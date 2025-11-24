டபுள் ஜாக்பாட்! மாதம் ₹5550 உறுதி.. போஸ்ட் ஆபிஸ் அசத்தல் திட்டம்! மிஸ் பண்ணாதீங்க

Post Office Bumper Scheme: நிரந்தரமான மாத வருமானத்தைப் பெற விரும்பும் நபர்களுக்கும், பாதுகாப்பான முதலீட்டு வழியைத் தேடுவோருக்கும், தபால் அலுவலக மாதாந்திர வருமானத் திட்டம் (Post Office Monthly Income Scheme - MIS) ஒரு சிறப்பான தேர்வாகும். இந்தத் திட்டத்தின் மிக முக்கியமான அம்சம் என்னவென்றால், இதில் நீங்கள் ஒருமுறை மட்டுமே முதலீடு செய்ய வேண்டும். அதன் பிறகு, முதலீட்டாளர்களுக்கு முழுமையாக 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு நிலையான மாதாந்திர விகிதத்தில் வட்டித் தொகை கிடைக்கும்.
ஜாக்பாட் வட்டி விகிதம்
தற்போது (நவம்பர் 2025 நிலவரப்படி), இந்தத் திட்டத்திற்கான வட்டி விகிதம் 7.4 சதவீதம் ஆகும். இது பல முதலீட்டுத் திட்டங்களை விட அதிகமானது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
குறைந்தபட்ச முதலீடும் அதிகபட்ச வரம்பும்
பல திட்டங்களில் முதலீட்டு வரம்பு அதிகமாக இருக்கும் நிலையில், இந்தத் திட்டத்தில் வெறும் ₹1000 இலிருந்தே முதலீட்டைத் தொடங்கலாம்.
தனிநபர் கணக்கு (Single Account): குறைந்தபட்சம் ₹1000 முதலீடு செய்யலாம் மற்றும் அதிகபட்சமாக ₹9 லட்சம் வரை முதலீடு செய்யலாம்.
கூட்டுக் கணக்கு (Joint Account): அதிகபட்சமாக மூன்று பேர் சேர்ந்து கூட்டுக் கணக்கைத் தொடங்கலாம். இந்தக் கணக்கின் அதிகபட்ச முதலீட்டு வரம்பு ₹15 லட்சம் ஆகும்.
மாத வருமானக் கணக்கீடு
நீங்கள் மாதாந்திர வருமானத் திட்டத்தில் ₹9 லட்சம் டெபாசிட் செய்தால், தற்போதைய 7.4% வட்டி விகிதத்தின்படி, ஒவ்வொரு மாதமும் உங்களுக்கு சுமார் ₹5550 வட்டி கிடைக்கும்.
திட்டத்தின் பாதுகாப்பு மற்றும் நன்மைகள்
அரசு ஆதரவு: இது முற்றிலும் அரசு ஆதரவு பெற்ற திட்டம் என்பதால், முதலீடு மிகவும் பாதுகாப்பானது. இதில் எந்தவித ஏற்ற இறக்கமும் இன்றி, 5 ஆண்டுகளுக்குத் தொடர்ச்சியாக நிலையான வருமானம் உறுதி செய்யப்படுகிறது.
வட்டி வரவு: மாதாந்திர வட்டித் தொகை நேரடியாக முதலீட்டாளரின் தபால் அலுவலக சேமிப்புக் கணக்கில் (Savings Account) வரவு வைக்கப்படுவதால், தொந்தரவு இல்லாத ஒரு செயல்முறை இதில் உள்ளது.
முதிர்வு மற்றும் பிற வாய்ப்புகள்
திட்டத்தின் காலம் முடிவடைந்த பிறகு, அதாவது 5 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, முதலீட்டாளர் டெபாசிட் செய்த முழு முதலும் திரும்பக் கிடைக்கும். அதன் பிறகு, முதலீட்டாளர் மீண்டும் மாதாந்திர வருமானத் திட்டத்தில் முதலீடு செய்யலாம் அல்லது வேறு எந்தத் திட்டத்திலும் தங்கள் பணத்தை முதலீடு செய்ய வாய்ப்பு உள்ளது.
கணக்கு தொடங்குவதற்கான அடிப்படைத் தேவை
மாதாந்திர வருமானத் திட்டத்தில் கணக்கு தொடங்க, உங்களுக்கு முதலில் தபால் அலுவலகத்தில் ஒரு சேமிப்புக் கணக்கு இருக்க வேண்டும். சேமிப்புக் கணக்கு இல்லாதவர்கள், முதலில் ஒன்றைத் திறக்க வேண்டியது அவசியம்.
