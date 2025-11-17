English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • மெகா ஜாக்பாட் அடிக்கப்போகுது.. 50 ரூபாய் நோட்டு ஒன்று போதும், கோடிகளில் சம்பாதிக்கலாம்

மெகா ஜாக்பாட் அடிக்கப்போகுது.. 50 ரூபாய் நோட்டு ஒன்று போதும், கோடிகளில் சம்பாதிக்கலாம்

 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Nov 17, 2025, 03:16 PM IST
  • ஆகஸ்ட் 2020 இல், RBI கரன்சி நோட்டுகள் தொடர்பான அறிவிப்பை வெளியிட்டது.
  • சில தனிமங்கள் மோசடியில் ஈடுபடுவது இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் கவனத்திற்கு வந்துள்ளது.

மெகா ஜாக்பாட் அடிக்கப்போகுது.. 50 ரூபாய் நோட்டு ஒன்று போதும், கோடிகளில் சம்பாதிக்கலாம்

Sell a 50 Rupee Note: இன்று, பெரும்பாலான மக்கள் தங்கள் நிதித் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய கடினமாக உழைக்கிறார்கள். இருப்பினும், அதிகரித்து வரும் வாழ்க்கைச் செலவுகள் காரணமாக, சில சமயங்களில் அவர்களின் வருமானம் போதுமானதாக இருப்பதில்லை. இந்த சூழ்நிலையில், மக்கள் இயல்பாகவே குறைந்த நேரத்தில் அதிக வருமானம் ஈட்டக்கூடிய வழிகளைத் தேடுகிறார்கள். இந்தத் தேடலில் சிலர் துரதிர்ஷ்டவசமாக அவசரப்பட்டு, பாதுகாப்பற்ற அல்லது தவறான முதலீடுகள்/வழிகளைத் தேர்வு செய்கிறார்கள்.

புதிய வாய்ப்புகளைத் தேடும் அதே வேளையில், நிதானத்துடனும், சரியான வழிகாட்டுதலுடனும் சில பழைய மற்றும் நிரூபிக்கப்பட்ட அணுகுமுறைகளை நாம் பின்பற்றலாம்.

பழைய மற்றும் அரிய ரூபாய் நோட்டுகளை விற்பது: ஒரு வாய்ப்பு!

தற்போதுள்ள சந்தையில், பழைய, அரிதான, அல்லது சிறப்புத் தொடர் எண்களைக் கொண்ட (Fancy Numbers) ரூபாய் நோட்டுகளுக்கு அதிக மதிப்பு உள்ளது. இது நாணயவியல் (Numismatics) சேகரிப்பாளர்கள் மத்தியில் ஒரு பெரிய ஈர்ப்பாக உள்ளது.

இந்த அரிய நோட்டுகளைச் சேகரிக்க ஆர்வமுள்ள பலர், அவற்றை தங்கள் சேகரிப்பில் சேர்க்க பெரிய தொகைகளை செலுத்தத் தயாராக உள்ளனர்.

உங்கள் நோட்டுகளின் மதிப்பு

உங்களிடம் 786 போன்ற அதிர்ஷ்ட எண்களைக் கொண்ட நோட்டுகள், அல்லது தவறாக அச்சிடப்பட்ட (Error Notes) நோட்டுகள், அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட ஆளுநரின் கையொப்பம் கொண்ட மிகவும் பழமையான நோட்டுகள் இருந்தால், அவை அதிக விலைக்குப் போகும் வாய்ப்புகள் உள்ளன.

அவற்றை அதிக விலைக்கு விற்பது எப்படி?

உங்களிடம் அத்தகைய அரிய ரூபாய் நோட்டுகள் இருந்தால், அவற்றைச் சரியான தளங்களில் பட்டியலிடுவதன் மூலம் நீங்கள் சந்தையில் அதிக விலைக்கு விற்க முடியும்.

ஆன்லைன் ஏல தளங்கள் (Online Auction Sites): eBay, IndiaMART போன்ற தளங்களில் பட்டியலிடலாம்.

சிறப்பு சமூக ஊடகக் குழுக்கள்: பழைய நோட்டுகளை விற்பதற்கும் வாங்குவதற்கும் உள்ள பிரத்யேக குழுக்களைப் பயன்படுத்தலாம்.

உங்கள் ரூபாய் நோட்டுகளை விற்பனைக்கு வைக்கும் முன், அதன் சந்தைப் மதிப்பை (Market Value) நம்பகமான ஆதாரங்கள் மூலம் சரிபார்த்து உறுதி செய்வது அவசியம்.

786 என்ற எண்ணைக் கொண்ட நோட்டுகள்

786 என்ற எண்ணின் அதிர்ஷ்டகரமான நம்பிக்கை காரணமாக, இந்த எண் பொறிக்கப்பட்ட ரூபாய் நோட்டுகள் சேகரிப்பாளர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளன. இதன் விளைவாக, அத்தகைய நோட்டுகளுக்கான தேவை அதிகமாக உள்ளது. வரிசை எண்ணில் 786-ஐக் கொண்ட ஒரு நோட்டைப் பெறுவதற்காக, சேகரிப்பாளர்கள் ஆயிரங்கள் முதல் இலட்சங்கள் வரை செலவிடத் துணிகின்றனர்.

RBI அறிவிப்பு

ஆகஸ்ட் 2020 இல், RBI கரன்சி நோட்டுகள் மற்றும் நாணயங்கள் ஆன்லைனில் வாங்கப்படுவது மற்றும் விற்கப்படுவது தொடர்பான அறிவிப்பை வெளியிட்டது. அதில், “ரிசர்வ் வங்கியின் பெயர்/லோகோவைப் பயன்படுத்தி, பல்வேறு ஆன்லைன்/ ஆஃப்லைன் தளங்களில் பழைய ரூபாய் நோட்டுகள் மற்றும் நாணயங்களின் வாங்குதல் மற்றும் விற்பது தொடர்பான பரிவர்த்தனைகளில், பொதுமக்களிடம் இருந்து கட்டணங்கள் /கமிஷன் /வரி என சில தனிமங்கள் மோசடியில் ஈடுபடுவது இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் கவனத்திற்கு வந்துள்ளது." என ரிசர்வ் வங்கி கூறியுள்ளது. எனவே ஆன்லைனில் பழைய நாணயங்கள் மற்றும் ரூபாய் நோட்டுகளை வாங்கும் / விற்கும் போது பொது மக்கள் அதிகபட்ச கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

(பொறுப்புத் துறப்பு: ஜீ தமிழ் நியூஸ் பழைய நாணயங்கள் அல்லது வங்கி நோட்டுகளை ஆன்லைனில் வாங்குவதையும் விற்பதையும் ஊக்குவிக்கவில்லை. இந்த செய்தி வெறும் தகவலுக்காக மட்டுமே பகிரப்பட்டுள்ளது)

Old Rupee NoteRupee Noteindian currencyRBIOld Coins

