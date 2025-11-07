English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
E-Shram Card: மாதம் ரூ.1,000, ரூ.3,000 ஓய்வூதியம், காப்பீடு.... தொழிலாளர்களுக்கான அரசு திட்டம்

E Shram Yojana: இ-ஷ்ரம் திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம் என்ன? இதன் அம்சங்கள் என்ன? அனைத்து விவரங்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Nov 7, 2025, 11:17 AM IST
  • இ-ஷ்ரம் கார்டு மூலம் யாரெல்லாம் பயனடையலாம்?
  • இ-ஷ்ரம் கார்டு திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் என்ன?
  • E-Shram அட்டைக்கான விதிமுறைகள் என்ன?

E Shram Card: இந்திய அரசு அமைப்புசாரா துறையில் உள்ள தொழிலாளர்களுக்கு உதவ பல திட்டங்களைத் தொடங்கியுள்ளது. அவற்றில் ஒரு முக்கியமான திட்டம் இ-ஷ்ரம் கார்டு திட்டமாகும். இது லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்களுக்கு நிதி மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்பை வழங்குகிறது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் மேலும் தொழிலாளர்களை சேர்க்க அரசாங்கம் இப்போது புதிய பதிவுகளைத் தொடங்கியுள்ளது.

E Shram Yojana: இ-ஷ்ரம் திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம் என்ன?

இந்தத் திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம், தொழிலாளர்கள், ரிக்‌ஷா இழுப்பவர்கள், வண்டி இழுப்பவர்கள், மீனவர்கள், நெசவாளர்கள், விவசாயத் தொழிலாளர்கள் மற்றும் பிற தினசரி கூலித் தொழிலாளர்கள் போன்ற தொழிலாளர்களுக்கு உதவுவதாகும். இ-ஷ்ரம் கார்டு வைத்திருப்பவர்களின் வாழ்க்கையை எளிதாக்க அரசாங்கம் இப்போது மாதத்திற்கு ₹1,000 வழங்குகிறது.

Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana 

பிரதான் மந்திரி ஷ்ரம் யோகி மான்தன் யோஜனா (PM-SYM) என்பது மாதத்திற்கு ₹15,000 அல்லது அதற்கும் குறைவாக சம்பாதிக்கும் 18–40 வயதுடைய அமைப்புசாரா துறை தொழிலாளர்களுக்கான ஓய்வூதியத் திட்டமாகும்.

e-Shram Card Scheme: இ-ஷ்ரம் கார்டு திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் என்ன?

இ-ஷ்ரம் கார்டு திட்டம் என்பது அமைப்புசாரா தொழிலாளர்களுக்கான ஒரு தேசிய திட்டமாகும். இது தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகத்தால் நடத்தப்படுகிறது. இந்த இ-ஷ்ரம் அட்டை தொழிலாளர்களின் வேலை, வருமானம், திறன்கள் மற்றும் வாழ்க்கை பற்றிய தகவல்களுடன் ஒரு தரவுத்தளத்தை உருவாக்குகிறது. இந்தத் திட்டத்தின் நன்மை என்னவென்றால், தொழிலாளர்கள் தங்கள் வங்கிக் கணக்குகளில் நேரடியாக அரசாங்க உதவியைப் பெறுகிறார்கள்.

இந்தியாவில் பல தொழிலாளர்களுக்கு முறையான வேலைகள் இல்லை, ஓய்வூதியம், காப்பீடு அல்லது பிற உதவிகள் கிடைப்பதில்லை. ஆகையால், அனைத்து தொழிலாளிகளும் அரசாங்க சலுகைகள் மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்பைப் பெற வேண்டும் என்பதே அரசின் நோக்கம். அனைவருக்கும் இந்த வசதி கிடைக்கும் வகையில், e-Shram அட்டை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

e-Shram அட்டையின் நன்மைகள்

- சில நிபந்தனைகளின் கீழ், e-Shram போர்ட்டலில் பதிவுசெய்யப்பட்ட தொழிலாளர்களுக்கு அரசாங்கம் மாதத்திற்கு ₹1,000 வழங்குகிறது. 

- இந்தப் பணம் அன்றாடத் தேவைகளுக்கு உதவுகிறது.

-  இந்த தொகை DBT (நேரடி நன்மை பரிமாற்றம்) மூலம் அவர்களின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு நேரடியாக அனுப்பப்படுகிறது.

- இந்த உதவி ஒழுங்கற்ற வருமானம் அல்லது தினசரி ஊதியம் சார்ந்து வேலை செய்யும் குடும்பங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

- இது தொழிலாளர்களுக்கு நிதி ஆதரவையும் நம்பிக்கையையும் அளிக்கிறது.

- இந்த திட்டத்தின் மூலம் தொழிலாளர்கள் விபத்து காப்பீட்டையும் பெறுகிறார்கள்.

- இதில் விபத்து, மரணம் அல்லது இயலாமை ஏற்பட்டால் பணம் வழங்கப்படுகிறது.

- எதிர்காலத்தில், ஓய்வூதியம் மற்றும் மகப்பேறு ஆதரவு போன்ற சலுகைகளும் இந்த அட்டை மூலம் கிடைக்கும்.

- இதன் மூலம் 60 வயதிற்குப் பிறகு மாதந்தோறும் ரூ.3,000 ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்.

e-Shram அட்டை தொழிலாளர்களுக்கான அடையாளமாகவும் செயல்படுகிறது. இது அமைப்புசாரா தொழிலாளர்கள் பற்றிய சரியான தரவைச் சேகரித்து, திட்டமிடல் மற்றும் கொள்கைகளுக்குப் பயன்படுத்த அரசாங்கத்திற்கு உதவுகிறது.

e-Shram அட்டை: இதில் பதிவு செய்வது எப்படி

e-Shram அட்டைக்கு பதிவு செய்வது எளிது. அமைப்புசாரா தொழிலாளர்கள் இதில் பதிவு செய்ய அருகிலுள்ள பொது சேவை மையத்திற்குச் செல்லலாம்.

தேவைப்படும் ஆவணங்கள்:

- ஆதார் அட்டை
- வங்கி கணக்கு விவரங்கள்
- ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்

பதிவின் போது, ​​தொழிலாளர்கள் தங்கள் வேலை, கல்வி மற்றும் முகவரி பற்றிய விவரங்களை வழங்குகிறார்கள். பதிவுசெய்த பிறகு, அவர்கள் தங்கள் அடையாளமாக இருக்கும் 12 இலக்க எண்ணைக் கொண்ட அட்டையைப் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.

இ-ஷ்ரம் கார்டு மூலம் யாரெல்லாம் பயனடையலாம்?

இந்தத் திட்டம் அரசு அல்லது தனியார் நிறுவனங்களில் நிரந்தர வேலைகள் இல்லாத அமைப்புசாரா தொழிலாளர்களுக்கானது. இதில் பின்வரும் தொழிலாளர்கள் அடங்குவர்:

- ரிக்‌ஷா அல்லது வண்டி ஓட்டுநர்கள்
- வீட்டு உதவியாளர்கள்
- சிறு பண்ணைத் தொழிலாளர்கள்
- கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள்
- தையல்காரர்கள் மற்றும் பின்னல் தொழிலாளர்கள்
- பால் விற்பனையாளர்கள் மற்றும் பிற பகுதி நேரத் தொழிலாளர்கள்

E-Shram அட்டைக்கான விதிமுறைகள்:

- இதில் விண்ணப்பிக்கும் நபர்கள் 16 முதல் 59 வயதுக்குட்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும். 

- விண்ணப்பதாரர்கள் வருமான வரி செலுத்தும் நபராக இருக்கக்கூடாது.

- விண்ணப்பதாரர்கள் ESIC அல்லது EPFO ​​இல் உறுப்பினராக இருக்கக்கூடாது. 

இ-ஷ்ரம் அட்டை சுருக்கமாக....

- அமைப்புசாரா தொழிலாளர்களுக்கான இ-ஷ்ரம் அட்டை திட்டம் லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்களின் வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடியதாக உள்ளது.

- நாடு முழுவதும் 30 கோடிக்கும் அதிகமான தொழிலாளர்கள் ஏற்கனவே இ-ஷ்ரம் அட்டை திட்டத்தில் சேர்ந்துள்ளனர்.

- இதன் மூலம் 60 வயதிற்குப் பிறகு மாதந்தோறும் ரூ.3,000 ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்.

- ரூ.2 லட்சம் வரையிலான இலவச விபத்து காப்பீடும் இதில் கிடைக்கும்.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

E ShramE Shram CardLabourerspensionPension Scheme

