டிரைவிங் லைசென்ஸ் : உடனே அப்டேட் பண்ணுங்க! மத்திய அரசு முக்கிய அறிவிப்பு

Driving License : இரு சக்கரம், நான்கு சக்கர வாகனங்கள் வைத்திருப்பவர்கள் அனைவரும் கட்டாயம் டிரைவிங் லைசென்ஸ் வைத்திருக்க வேண்டும். மேலும், தாங்கள் வைத்திருக்கும் வாகனத்துக்கான பதிவுச் சான்றிதழ் உள்ளிட்ட ஆவணங்களை அப்டேட்டாக வைத்திருக்க வேண்டும். இந்த தகவல் எல்லோருக்கும் தெரிந்த ஒன்று தான். ஆனால், மத்திய சாலைப் போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சகம் இப்போது ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. ஓட்டுநர் உரிமம் (Driving License) வைத்திருப்பவர்களுக்கும், வாகனப் பதிவுச் சான்றிதழ் (RC) வைத்திருக்கும் உரிமையாளர்களும் இந்த தகவலை கட்டாயம் தெரிந்து கொள்வது அவசியம். அதாவது, மேலே சொல்லப்பட்ட இரண்டு ஆவணங்களிலும் மொபைல் எண்ணை அப்டேட்டாக வைத்திருக்குமாறு மத்திய அரசு கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறது.
இதற்காக நீங்கள் ஆர்டிஓ அலுவலகத்துக்கு நேரில் எல்லாம் சென்று மணிக்கணக்கில் காத்திருக்க தேவையில்லை. தங்கள் மொபைல் எண்ணை மத்திய சாலைப் போக்குவரத்து அமைச்சகத்தின் வெப்சைட் மூலமாகவே எளிதாகப் புதுப்பித்துக் கொள்ளலாம். எதற்காக மொபைல் எண்ணை அப்டேட் செய்ய வேண்டும்? எப்படி செய்ய வேண்டும்? என்ற கேள்விகளுக்கான அடிப்படையான பதில்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்..
மொபைல் எண்ணை ஏன் அப்டேட் செய்ய வேண்டும்?
நாடு முழுவதும் டிரைவிங் லைசென்ஸ், வாகனங்கள் வைத்திருப்பவர்கள் பலர் டிரைவிங் லைசென்ஸ், வாகனங்களின் பதிவுச் சான்றிதழில் மொபைல் எண்ணை சேர்க்காமல் வைத்திருக்கிறார்கள். உங்கள் மொபைல் எண்ணை இவற்றில் சேர்த்தால், உங்கள் ஓட்டுநர் உரிமம் அல்லது வாகனப் பதிவின் காலாவதி தேதி நெருங்கும்போது, அதை புதுப்பிப்பது குறித்த நினைவூட்டல் குறுஞ்செய்தி உங்கள் மொபைல் எண்ணுக்கு வரும். இதன்மூலம் அவற்றை நீங்கள் புதுப்பித்துக் கொள்ள வசதியாக இருக்கும்
நீங்கள் ஏதேனும் போக்குவரத்து விதிகளை மீறினால், அபராதத் தொகை குறித்த விவரம் உடனடியாக உங்கள் மொபைல் எண்ணுக்கு அனுப்பப்படும். மேலும், வாகனம் அல்லது உரிமம் தொடர்பான ஆன்லைன் சேவைகளை நீங்கள் அணுகும்போது, உங்கள் அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்தத் தேவைப்படும் ஒருமுறை கடவுச்சொல் (OTP) உங்கள் புதுப்பிக்கப்பட்ட எண்ணுக்கு மட்டுமே வரும். நீங்கள் விண்ணப்பித்த புதிய ஆவணங்களின் நிலை குறித்த விவரங்களையும் மொபைல் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
டிரைவிங் லைசென்ஸில் மொபைல் எண்ணை அப்டேட் செய்வது எப்படி?
மத்திய அரசின் sarathi.parivahan.gov.in வெப்சைட்டுக்கு செல்லவும். அப்போது, உங்கள் ஓட்டுநர் உரிம எண் மற்றும் உங்கள் பிறந்த தேதி தயாராக வைத்துக் கொள்ளுங்கள். Service ஆப்சனில் 'Mobile Number Update' என்ற ஆப்ஷனைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். அதில், கேட்கப்படும் தகவல்களை நிரப்பி, ஓடிபி பெற்று மொபைல் எண்ணை அப்டேட் செய்யலாம்.
வாகனப் பதிவுச் சான்றிதழில் மொபைல் எண்ணை அப்டேட் செய்வது எப்படி?
vahan.parivahan.gov.in வெப்சைட்டுக்கு செல்லுங்கள். வண்டி நம்பர், சேசிஸ் எண் மற்றும் என்ஜின் எண் தயாராக வைத்துக் கொள்ளுங்கள். வாஹன் இணையதளத்தில் 'Mobile Number Update' பிரிவுக்குச் செல்லவும். உங்கள் வாகனத்தின் பதிவு எண், சேசிஸ் எண்ணின் கடைசி 5 இலக்கங்கள், மற்றும் என்ஜின் எண்ணை உள்ளிடவும். இதை சமர்ப்பித்தவுடன், உங்கள் புதிய மொபைல் எண்ணுக்கு OTP வரும். அதை உள்ளிட்டு, மொபைல் எண் அப்டேட்டை ஈஸியாக முடிக்கலாம்.
பொதுமக்கள் இந்தச் சுலபமான ஆன்லைன் வசதியைப் பயன்படுத்தி, தங்கள் ஆவணங்களில் உள்ள மொபைல் எண்ணைச் சரியாகப் புதுப்பிக்குமாறு அரசு வலியுறுத்தியுள்ளது. இது, ஆவணங்களைச் சரியாகப் பராமரிக்கவும், அரசாங்கத்தின் டிஜிட்டல் சேவைகளைப் பயன்படுத்தவும் மிகவும் அவசியமானதாகும்.
