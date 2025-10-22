E-Shram Card நன்மைகள்: ரூ.3,000 ஓய்வூதியம், இலவச காப்பீடு, அரசு திட்டங்களின் நன்மைகள், இன்னும் பல

E Shram Card: இந்திய அரசு, அமைப்புசாரா துறையில் உள்ள தொழிலாளர்களுக்கு தொடர்ந்து பல நலத்திட்டங்களை அறிமுகம் செய்து வருகிறது. இந்த வகையில், லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்களின் வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடிய இ-ஷ்ரம் அட்டை போன்ற ஒரு முக்கியமான திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இப்போது, ரிக்ஷாக்காரர்கள், வீட்டு வேலை செய்பவர்கள், தெருவோர வியாபாரிகள், தொழிலாளிகள் என அனைவரும் தங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே ஆன்லைனில் இதற்கு விண்ணப்பித்து, அரசாங்கத் திட்டங்களின் ஏராளமான நன்மைகளைப் பெறலாம்.
E Shram Yojana: இ-ஷ்ரம் திட்டத்தில் கோடிக்கணக்கான பயனாளிகள்
நாடு முழுவதும் 30 கோடிக்கும் அதிகமான தொழிலாளர்கள் ஏற்கனவே இ-ஷ்ரம் அட்டை திட்டத்தில் சேர்ந்துள்ளதாக அரசாங்கத் தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன. நீங்களும் தகுதியுடையவராக இருந்தால், தாமதிக்காமல் உடனடியாக விண்ணப்பிக்கலாம். இந்த அட்டை உங்கள் அடையாளமாக அமைவதோடு மட்டுமல்லாமல், சமூகப் பாதுகாப்பின் வலுவான கேடயத்தையும் வழங்கும்.
E-Shram Card: இ-ஷ்ரம் அட்டை உங்களுக்கு ஏன் முக்கியமானது?
இ-ஷ்ரம் அட்டை என்பது இந்திய அரசின் தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகத்தால் தொடங்கப்பட்ட ஒரு தேசிய தரவுத்தளமாகும். இது அமைப்புசாரா துறையில் உள்ள தொழிலாளர்கள் பற்றிய முழுமையான தகவல்களைக் கொண்டுள்ளது. இதன் முதன்மை நோக்கம், ஒவ்வொரு சிறு தொழிலாளிக்கும் சமூகப் பாதுகாப்பு, நிதி உதவி மற்றும் அரசாங்கத் திட்டங்களின் நேரடிப் பலன்களை வழங்குவதாகும்.
E-Shram அட்டையின் சிறந்த நன்மைகள்
E-Shram அட்டையைப் பெறுவதன் மூலம்,
- 60 வயதிற்குப் பிறகு மாதந்தோறும் ₹3,000 ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்.
- ₹2 லட்சம் வரை இலவச விபத்து காப்பீடு கிடைக்கும்.
- பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா (PMAY) மற்றும் உஜ்வாலா யோஜனா போன்ற பல முக்கிய அரசுத் திட்டங்களின் பலன்கள் உங்களுக்கு நேரடியாக வழங்கப்படும்.
- புதிய வேலைவாய்ப்புகள் மற்றும் திறன் பயிற்சி வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
- இவை உங்கள் வருமானத்தை இரட்டிப்பாக்கும்.
- இந்த நன்மைகள் E-Shram அட்டையை அனைத்து அமைப்புசாரா தொழிலாளிகளுக்கும் விலைமதிப்பற்றதாக ஆக்குகின்றன.
E-Shram அட்டைக்கு யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?
ஒரு நபர் அமைப்புசாரா துறையில் பணிபுரிந்தால், E-Shram அட்டைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். கைவினைஞர்கள், வீட்டு வேலையாட்கள், வண்டி இழுப்பவர்கள், தொழிலாளர்கள், ரிக்ஷா இழுப்பவர்கள், விவசாயத் தொழிலாளர்கள் அல்லது தெரு வியாபாரிகள் என அனைவரும் இதற்கு தகுதியுடையவர்கள். இருப்பினும், சலுகைகள் சரியான மக்களைச் சென்றடைவதை உறுதி செய்வதற்காக அரசாங்கம் சில நிபந்தனைகளை விதித்துள்ளது.
E-Shram அட்டைக்கான விதிமுறைகள்:
- விண்ணப்பதாரர்கள் 16 முதல் 59 வயதுக்குட்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும்.
- வருமான வரி செலுத்தும் நபராக இருக்கக்கூடாது.
- ESIC அல்லது EPFO இல் உறுப்பினராக இருக்கக்கூடாது.
இந்தத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்தால், எளிதாக E-Shram அட்டையைப் பெறலாம்.
E-Shram அட்டைக்கு தேவையான ஆவணங்கள் என்ன?
E-Shram அட்டையைப் பெறுவதற்கு அதிக ஆவணங்கள் தேவையில்லை. உங்கள் ஆதார் அட்டை, ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண், வங்கி பாஸ்புக் மற்றும் கணக்கு எண், இரண்டு பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படங்கள் மற்றும் ஒரு ஜன் ஆதார் அட்டை அல்லது ரேஷன் அட்டை ஆகியவை இருக்க வேண்டும். இந்த ஆவணங்களை தயாராக வைத்திருப்பது செயல்முறையை எளிதாக்கும்.
வீட்டிலிருந்து ஆன்லைனில் E-Shram அட்டைக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
இ ஷ்ரம் அட்டைக்கு விண்ணப்பிக்க அரசு அலுவலகங்களுக்கு செல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை. E-Shram அட்டைக்கு, உங்கள் மொபைல் அல்லது மடிக்கணினியிலிருந்தே, வீட்டில் இருந்தபடியே விண்ணப்பிக்கலாம். இந்த சேவை முற்றிலும் இலவசமானது. முதலில், eshram.gov.in என்ற வலைத்தளத்திற்குச் சென்று முகப்புப் பக்கத்தில் உள்ள "e-Shram இல் பதிவுசெய்" பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும். பின்னர், உங்கள் ஆதார்-இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண் மற்றும் கேப்ட்சா குறியீட்டை உள்ளிடவும்.
OTP ஐ உள்ளிட்டு சரிபார்க்கவும். இப்போது, உங்கள் ஆதார் எண்ணை உள்ளிட்டு மீண்டும் OTP மூலம் உறுதிப்படுத்தவும். உங்கள் ஆதார் விவரங்கள் தானாகவே நிரப்பப்படும். கல்வி மற்றும் வங்கி விவரங்கள் போன்ற மீதமுள்ள தகவல்களை கைமுறையாகச் சேர்க்கவும். படிவத்தைச் சமர்ப்பித்த பிறகு, "UAN கார்டைப் பதிவிறக்கு" என்பதைக் கிளிக் செய்யவும். உங்கள் 12 இலக்க தனித்துவமான UAN எண் (யுனிவர்சல் கணக்கு எண்) தயாராகிவிடும். அதைப் பதிவிறக்கவும் செய்யலாம் அல்லது பிரிண்ட் எடுத்து வைத்துக்கொள்ளலாம்.
