பெறலாம். நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம், கடனை சரியான நேரத்தில் திருப்பிச் செலுத்துவதுதான். திட்ட விதிகளின்படி, கடன் தொகையை ஒரு வருடத்திற்குள் திருப்பிச் செலுத்தலாம். EMI கட்டண விருப்பங்களும் உள்ளன.
RuPay credit card: RuPay கிரெடிட் கார்டும் கிடைக்கும்
இரண்டாவது கடனை சரியான நேரத்தில் திருப்பிச் செலுத்தும் PM ஸ்வாநிதி திட்டத்தின் பயனாளிகள் UPI-இணைக்கப்பட்ட RuPay கிரெடிட் கார்டையும் பெறுவார்கள் என்று அரசாங்கம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. இது அவர்களின் வணிக மற்றும் தனிப்பட்ட நிதித் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய உதவும். மேலும், சிறு வணிக உரிமையாளர்களிடையே டிஜிட்டல் கொடுப்பனவுகளை ஊக்குவிக்க, சில்லறை மற்றும் மொத்த பரிவர்த்தனைகளுக்கு பயனாளிகள் ₹1,600 வரை டிஜிட்டல் கேஷ்பேக்கைப் பெறுவார்கள். இந்த விரிவாக்கத்தின் மூலம், திட்டத்தின் வரம்பை விரிவுபடுத்துவதையும், சிறு வணிகர்களுக்கான நிதி ஆதரவை வலுப்படுத்ததுவதையும் அரசாங்கம் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
