இந்த ஒரு செயலி போதும்.. வீட்டில் இருந்தே ஆதாரில் திருத்தம் செய்யலாம்.. அவசியம் தெரிஞ்சிக்கோங்க!

Aadhar Card Latest News: இந்திய மக்கள் அனைவருக்கும் ஆதார் கார்டு என்பது மிக முக்கியமான ஆவணம் ஆதார் கார்டு உள்ளது. வங்கி கணக்கு தொடங்குவது முதல் அரசு நலத்திட்டங்களை பெறுவது வரை அனைத்திற்குமே ஆதார் கார்டு என்பது முக்கியமான ஆவணமாக உள்ளது. இந்திய தனித்துவ ஆணையம் ஆதார் அட்டையை நிர்வகித்து வருகிறது. 12 இலக்கு எண்ணுடன் சம்பந்தப்பட்ட நபரின் பெயர், முகவரி, புகைப்படம், கருவிழி ஸ்கேன், கைரேகைகள் புகைப்படத்துன் சேமிக்கிறது.
வீட்டில் இருந்தே ஆதாரில் திருத்தம் செய்யலாம்
ஆதார் அட்டையை 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை புதுப்பிப்பது அவசியம். அதே நேரத்தில், ஆதார் அட்டையில் உள்ள முகவரி, பெயர் போன்ற விவரங்களை மாற்றுவதற்கு ஆதார் இ சேவை மையங்களில் சென்று புதுப்பிக்க வேண்டும். மேலும், புதிய ஆதார் கார்டு வாங்குவதற்கும் இ சேவை மையத்திற்கு சென்று தான் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். ஆதார் இ சேவை மையங்களுக்கு சென்று பலராலும் ஆதார் அட்டையில் மாற்றங்களை செய்து கொள்ள முடியவில்லை.
எனவே, அதனை எளிமைப்படுத்தும் வகையில், இந்திய தனித்துவ ஆணையம் முக்கிய அம்சத்தை கொண்டு வந்துள்ளது. அதாவது, ஆதார் கார்டில் உள்ள முகவரி, பெயர் போன்ற விவரங்களை மாற்றுவதற்கு இனி இ சேவை யைமத்திற்கு செல்ல தேவையில்லை. வீட்டில் இருந்தபடியே, ஆதார் கார்டில் உள்ள விவரங்களை மாற்றிக் கொள்ளலாம். அதற்கு தான் E Aadhar என்ற செயலி மூலம் ஆதாரில் திருத்தங்களை மேற்கொள்ளலாம்.
வருகிறது E Aadhar செயலி
வீட்டில் இருந்தபடியே, ஆதார் கார்டில் உள்ள பெயர், முகவரி, தொலைபேசி எண், பிறந்ததேதி, பிற விவரங்களை நாம் செய்து கொள்ளலாம். பாஸ்போர்ட், ஓட்டுநர் உரிமங்கள் மற்றும் பிறப்புச் சான்றிதழ்கள் போன்ற ஆவணங்களின் தானியங்கி சரிபார்ப்பை செயல்படுத்தவும் இந்த செயலி உதவும் என சொல்லப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆதார் செயலியில் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பம் இணைக்கப்பட்டுள்ளதால், முக அடையாளம், கைரேகை மூலம் பயனாளர்களின் அடையாளம் உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது.
இதனால், ஆதார் மூலம் மோசடிகள் நடைபெறாமல் இருக்கும் என சொல்லப்பட்டுள்ளது. இ ஆதார் செயலில் 2025ஆம் ஆண்டு இறுதிக்குள் ஆண்டிராயிடு மற்றும் ஐபோன் பயனர்களுக்கு கிடைக்கும் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இந்த செயலி மக்களுக்கு பெரிதும் உதவியாக இருக்கும். இ சேவை மையத்தில் பெயர், முகவரி, பிறந்த தேதி, மொபைல் எண், மின்னஞ்சல் மாற்றங்களுக்கு ரூ.75 கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது.
பயோமெட்ரிக் புதுப்பிப்பகளுக்கு கைரேகை, கருவிழி, புகைப்பட புதுப்பிப்புகளுக்கு ரூ.125 கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது. புதிய ஆதார் கார்டு வாங்குபவர்களுக்கு ரூ.40 வசூலிக்கப்படும். அதே நேரத்தில், 7 முதல் 15 வயதுடைய குழந்தைகளுககான பயோமெட்ரிக் புதுப்பிப்புகளுக்கு 2026 செப்டம்பர் 30ஆம் தேதி வரை இலவசமாக செய்து கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டு இருந்தது.
