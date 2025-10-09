English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

E-Shram Card: ஓய்வுதியம், காப்பீடு, இன்னும் பல நன்மைகள்.. யாருக்கு கிடைக்கும்?

E Shram Card Yojana: இ-ஷ்ரம் கார்டு ஓய்வூதியத் திட்டம் என்றால் என்ன? இதன் மூலம் யார் பயனடைய முடியும்? முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 9, 2025, 04:13 PM IST
  • மத்திய அரசு அமைப்புசாரா துறையில் உள்ள தொழிலாளர்களுக்கு இ-ஷ்ரம் கார்டு ஓய்வூதியத் திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது.
  • இதன் மூலம் மாதம் ₹3,000 ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்.
  • இதில் முதலீடு செய்ய வயது 18 முதல் 40 வயது வரை இருக்க வேண்டும்.

Trending Photos

இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! வார் 2 to பாம்..எதை, எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்?
camera icon7
OTT Release
இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! வார் 2 to பாம்..எதை, எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்?
இன்னும் 11 நாட்களில் குரு பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு பொற்காலம், அனைத்திலும் வெற்றி
camera icon9
Guru Peyarchi
இன்னும் 11 நாட்களில் குரு பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு பொற்காலம், அனைத்திலும் வெற்றி
நாளை வியாழக்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
camera icon6
Powercut
நாளை வியாழக்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
நாளை வெள்ளிக்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
camera icon6
Powercut
நாளை வெள்ளிக்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
E-Shram Card: ஓய்வுதியம், காப்பீடு, இன்னும் பல நன்மைகள்.. யாருக்கு கிடைக்கும்?

E Shram Card: இன்றைய உலகில், அனைவருக்கும் தங்கள் எதிர்காலத்தைப் பற்றிய கவலை இருக்கின்றது. அரசு பணிகள் மற்றும் தனியார் துறை பணிகளில் உள்ள ஊழியர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வழியில், பணி ஓய்வுக்கு பிறகு நிதி பாதுகாப்புக்கான வழி கிடைத்துவிடுகிறது. ஆனால், ஏழைகள் மற்றும் அமைப்புசாரா துறை தொழிலாளர்களுக்கு, நிரந்தர வேலை அல்லது ஓய்வூதியம் இல்லாததால் இந்த கவலை இன்னும் பெரியதாக இருக்கிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

Unorganised Sector Employees: அமைப்புசாரா தொழிலாளர்களுக்கான திட்டம்

அமைப்புசாரா தொழிலாளர்களுக்கு உதவ, மத்திய அரசு இ-ஷ்ரம் கார்டு திட்டத்தைத் தொடங்கியுள்ளது. இந்தத் திட்டம் லட்சக்கணக்கான குடும்பங்களுக்கு ஒரு நிவாரணமாக அமைகின்றது. தகுதியான தொழிலாளர்கள் இதன் மூலம் மாதாந்திர நிதி உதவியைப் பெறுவார்கள். இது அவர்களின் வாழ்க்கையில் ஒரு ஸ்திரத்தன்மையை அளிக்கும்.

E Shram Card Yojana: இ-ஷ்ரம் கார்டு ஓய்வூதியத் திட்டம் என்றால் என்ன?

இ-ஷ்ரம் கார்டு என்பது அமைப்புசாரா துறையில் உள்ள தொழிலாளர்களுக்கு சமூகப் பாதுகாப்பை வழங்குவதற்கான மத்திய அரசின் திட்டமாகும். இந்த அட்டையின் மூலம், அரசாங்கம் தொழிலாளர்களுக்கு ஓய்வூதியம், காப்பீடு மற்றும் பிற சலுகைகளை வழங்குகிறது. சமீபத்தில், தகுதியுள்ள தொழிலாளர்கள் ₹5,000 வரை மாதாந்திர உதவியைப் பெறலாம் என்று அரசாங்கம் அறிவித்தது.

E Shram Card: இதற்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

இ-ஷ்ரம் கார்டு அமைப்புசாரா துறையில் உள்ள தொழிலாளர்களுக்கு உதவுகிறது. இதன் மூலம் தொழிலாளர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பங்களுக்கு அரசாங்கம் பணம் மற்றும் பிற சலுகைகளை வழங்குகிறது. ஒவ்வொரு மாதமும், அவர்களின் வயது மற்றும் வேலையின் அடிப்படையில் ஒரு நிலையான தொகை நேரடியாக அவர்களின் வங்கிக் கணக்கில் செல்லும்.

இந்தத் திட்டம் ரிக்‌ஷாக்காரர்கள், வீட்டு வேலை செய்பவர்கள், கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள், சிறு கடை உரிமையாளர்கள், தினசரி கூலித் தொழிலாளர்கள் மற்றும் குறைந்த வருமானம் உள்ள மற்றவர்களுக்கு உதவுகிறது.

E-Shram Card: இந்த திட்டத்திற்கு யார் விண்ணப்பிக்கலாம்?

- வயது 18 முதல் 40 வயது வரை இருக்க வேண்டும்.
- அமைப்புசாரா துறையில் பணிபுரிய வேண்டும்.
- ஆண்டு வருமானம் ₹2 லட்சத்திற்கும் குறைவாக இருக்க வேண்டும்.
- செல்லுபடியாகும் e-Shram அட்டை இருக்க வேண்டும்.

E Shram Card: இதில் சேர தேவையான ஆவணங்கள் என்ன?

- ஆதார் அட்டை
- வங்கி கணக்கு பாஸ்புக்
- மொபைல் எண்
- பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம்

இ ஷ்ரம் அட்டை: இதற்கு விண்ணப்பிக்கும் முறை என்ன?

- இ ஷ்ரம் கார்டு திட்டத்தில் விண்ணப்பிக்க, முதலில் e-Shram வலைத்தளத்திற்குச் செல்லவும்.
- பதிவு விருப்பத்தைக் கிளிக் செய்யவும்.
- உங்கள் பெயர், பிறந்த தேதி, முகவரி மற்றும் ஆதார் எண்ணை நிரப்பவும்.
- உங்கள் ஆவணங்களைப் பதிவேற்றவும்.
- சமர்ப்பித்த பிறகு, உங்கள் e-Shram அட்டை எண்ணைப் பெறுவீர்கள்.

இ ஷ்ரம் அட்டை: சுருக்கமாக......

- மத்திய அரசு அமைப்புசாரா துறையில் உள்ள தொழிலாளர்களுக்கு இ-ஷ்ரம் கார்டு ஓய்வூதியத் திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது.

- இதன் மூலம் மாதம் ₹3,000 ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்.

- இதில் முதலீடு செய்ய வயது 18 முதல் 40 வயது வரை இருக்க வேண்டும்.

- eshram.gov.in வலைத்தளம் மூலம் ஆன்லைனிலோ அல்லது CSC மையத்திற்குச் சென்று ஆஃப்லைனிலோ இதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.

மேலும் படிக்க | Gratuity கணக்கீடு: 10 ஆண்டு சர்வீஸ், ரூ.75,000 ஊதியம்.... பணிக்கொடை எவ்வளவு கிடைக்கும்?

மேலும் படிக்க | SCSS: மூத்த குடிமக்களுக்கு அற்புதமான திட்டம்... 3 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை ரூ.60,000 வருமானம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

E ShramE Shram CardLabourerspensionPension Scheme

Trending News