E-Shram Card: ரூ.2 லட்சம் இலவச காப்பீடு, ரூ.3,000 ஓய்வூதியம்... தொழிலாளர்களுக்கான அரசு திட்டம்

E Shram Card: நாட்டில் உள்ள கோடிக்கணக்கான தொழிலாளர்களுக்கு சமூகப் பாதுகாப்பை வழங்குவதற்காக மத்திய அரசு இ-ஷ்ரம் திட்டத்தைத் தொடங்கியுள்ளது. மக்கள் இதனால் பெரிதும் பயனடைந்து வருகின்றனர். இ-ஷ்ரம் போர்ட்டலில் 30.98 கோடிக்கும் மேற்பட்ட அமைப்புசாரா தொழிலாளர்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளனர் என்று மத்திய தொழிலாளர் அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்தார்.
E Shram Yojana: இ-ஷ்ரம் திட்டம் என்றால் என்ன?
இ-ஷ்ரம் என்பது பல்வேறு சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டங்களை ஒரே போர்ட்டலில் ஒருங்கிணைக்கும் ஒரு முழுமையான தீர்வாகும். பதிவுசெய்யப்பட்ட அமைப்புசாரா தொழிலாளர்களுக்கான அரசாங்கத் திட்டங்களை எளிதாக அணுகுவதை இது உறுதி செய்கிறது. இந்த சிறந்த போர்ட்டலில் பதிவுசெய்யப்பட்ட தொழிலாளர்களுக்கு இ-ஷ்ரம் கார்டுகள் வழங்கப்படுகின்றன.
E-Shram Card: இ-ஷ்ரம் கார்டை யார் பெறலாம்
இ-ஷ்ரம் கார்டைப் பெறுவதற்கு சில தகுதி அளவுகோல்கள் மற்றும் தேவைகள் உள்ளன. 16 முதல் 59 வயதுக்குட்பட்ட மற்றும் அமைப்புசாரா துறையில் பணிபுரியும் இந்தியக் குடிமகன்கள் இந்தத் திட்டத்தில் பதிவு செய்யலாம். சலுகைகளைப் பெற, விண்ணப்பதாரர்கள் இ-ஷ்ரம் போர்ட்டலின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளமான eshram.gov.in -க்கு சென்று விவரங்களை தெரிந்துகொள்ளலாம்.
Unorganized Sector Workers: அமைப்புசாரா தொழிலாளர்களின் வகைகள்
அமைப்புசாரா தொழிலாளர்களில் கடை உதவியாளர்கள், விற்பனையாளர்கள், உதவியாளர்கள், ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள், ஓட்டுநர்கள், பஞ்சர் பழுதுபார்ப்பவர்கள், மேய்ப்பர்கள், பால் பண்ணையாளர்கள், அனைத்து கால்நடை பராமரிப்பாளர்கள், செய்தித்தாள் விற்பனையாளர்கள் (ஹாக்கர்ஸ்), ஜொமாட்டோ, ஸ்விக்கி, அமேசான் மற்றும் பிளிப்கார்ட் நிறுவனங்களுக்கான டெலிவரி பாய்ஸ் மற்றும் செங்கல் சூளை தொழிலாளர்கள் ஆகியோர் அடங்குவர். இந்த நபர்கள் அனைவரும் இ-ஷ்ரம் கார்டைப் பெறலாம்.
Insurance: இ-ஷ்ரம் கார்டின் மூலம் கிடைக்கும் இலவச காப்பீடு
- இ-ஷ்ரம் கார்டுதாரர்களுக்கு கிடைக்கும் மிகப்பெரிய நன்மை விபத்து காப்பீடு ஆகும்.
- இ-ஷ்ரம் போர்ட்டலில் பதிவுசெய்யப்பட்ட தொழிலாளர்களுக்கு ₹2 லட்சம் விபத்து காப்பீட்டுத் தொகை வழங்கப்படுகிறது.
- அதாவது, பயனாளிக்கு விபத்தால் மரணம் அல்லது நிரந்தர ஊனம் ஏற்பட்டால், ₹2 லட்சம் இழப்பீடு வழங்கப்படுகிறது.
- பகுதி ஊனம் ஏற்பட்டால், ₹1 லட்சம் இழப்பீடு வழங்கப்படுகிறது.
Monthly Pension: இ-ஷ்ரம் கார்டின் மூலம் கிடைக்கும் ஓய்வூதியம்
- 18 முதல் 40 வயதுடைய அமைப்புசாரா துறை தொழிலாளர்கள் இதில் பயனாளிகளாக சேரலாம்.
- இந்த திட்டத்தின் பயனாளிகளுக்கு 60 வயதிற்குப் பிறகு மாதத்திற்கு ₹3,000 (ஆண்டுக்கு ₹36,000) ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்.
இ-ஷ்ரம் கார்டின் மூலம் கிடைக்கும் 14 அரசு திட்டங்களின் நன்மைகள்
இ-ஷ்ரம் கார்டுதாரர்கள் பல்வேறு மத்திய அமைச்சகங்கள் மற்றும் துறைகளால் நடத்தப்படும் குறைந்தது 14 திட்டங்களிலிருந்து சலுகைகளைப் பெற தகுதியுடையவர்கள். இந்தத் திட்டங்களில் பிரதான் மந்திரி ஷ்ரம் யோகி மான்தன் யோஜனா (PMSHRM), தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டம் (NPS), அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் (APY), பிரதான் மந்திரி கௌஷல் விகாஸ் யோஜனா (PMKVY), பிரதான் மந்திரி சுரக்ஷா பீமா யோஜனா (PMSBY), மற்றும் ஆயுஷ்மான் பாரத்-பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆரோக்ய யோஜனா (PMJAY) போன்ற முக்கியமான திட்டங்கள் அடங்கும். இந்த ஆவணங்கள் அனைத்தும் ஏற்கனவே இ-ஷ்ரம் போர்ட்டலுடன் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளன.
இ ஷ்ரம் திட்டத்திற்கான ஆன்லைன் விண்ணப்ப செயல்முறை மற்றும் தேவையான ஆவணங்கள்
இ-ஷ்ரம் கார்டுக்கு பதிவு செய்வது மிகவும் எளிதானது. இதை ஆன்லைனிலேயே செய்து முடிக்க முடியும். போர்ட்டலில் ஆன்லைனில் பதிவு செய்ய, உங்களிடம் ஆதார் அட்டை, பான் கார்டு, வங்கிக் கணக்கு எண் மற்றும் மொபைல் எண் இருக்க வேண்டும். உங்கள் மொபைல் எண் உங்கள் ஆதார் அட்டையுடன் இணைக்கப்பட்டிருப்பதும் அவசியம்.
ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
- முதலில், இ-ஷ்ரம் போர்ட்டலின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளமான eshram.gov.in -க்கு செல்லவும்.
- முகப்புப் பக்கத்தில் உள்ள ‘Register on e-Shram’ விருப்பத்தைக் கிளிக் செய்யவும்.
- புதிய பக்கம் திறக்கும்.
- அதில் தேவையான தகவலை உள்ளிடவும்.
- தகவலைப் பூர்த்தி செய்த பிறகு, உங்கள் ஆதார் அட்டையுடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்ணுக்கு ஒரு OTP அனுப்பப்படும்.
- அதை உள்ளிடவும்.
- ஒரு பதிவு படிவம் தோன்றும்.
- அதை முழுமையாக நிரப்பி தேவையான ஆவணங்களை பதிவேற்றவும்.
- ஆவணங்களைப் பதிவேற்றிய பிறகு, படிவத்தை கவனமாகச் சரிபார்க்கவும்.
- அதன் பிறகு படிவத்தைச் சமர்ப்பிக்கவும்.
- பதிவு செயல்முறை முடிந்ததும், உங்களுக்கு 10 இலக்க e-SHRAM அட்டை வழங்கப்படும்.
