  • முதல் சம்பளம் ரூ.500..இப்போ 1 மணி நேரத்துக்கு ரூ.2.6 லட்சம் வருமானம்! யார் இந்த மனிதர்?

முதல் சம்பளம் ரூ.500..இப்போ 1 மணி நேரத்துக்கு ரூ.2.6 லட்சம் வருமானம்! யார் இந்த மனிதர்?

Doug McMillon Salary Per Hour : வால்மார்ட் நிறுவனத்தில் இருந்து தலைமை அதிகாரி பொறுப்பில் இருக்கும் தலைமை செயல் அதிகாரி டக் மெக்மில்லன் விரைவில் பணி ஓய்வு பெருகிறார். இவர் குறித்த தகவல்கள்தன் இப்போது வைரலாகி வருகிறது.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 12, 2026, 01:53 PM IST
  • ஒரு மணி நேரத்திற்கு இவ்ளோ சம்பளமா!
  • வால்மார்ட் சிஇஓவுக்கு இருக்கும் மவுசு..
  • இதோ விவரம்!

முதல் சம்பளம் ரூ.500..இப்போ 1 மணி நேரத்துக்கு ரூ.2.6 லட்சம் வருமானம்! யார் இந்த மனிதர்?

Doug McMillon Salary Per Hour : பர்சுக்கு பங்கம் கிடைக்காத உலகின் மிகப்பெரிய சில்லறை விற்பனை நிறுவனமாக இருக்கிறது வால்மார்ட். உங்கள் நிறுவனத்தின் தலைமையில் செயல் அதிகாரியாக இருப்பவர், டக் மெக் மில்லன். இவர், வால்மார்டிற்கு ஈட்டிய வருமானம் குறித்த விவரம்தான், தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.

வால்மார்ட் இவரது தலைமையில் ஈட்டிய வருமானம்:

வால்மார்க் நிறுவனம், டக் மெக் மில்லன் தலைமையின் கீழ் சுமார் 905 பில்லியன் பாலர்கள் வருமானமாக ஈட்டி இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் இந்த நிறுவனம் உலகின் முன்னணி ரீடைல் நிறுவனமாக இருக்கிறது. இந்த மாற்றத்திற்கான காரணமும், டக் மெக் மில்லன்தான். இவர் வேலைக்கு வந்த புதிதில் இவ்வளவு பெரிய பெருமைக்கு சொந்தக்காரர் ஆவார் என்பதை யாருமே நினைக்கவில்லை. சொல்லப் போனால் அவருக்கு வேலைக்கு சேர்ந்த புதிதில் சம்பளமும் ரொம்பவே குறைவு. 

முதல் சம்பளம்:

1984ல் டக் மெக்மில்லன், ஒரு சாதாரண கிடங்கு ஊழியர்தான். இவர், லாரிகளில் வரக்கூடிய சரக்குகளை எடுத்து வைப்பதுதான் இவருடைய வேலையாக இருந்தது. இவருக்கு அப்போது ஒரு மணி நேரத்திற்கு சுமார் 6 டாலர்கள் சம்பளமாக இருந்ததாம். அப்படி இருந்த இவருக்கு இப்போது இந்திய ரூபாய் மதிப்பின்படி ஒரு நாளைக்கு ரூ.2.6 லட்சம் சம்பளமாக வழங்கப்படுகிறதாம். இவர், ஒரு நிமிடத்திற்கு 52 டாலர்கள் வரை சம்பாதிக்கிறாராம். இதை வைத்து கணக்கிட்டால் ஒவ்வொரு நிமிடமும் இவருக்கு 4,600 ரூபாய் சம்பளமாக இருக்கிறது. 

சராசரி சம்பளம்:

வால்மார்ட் நிறுவனத்தில் வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு சராசரி ஊழியருக்கான சம்பளம், ஒரு ஆண்டுக்கு சுமார் 62,000 டாலர்களாகத்தான் இருக்கிறது. ஆனால், அது மெக் மில்லனின் ஒரு நாள் சம்பளத்தை விட குறைவு என்கின்றனர் இணையவாசிகள். இவர் மட்டும் கிடையாது, இவர் போலவே டெஸ்லா தலைமை செயல் அதிகாரியாக இருக்கும் எலான் மஸ்க், ஆப்பிள் தலைமை செயல் அதிகாரியாக இருக்கும் டிம் குக் என பல அமெரிக்க CEOs-ற்கு, இப்படி ஒவ்வொரு மணி நேரத்திற்கும் பல மில்லியன் டாலர்கள் வருமானமாக இருக்கிறதாம்.

சுவாரஸ்யமான தகவல்கள்:

மெக்மில்லன், வால்மார்ட்டில் சுமார் 40 ஆண்டுகளாக வேலை பார்த்து வருகிறார்.

இவருக்கு 2014ஆம் ஆண்டில் சிஇஓவாக பதவி உயர்வு கிடைத்தது.

USல் வேலை பார்ப்பவர்களுக்கு சம்பள உயர்வு கொடுக்க வேண்டும் என்று கூறியவர்களில், உரத்த குரலாக இவர்களுடையது இருந்தது.

இப்போது 40 ஆண்டுகால பதவிக்கு பிறகு, வரும் ஜனவரி 31ஆம் தேதி பதவி ஓய்வு பெற இருக்கிறார்.

2027க்குள் இந்தியாவில் இருந்து 10 பில்லியன் டாலர் மதிப்பிலான பொருட்களை வாங்குவதற்கு வால்மார்ட் நிர்ணயித்திருந்தது. இதில் இவார் முக்கிய பங்கு வகித்திருந்தார்.

மேலும் படிக்க | ஜனவரி 2026 -இல் 60% ஆகும் அகவிலைப்படி: டிஏ உயர்வு, சம்பள உயர்வு கணக்கீடு இதோ

மேலும் படிக்க | ரயில் பயணிகளுக்கு 3 குட் நியூஸ் கொடுத்த மத்திய அரசு! டிக்கெட் புக்கிங், சிறப்பு ரயில் அப்டேட்

