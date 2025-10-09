LIC Bima Sakhi Yojana: மாதம் ரூ.7,000 வருமானம் தரும் பெண்களுக்கான அரசு திட்டம்

LIC Bima Sakhi Yojana: இன்று, பல பெண்கள் தங்கள் குடும்பக் கடமைகளை நிர்வகிக்கும் அதே வேளையில் நிதி ரீதியாக சுதந்திரமாக இருக்க விரும்புகிறார்கள். ஆனால் பலருக்கு, வீட்டிற்கு வெளியே வேலை செய்வது எளிய விஷயமாக இருப்பதில்லை. அத்தகைய பெண்களுக்கு உதவ, இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழகம் (LIC) பீமா சகி யோஜனா என்ற புதிய திட்டத்தைத் தொடங்கியுள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், பெண்கள் வீட்டிலிருந்தே வேலை செய்து நிலையான மாத வருமானத்தைப் பெறலாம்.
எல்ஐசி பீமா சகி திட்டம்
பீமா சகி யோஜனா என்பது பெண்கள் நிதி ரீதியாக சுதந்திரமாக இருப்பதற்கான ஒரு சிறந்த வழியாகும். இந்தத் திட்டத்தில் சேரும் பெண்கள் நிலையான வருமானத்தைப் பெறுகிறார்கள்
- முதல் ஆண்டில் மாதத்திற்கு ₹7,000,
- இரண்டாம் ஆண்டில் ₹6,000 மற்றும்
- மூன்றாம் ஆண்டில் ₹5,000.
இதனுடன், காப்பீட்டுக் கொள்கைகளை விற்பனை செய்து கூடுதல் கமிஷனையும் பெறுகிறார்கள். இந்தத் திட்டத்தின் நோக்கம் பெண்களை நிதி ரீதியாக வலிமையாகவும், நம்பிக்கையுடனும், சமூகத்தில் மதிக்கப்படுபவராகவும் மேம்படுத்துவதாகும்.
எல்ஐசி பீமா சகி யோஜனா
இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், பெண்கள் LIC முகவர்களாகப் பணியாற்றி அவர்களின் திறனுக்கு ஏற்ப சம்பாதிக்கலாம். இதில் சிறந்த விஷயம் என்னவென்றால், அவர்கள் வீட்டிலிருந்தே, அவர்களுக்கு வசதியான நேரத்தில் இந்த வேலையை செய்ய முடியும். பெண்கள் தங்கள் வேலையை எளிதாகவும் சரியாகவும் செய்ய LIC காப்பீட்டுக் கொள்கைகள் பற்றிய முழுப் பயிற்சியையும் வழங்குகிறது.
LIC Bima Sakhi Yojana: இதற்கு யார் விண்ணப்பிக்கலாம்?
இந்தத் திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்கும் பெண்கள்,
- 18 முதல் 70 வயதுக்குட்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும்.
- இந்திய குடியுரிமை பெற்றவராக இருக்க வேண்டும்.
- குறைந்தபட்சம் 10 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவராகவும் இருக்க வேண்டும்.
- அவரது குடும்ப உறுப்பினர்களில் யாராவது ஏற்கனவே எல்ஐசி முகவராக இருந்தால், அவர் விண்ணப்பிக்க முடியாது.
LIC Bima Sakhi Yojana: இதில் சேர தேவையான ஆவணங்கள் என்ன?
கிராமப்புற மற்றும் நகர்ப்புறப் பகுதிகளைச் சேர்ந்த பெண்கள்
- ஆதார் அட்டை,
- வங்கி பாஸ்புக்,
- புகைப்படம் மற்றும்
- கல்விச் சான்றிதழ்
போன்ற தேவையான அனைத்து ஆவணங்களையும் வைத்திருக்க வேண்டும்.
LIC Bima Sakhi Yojana: விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
இந்த திட்டத்திற்கு ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க, அதிகாரப்பூர்வ எல்ஐசி வலைத்தளத்திற்கு சென்று பீமா சகி யோஜனா பிரிவைக் கண்டறியவும். உங்கள் பெயர், பிறந்த தேதி, முகவரி மற்றும் தொடர்பு விவரங்களை உள்ளிட்டு படிவத்தை நிரப்பவும். அனைத்து ஆவணங்களையும் தெளிவாக பதிவேற்றி படிவத்தைச் சமர்ப்பிக்கவும். சமர்ப்பித்த பிறகு, உங்களுக்கு ஒரு பதிவு எண் கிடைக்கும். உங்கள் அருகிலுள்ள எல்ஐசி அலுவலகத்தில் ஆஃப்லைனிலும் விண்ணப்பிக்கலாம்.
விண்ணப்பம் அங்கீகரிக்கப்பட்டதும், எல்ஐசி, பாலிசி விவரங்கள், வாடிக்கையாளர் தொடர்பு மற்றும் ஆவண கையாளுதல் குறித்து பயிற்சி அளிக்கிறது. பயிற்சிக்குப் பிறகு, பெண்கள் ஒரு முகவர் குறியீட்டைப் பெறுகிறார்கள். அதன் பிறகு அவர்கள், தங்கள் பகுதியில் காப்பீட்டை விற்பனை செய்யத் தொடங்கலாம். எல்ஐசி அவர்களைத் தொடர்ந்து ஆதரித்து வழிநடத்துகிறது.
LIC Bima Sakhi Yojana: இந்த திட்டம் பெண்களுக்கு எப்படி உதவுகிறது?
இந்தத் திட்டம் பெண்கள் வீட்டிலிருந்து சம்பாதிக்கவும் நம்பிக்கையை வளர்க்கவும் உதவுகிறது. இது நிலையான வருமானம், கமிஷன், பயிற்சி மற்றும் வளர்ச்சிக்கான வாய்ப்பை வழங்குகிறது. பெண்களை தன்னம்பிக்கை கொண்டவர்களாகவும், நிதி ரீதியாக வலிமையானவர்களாகவும் மாற்ற எல்.ஐ.சி எடுத்த ஒரு நல்ல நடவடிக்கையாக இந்த திட்டம் பார்க்கப்படுகின்றது.
