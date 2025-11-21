E-Shram Card: ரூ.3,000 ஓய்வூதியம், இலவச காப்பீடு, இந்த அரசாங்க திட்டத்தில் பதிவு செய்வது எப்படி?

E Shram Card: 2021 ஆம் ஆண்டில், தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம், அமைப்புசாரா துறை தொழிலாளர்களுக்கான ஒரு மிகப்பெரிய தேசிய தரவுத்தளமான e-Shram போர்ட்டலைத் தொடங்கியது. இந்த போர்டல் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள், வீட்டு வேலை செய்பவர்கள் மற்றும் அமைப்புசாரா துறையில் உள்ள அனைத்து தொழிலாளர்களுக்கும் நேரடியாக பயனளிக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
Unorganized sector: அமைப்புசாரா துறை ஊழியர்கள்
ஒரு e-Shram அட்டை அல்லது தொழிலாளர் அட்டையை உருவாக்கி, இந்த தொழிலாளர்கள் பல்வேறு அரசு திட்டங்கள் மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்பின் நன்மைகளைப் பெறுகிறார்கள். இந்த போர்ட்டலின் முதன்மை நோக்கம், நாடு முழுவதும் உள்ள மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் பணிபுரியும் அமைப்புசாரா தொழிலாளர்களின் வலுவான தரவுத்தளத்தை உருவாக்குவதாகும். வீட்டு வேலை செய்பவர்களோ அல்லது அமைப்புசாரா தொழிலாளிகளோ, யாராக இருந்தாலும், இதில் பதிவு செய்யலாம். e-Shram போர்டல் தோராயமாக 30 பரந்த தொழில் துறைகள் மற்றும் 400 வணிகங்களுக்கு பதிவு செய்யும் வசதியை வழங்குகிறது. இது அதன் விரிவான அணுகலை உறுதி செய்கிறது.
E-Shram Card: e-Shram அட்டையின் நன்மைகள் என்ன?
- e-Shram அட்டைகளை வைத்திருக்கும் அமைப்புசாரா துறை தொழிலாளர்கள் நேரடியாக ஏராளமான நிதி சார்ந்த மற்றும் சமூக நன்மைகளைப் பெறுகிறார்கள்.
- இது அவர்களின் வாழ்க்கையில் பொருளாதார ஸ்திரத்தன்மையை வழங்குகிறது.
- இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், அமைப்புசாரா துறை தொழிலாளர்கள் 60 வயதிற்குப் பிறகு ₹3,000 மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தைப் பெறுகிறார்கள்.
- இது முதுமையில் வருமானத்திற்கு குறிப்பிடத்தக்க உத்தரவாதத்தை வழங்குகிறது.
- விபத்தினால் மரணம் ஏற்பட்டால், தொழிலாளிக்கு ₹2 லட்சம் இறப்பு காப்பீட்டுத் தொகை கிடைக்கிறது.
- பகுதியளவு ஊனம் ஏற்பட்டால், ₹1 லட்சம் நிதி உதவியும் வழங்கப்படுகிறது.
- ஒரு பயனாளி (e-SHRAM அட்டை வைத்திருக்கும் அமைப்புசாரா துறை தொழிலாளி) விபத்தின் காரணமாக இறந்தால், அனைத்து சலுகைகளும் அவரது வாழ்க்கைத் துணைக்கு மாற்றப்படும்.
- இது குடும்பப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்கிறது.
e-Shram Yojana: இ-ஷ்ரம் திட்டத்தில் எப்படி பதிவு செய்வது?
e-SHRAM அட்டை என்பது இந்திய அரசாங்கத்தால் தொடங்கப்பட்ட ஒரு நலத்திட்டமாகும். இது கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள், வீட்டு வேலை செய்பவர்கள், ரிக்ஷாக்காரர்கள், தெருவோர விற்பனையாளர்கள் போன்ற அனைத்து அமைப்புசாரா துறை தொழிலாளர்களுக்கும் பொருந்தும். e-SHRAM அட்டைகளை வைத்திருக்கும் தொழிலாளர்கள் காப்பீடு, ஓய்வூதியம் மற்றும் பிற அரசு திட்டங்களின் நேரடிப் பலன்களைப் பெறுகிறார்கள் என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
இதற்கு பதிவு செய்வது முற்றிலும் இலவசமானது. தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகத்தின் வலைத்தளம் அல்லது CSC மையங்கள் மூலம் பதிவு செய்யலாம். பதிவு செய்வதற்கு மூன்று அத்தியாவசிய ஆவணங்கள் தேவைப்படும்:
- ஆதார் அட்டை,
- ஆதார் அட்டையுடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண் மற்றும்
- வங்கிக் கணக்கு
எளிமையான ஆன்லைன் விண்ணப்ப செயல்முறை
e-SHRAM போர்ட்டலில் இரண்டு வழிகளில் பதிவு செய்யலாம்
- Self-Registration: சுய பதிவு
- Assisted Registration: உதவி அளிக்கப்பட்ட பதிவு
சுய பதிவுக்கு, e-SHRAM போர்டல் (சுய பதிவு பக்கம்) மற்றும் UMANG மொபைல் செயலியைப் பயன்படுத்தலாம். உதவி அளிக்கப்பட்ட பதிவுக்கு, பொது சேவை மையங்கள் (CSCகள்) மற்றும் மாநில சேவை மையங்களுக்கு (SSKகள்) சென்று உதவி பெறலாம்.
e-SHRAM: சுய பதிவு செய்வது எப்படி
- சுய பதிவுக்கு, முதலில் e-SHRAM போர்ட்டலுக்கு (சுய பதிவு பக்கம்) செல்லவும்.
- ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண் மற்றும் கேப்ட்சா குறியீட்டை உள்ளிட்டு, 'Send OTP' பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும்.
- உங்கள் மொபைல் எண்ணுக்கு ஒரு OTP அனுப்பப்படும்.
- OTP ஐ உள்ளிட்டு Verify பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும்.
- முகவரி மற்றும் கல்வித் தகுதிகள் போன்ற தேவையான அனைத்து விவரங்களையும் உள்ளிடவும்.
- பின்னர் திறன் பெயர், தொழிலின் தன்மை மற்றும் வேலை வகையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- உங்கள் வங்கி விவரங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்.
- உங்கள் மொபைல் எண்ணுக்கு இறுதி OTP அனுப்பப்படும், அதை உள்ளிடவும்.
e-SHRAM கார்டு விவரங்கள் இப்போது உங்கள் திரையில் காட்டப்படும். உங்கள் e-SHRAM கார்டை உடனடியாக பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.
மேலும் படிகக் | EPS Pension: 50, 58, 60.. எந்த வயதில் 8% கூடுதல் ஒய்வூதியம் கிடைக்கும்? நோட் பண்ணுங்க மக்களே!!
மேலும் படிக்க | மொத்தமா மாறுது! முகவரி, பெயர், பிறந்த தேதி இல்லாத ஆதார் கார்டு - இதுபற்றி தெரியுமா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ