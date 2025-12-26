LIC Bima Sakhi Yojana: பெண்களுக்கு மாதம் ரூ.7,000 வருமானம் தரும் அற்புதமான அரசு திட்டம்

LIC Bima Sakhi Yojana: இந்தியாவின் மிகவும் நம்பகமான பொதுத்துறை காப்பீட்டு நிறுவனமான எல்.ஐ.சி (இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழகம்), நாட்டின் மக்கள்தொகையில் பாதியாக உள்ள பெண்களுக்கு நிதி அதிகாரம் அளிக்கும் ஒரு சக்திவாய்ந்த திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. எல்.ஐ.சி பீமா சகி திட்டத்தின் கீழ், 10-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்ற பெண்கள் தொழில்முறைப் பயிற்சி பெறுவது மட்டுமல்லாமல், பயிற்சி காலத்தில் மாதம் ₹7,000 வரை உதவித்தொகையாகவும் பெறலாம். தங்கள் குடும்பப் பொறுப்புகளை நிர்வகித்துக்கொண்டே, தமக்கென ஒரு சுதந்திரமான அடையாளத்தை உருவாக்க விரும்பும் பெண்களுக்கு இது ஒரு பொன்னான வாய்ப்பு.
LIC Bima Sakhi Yojana: எல்ஐசி பீமா சகி திட்டம் என்றால் என்ன?
- எல்.ஐ.சி பீமா சகி யோஜனா என்பது பெண்கள் அதிகாரம் மற்றும் நிதி உள்ளடக்கம் ஆகியவற்றின் ஒரு சக்திவாய்ந்த கலவையாகும்.
- இந்தத் திட்டத்தின் முதன்மை நோக்கம், பெண்களைக் காப்பீட்டுத் துறையுடன் இணைத்து, காப்பீட்டின் முக்கியத்துவம் குறித்து பொதுமக்களுக்குக் கல்வி கற்பிக்கும் திறமையான முகவர்களாக அவர்களைத் தயார்படுத்துவதாகும்.
- தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு எல்.ஐ.சி-யால் உயர்மட்ட தொழில்முறைப் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது.
- இது, வாடிக்கையாளர்களுக்கு அவர்களின் தேவைகளுக்கு ஏற்ற சரியான பாலிசியைத் தேர்ந்தெடுப்பது குறித்து சிறந்த ஆலோசனைகளை வழங்க அவர்களுக்கு உதவுகிறது.
- இது வெறும் வருமானத்திற்கான ஆதாரம் மட்டுமல்ல, காப்பீட்டுத் துறையில் ஒரு மரியாதைக்குரிய மற்றும் வெற்றிகரமான வாழ்க்கைப் பயணத்தின் தொடக்கமாகவும் உள்ளது.
- இங்கு பெண்கள் தங்கள் கடின உழைப்பு மற்றும் அர்ப்பணிப்பின் மூலம் வரம்பற்ற வருமானத்தை ஈட்ட முடியும்.
எல்ஐசி பீமா சகி திட்டம்: பயிற்சியின் போது எவ்வளவு சம்பாதிக்கலாம்?
இந்தத் திட்டத்தின் மிகவும் கவர்ச்சிகரமான மற்றும் சக்திவாய்ந்த அம்சம் என்னவென்றால், வேலையைக் கற்றுக்கொள்ளும்போது பெண்கள் எந்த நிதிச் சுமையையும் ஏற்க வேண்டியதில்லை, மாறாக, எல்.ஐ.சி நிறுவனமே அவர்களுக்கு உதவித்தொகை வழங்குகிறது.
- முதல் ஆண்டில், மாதம் ₹7,000 என்ற கணிசமான உதவித்தொகையைப் பெறலாம். இது அவர்களின் நம்பிக்கையை அதிகரிக்கும்.
- இரண்டாம் ஆண்டில், இந்தத் தொகை மாதம் ₹6,000 ஆக இருக்கும்.
- மூன்றாம் ஆண்டில் இது மாதம் ₹5,000 ஆக குறைகிறது.
இவ்வாறு, ஒரு பெண் வெறும் மூன்று வருடப் பயிற்சி காலத்தில் ₹2,16,000 என்ற கணிசமான வருமானத்தை உறுதி செய்ய முடியும். மேலும், உங்கள் பயிற்சியின் போது நீங்கள் பாலிசிகளை விற்றால், கணிசமான கமிஷன் தொகையையும் பெறுவீர்கள். இது உங்கள் வருமானத்தை மேலும் அதிகரிக்கும்.
LIC Bima Sakhi Scheme: விண்ணப்பிப்பதற்கான தகுதி மற்றும் நிபந்தனைகள் என்ன?
இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் அதிக பெண்கள் பயனடைய வேண்டும் என்பதற்காக, எல்.ஐ.சி தகுதி வரம்புகளை மிகவும் எளிமையாக வைத்துள்ளது. விண்ணப்பதாரர்கள் இந்தியப் பெண்களாக இருக்க வேண்டும். குறைந்தபட்சம் 10-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். வயது வரம்பைப் பொறுத்தவரை, 18 முதல் 70 வயதுக்குட்பட்ட ஆர்வமுள்ள எந்தப் பெண்ணும் இந்தத் திட்டத்தில் சேரலாம்.
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிறகு, பெண்கள் மூன்று வருடக் கடுமையான பயிற்சித் திட்டத்திற்கு உட்படுத்தப்படுவார்கள். அதில் அவர்களுக்குக் காப்பீட்டுச் சட்டங்கள் மற்றும் பாலிசி நுணுக்கங்கள் குறித்து முழுமையாக விளக்கப்படும்.
எல்ஐசி பீமா சகி திட்டத்திற்கு ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
எல்ஐசி பீமா சகி திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்க இனி எந்த அலுவலகத்திற்கும் செல்லத் தேவையில்லை. ஏனெனில் எல்ஐசி முழு செயல்முறையையும் முற்றிலும் ஆன்லைனில் மாற்றிவிட்டது.
- இதற்கு விண்ணப்பிக்க, முதலில், எல்ஐசியின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான licindia.in/test2 -க்குச் செல்ல வேண்டும்.
- முகப்புப் பக்கத்தின் கீழே ஸ்க்ரோல் செய்தால், "பீமா சகிக்கு இங்கே கிளிக் செய்யவும்" என்ற விருப்பத்தைக் காண்பீர்கள்.
- இதை கிளிக் செய்தால் ஒரு படிவம் திறக்கும்.
- அதில் உங்கள் பெயர், பிறந்த தேதி, மொபைல் எண், மின்னஞ்சல் முகவரி மற்றும் நிரந்தர முகவரியை உள்ளிட வேண்டும்.
- உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஒரு எல்ஐசி முகவர் அல்லது அதிகாரி தெரிந்திருந்தால், அவர்களின் தகவலை வழங்குவது உங்கள் விண்ணப்பத்திற்கு ஒரு குறிப்பிடத்தக்க ஊக்கத்தை அளிக்கும்.
- இறுதியாக, கேப்ட்சா குறியீட்டை உள்ளிட்டு படிவத்தைச் சமர்ப்பிக்கவும்.
- அதன் பிறகு எல்ஐசி குழு உங்களை உடனடியாகத் தொடர்பு கொள்ளும்.
LIC Bima Sakhi Yojana: இதில் சேர தேவையான ஆவணங்கள் என்ன?
- ஆதார் அட்டை,
- வங்கி பாஸ்புக்,
- புகைப்படம் மற்றும்
- கல்விச் சான்றிதழ்
