ஈரான் - இஸ்ரேல் போர்: ரூ.25,000 வரை எகிறும் தங்கம் விலை.. ஆனந்த சீனிவாசன் அதிர்ச்சி தகவல்

Anand Srinivasan Gold Prediction: மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் போர் பதற்றம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. அணு ஆயுத ஒப்பந்தத்திற்கு ஈரான் கையெழுத்து போடாததே இந்த தாக்குதலுக்கு காரணம் என அமெரிக்கா அதிபர் டிரம்ப் கூறி வருகிறது. ஈரான் - இஸ்ரேல், அமெரிக்கா இடையே நடந்து வரும் போரால் தற்போது தங்கம் விலை உச்சத்தை எட்ட தொடங்கி இருக்கிறது.
இன்று குறைந்த தங்கம் விலை
கடந்த சில நாட்களாக தங்கம் விலை ஏற்ற இறக்கமாக இருந்து வந்தது. பிப்ரவரி 21ஆம் தேதி 24 கிரேட் தங்கம் 16,015 ரூபாய் இருந்த நிலையில், இன்று 17,084 ரூபாய் எட்டி உள்ளது. குறிப்பாக நேற்று முன்தினம் (பிப்ரவரி 28) தங்கம் ஒரு கிராமுக்கு ரூ. 709 அதிகரித்தது. இந்த சூழலில், இன்று (மார்ச் 02) தங்கம் விலை ரூ. 125 கிராமுக்கு குறைந்து இருக்கிறது. இருப்பினும் வரும் நாட்களில் கடுமையான விலை ஏற்றத்தை தங்கம் சந்திக்கக்கூடும் என வல்லுநர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
ஆனந்த் சீனிவாசன் தங்க விலை கணிப்பு
இந்த நிலையில், வரும் காலங்களில் தங்கம் விலை எப்படி இருக்கும் என்பது குறித்து பொருளாதார வல்லுநர் ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் பகிர்ந்திருக்கிறார். இது தொடர்பாக பேசிய அவர், தற்போது மக்கள் தங்கம் பின்னால் போய் விட்டனர். இதனால் ஆக்டிவ் மியூசுவல் ஃபண்ட்களின் டர்ன் ஓவர் குறைந்துள்ளது. விட்டத்தை பிடிக்க வேண்டும் என்பதற்காக செபி தங்கத்தை வாங்க அனுமதி கொடுத்து விட்டது. ஏனென்றால் ஆக்டிவ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்டில் போர்ட்போலியோ மேனேஜருக்கு சம்பளம் தர வேண்டும். இதனால், கொஞ்சம் பங்குகளை குறைத்துவிட்டு தங்கத்தை வாங்கிக் கொள்வார்கள்.
தங்கம் ரூ. 25000 வரை செல்லும்
தற்போது ஈரான் மீது தாக்குதல் நடத்தி இருக்கின்றனர். இதனால் தங்கம் விலை ரூ, 25000 வரை செல்லும் வாய்ப்பு உள்ளது. இது 5 முதல் 6 ஆண்டுகளில் நடக்க வாய்ப்பிருக்கிறது. ஏனென்றால், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு சரிந்து கொண்டு இருக்கிறது. நிச்சயமாக ரூ. 100ஐ தொட்டுவிடும். ரூபாய் மதிப்பு இந்த அளவிற்கு சரிந்தால், தங்கம் விலை சர்வதேச அளவில் உயரவில்லை என்றாலும், இந்தியாவில் 30 சதவீதம் வரை உயரக்கூடும் என ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் கூறி உள்ளார்.
தொடரும் மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் போர்
ஈரான் - இஸ்ரேல், அமெரிக்கா இடையே நடக்கும் இந்த போர் முடிவுக்கு வரும் வரை தங்கம் விலை ஏற்றத்தையே சந்திக்கும் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றனர். ஈரானின் நடத்தப்பட்ட தாக்குதலில் உச்ச தலைவரான அலி கமேனி கொல்லப்பட்டார். மேலும், 48 முக்கிய தலைவர்கள் கொல்லப்பட்டதாக அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார். தற்போது ஈரான் தனது பதிலடியை தொடங்கி இருக்கிறது. அரபு நாடுகளில் இருக்கும் அமெரிக்க தளங்களை தகர்த்து வருகிறது. அதேபோல் கத்தாரின் தோஹா உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களிலும் தாக்குதல் நடத்திய நிலையில், இதுவரை 3 பேர் கொல்லப்பட்டுள்ளனர் என்றும் ஒரு இந்தியர் உட்பட 60 பேர் காயமடைந்துள்ளனர் என்றும் ஐக்கிய அரபு நாடு தெரிவித்துள்ளது.
