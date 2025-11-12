English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ஜாக்பாட்.. இந்த 100 ரூபாய் நோட்டு இருக்கா, லட்ச கணக்கில் பணம் சம்பாதிக்கலாம்

ஜாக்பாட்.. இந்த 100 ரூபாய் நோட்டு இருக்கா, லட்ச கணக்கில் பணம் சம்பாதிக்கலாம்

வெறும் ஒரு 100 ரூபாய் நோட்டு வைத்திருப்பதால் மட்டும் அது அரிதானதாக மாறிவிடாது. அது அதிக மதிப்புடன் விற்கப்படுவதற்கு, அதில் சில சிறப்பு அம்சங்கள் இருக்க வேண்டும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Nov 12, 2025, 04:06 PM IST
  • 100 ரூபாய் நோட்டின் சிறப்பு அம்சங்களை அறிந்து கொள்ளுங்கள்
  • வரிசை எண்ணில் '786' என்ற எண் இருப்பது ஒரு சிறப்பு அம்சமாகும்
  • லட்சங்களுக்கு விற்கப்படும் ரூபாய் நோட்டுகள்

ஜாக்பாட்.. இந்த 100 ரூபாய் நோட்டு இருக்கா, லட்ச கணக்கில் பணம் சம்பாதிக்கலாம்

Sell a 100-rupee note: பணக்காரர் ஆக வேண்டும் என்பது பெரும்பாலானோரின் பொதுவான கனவு. பொதுவாக, இந்தக் கனவு கடுமையான உழைப்பு, திறமையான முதலீடு மற்றும் விடாமுயற்சி ஆகியவற்றின் மூலமே அடையப்படுகிறது. இருப்பினும், சில சமயங்களில் அதிர்ஷ்டமும் ஒரு பெரிய பங்கை வகிக்கிறது. இப்போதெல்லாம், சிலர் எந்தவொரு பெரிய முதலீடும் அல்லது கடின உழைப்பும் இல்லாமல், தங்களிடம் உள்ள பழைய, அரிய ரூபாய் நோட்டுகள் மற்றும் நாணயங்கள் மூலமாக லட்சக்கணக்கில் பணம் ஈட்டுகிறார்கள். இந்த பழங்கால (Antiques) மற்றும் சேகரிப்புப் பொருட்களுக்குரிய (Collectibles) நாணயங்களுக்கு சர்வதேச சந்தையில் தேவை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது.

உதாரணமாக, உங்களிடம் ஒரு சில சிறப்புத் தொடர் எண்கள் அல்லது அரிதான அச்சிடும் பிழைகள் கொண்ட பழைய 100 ரூபாய் நோட்டு இருந்தால், அதுவே உங்களுக்குப் பெரிய அதிர்ஷ்டத்தைக் கொண்டுவர வாய்ப்புள்ளது.

100 ரூபாய் நோட்டின் சிறப்பு அம்சங்களை அறிந்து கொள்ளுங்கள்

வெறும் ஒரு 100 ரூபாய் நோட்டு வைத்திருப்பதால் மட்டும் அது அரிதானதாக மாறிவிடாது. அது அதிக மதிப்புடன் விற்கப்படுவதற்கு, அதில் சில சிறப்பு அம்சங்கள் இருக்க வேண்டும். பொதுவாக ஒரு ரூபாய் நோட்டை அரிதானதாக மாற்றுவது அதன் வரிசை எண் (Serial Number) ஆகும். 786, 111111, 222222 போன்ற அனைத்தும் ஒரே எண்ணாக (Solid Numbers) அல்லது தொடர் வரிசை எண்கள் (Ladder/Sequence Numbers) (எ.கா., 123456) கொண்ட நோட்டுகள் அரிதானவையாகக் கருதப்படுகின்றன. அச்சிடும்போது ஏற்படும் பிழைகள் அல்லது சேதமடைந்த நோட்டுகளுக்குப் பதிலாக வழங்கப்படும் நோட்டுகளில் வரிசை எண்ணுக்கு அருகில் நட்சத்திரக் குறியீடு (*) இருக்கும். இவையும் சேகரிப்பாளர்களால் அதிக மதிப்புடன் வாங்கப்படுகின்றன.

வரிசை எண்ணில் '786' என்ற எண் இருப்பது ஒரு சிறப்பு அம்சமாகும். இந்த எண் முஸ்லிம் சமூகத்தில் மிகவும் புனிதமாகக் கருதப்படுகிறது.

'786' என்பது அரபு மொழியில் பிஸ்மில்லாஹ் அர்-ரஹ்மான் அர்-ரஹீம் (Bismillah al-Rahman al-Rahim) - அதாவது, 'அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடையோனுமாகிய அல்லாஹ்வின் பெயரால்' - என்ற வாக்கியத்தின் அபஜத் எண் (Abjad numeral value) ஆகும். இது நல்ல அதிர்ஷ்டம், செழிப்பு, முன்னேற்றம் மற்றும் பாதுகாப்பின் அடையாளமாகக் கருதப்படுகிறது.

லட்சங்களுக்கு விற்கப்படும் ரூபாய் நோட்டுகள்

தற்போது, ​​‘786’ என்ற எண்ணைக் கொண்ட 100 ரூபாய் நோட்டுகளின் விலை உயர்ந்து வருகிறது. அத்தகைய ஒரு நோட்டின் விலை 6 லட்ச ரூபாயை எட்டியுள்ளது. உங்களிடம் இதுபோன்ற மூன்று நோட்டுகள் இருந்தால், நீங்கள் 18 லட்சம் ரூபாய் வரை சம்பாதிக்கலாம். இந்த மதிப்பு நோட்டின் நல்ல நிலை மற்றும் அது கறை படிந்ததா அல்லது கிழிந்ததா என்பதைப் பொறுத்தது.

நோட்டை எப்படி எங்கு விற்பனை செய்வது

உங்களிடம் இந்த நோட்டு இருந்தால், அதை விற்பனை செய்யும் செயல்முறை மிகவும் எளிதானது.

OLX அல்லது Quickr போன்ற தளங்கள் பொதுவாகப் பொருட்கள் வாங்குவதற்கும் விற்பதற்குமே பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஆனால், eBay, CoinBazaar, IndiaMart அல்லது நாணயவியல் சேகரிப்பாளர்களுக்காக உள்ள பிரத்யேக ஆன்லைன் ஏலத் தளங்கள் (Online Auction Platforms) போன்றவற்றை முதலில் பயன்படுத்துவது நல்லது. இந்தத் தளங்களில் சேகரிப்பாளர்கள் அதிகம் வருவார்கள்.

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: அகவிலைப்படி பூஜ்ஜியம் ஆகுமா, அப்படியே தொடருமா? முக்கிய தகவல்

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: 80%-157% சம்பள உயர்வு!! லெவல் 1-3 மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு கொண்டாட்டம்

Old Rupee NoteRupee Noteindian currencyRBIOld Coins

