LIC Bima Sakhi Yojana:பெண்களுக்கு மாதம் ரூ.7,000 வருமானம் தரும் அரசு திட்டம்

LIC Bima Sakhi Yojana: பெண்களுக்கு சீரான மாதாந்திர வருமானம் கிடைக்க வாய்ப்பளிக்கும் வகையில், இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழகம் (LIC) எல்ஐசி பீமா சகி யோஜனாவை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. பெண்களை LIC முகவர்களாக நியமித்து, அவர்களுக்கு பயிற்சி அளித்து, நிலையான வருமானத்தை ஈட்ட உதவும் வகையில் இந்த முயற்சி வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
எல்ஐசி பீமா சகி யோஜனாவின் நோக்கம் என்ன?
LIC பீமா சகி திட்டம் பெண்களிடையே காப்பீட்டு விழிப்புணர்வைப் பரப்புவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இந்த பெண்கள் சுயசார்புடையவர்களாக மாறுவதை உறுதி செய்வதற்காக அவர்களுக்கு சிறப்பு பயிற்சி, நிதி ஊக்கத்தொகை மற்றும் விளம்பர ஆதரவு ஆகியவை வழங்கப்படுகின்றன.
Monthly Stipend: மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மாதாந்திர உதவித்தொகை
- தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பெண்கள் முதல் மூன்று ஆண்டுகளில் மாதாந்திர உதவித்தொகை பெறுவதையும் இந்தத் திட்டம் உறுதி செய்யும்.
- முதல் ஆண்டில், மாதத்திற்கு ரூ.7,000 நிலையான உதவித்தொகை வழங்கப்படும்.
- உதவித்தொகை முற்றிலும் அவர்களின் செயல்திறனை அடிப்படையாகக் கொண்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
தற்போதைய LIC முகவர்கள் அல்லது LIC ஊழியர்களுடன் குடும்ப ரீதியான தொடர்பு உள்ள நபர்கள் இந்த திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்கத் தகுதியற்றவர்கள். இதில் வாழ்க்கைத் துணைவர்கள், குழந்தைகள் (சொந்த குழந்தைகள், தத்தெடுக்கப்பட்டவர்கள், வளர்ப்புப் பிள்ளைகள் அனைவரும் இதில் அடங்குவர்), பெற்றோர்கள், உடன்பிறந்தவர்கள் மற்றும் கணவன் / மனைவி வீட்டு நேரடி சொந்தங்கள் உள்ளிட்ட பல குடும்ப உறவுகள் அடங்கும்.
கூடுதலாக, ஓய்வு பெற்ற மாநகராட்சி ஊழியர்கள் மற்றும் முன்னாள் எல்ஐசி முகவர்களும் இந்த ஆட்சேர்ப்பு செயலுறையில் பங்குகொள்ள முடியாது. அவர்களை மீண்டும் நியமிக்க முடியாது. தற்போது எல்ஐசி முகவர்களாகப் பணிபுரிபவர்களும் இந்த ஆட்சேர்ப்பு செயல்பாட்டில் பங்கேற்க தகுதியற்றவர்கள்.
LIC Bhima Sakhi Yojana
எல்ஐசி பீமா சகிக்கு விண்ணப்பிக்க பின்வரும் ஆவணங்கள் தேவை:
- விண்ணப்பதாரர்கள் விண்ணப்பப் படிவத்துடன் சமீபத்திய பாஸ்போர்ட் அளவிலான புகைப்படத்தைப் பதிவேற்ற வேண்டும்.
- கூடுதலாக, பின்வரும் ஆவணங்களின் சுய சான்றளிக்கப்பட்ட நகல்களும் தேவை.
- கல்வித் தகுதி, முகவரி சரிபார்ப்பு மற்றும் வயது சரிபார்ப்புக்கான சான்றுகளும் தேவை.
LIC Bhima Sakhi Yojana
பின்வரும் நபர்கள் இந்தத் திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்கலாம்:
- விண்ணப்பதாரர்கள் குறைந்தபட்ச கல்வித் தேவையாக குறைந்தபட்சம் 10 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
- விண்ணப்பதாரரின் வயது விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பிக்கும் தேதியில் 18 வயதுக்குக் குறையாமல் இருக்க வேண்டும்,
- நுழைவில் அனுமதிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச வயது 70 ஆண்டுகள் (கடைசி பிறந்தநாளின்படி).
- தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பெண்கள் சிறப்புப் பயிற்சி மற்றும் முதல் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மாதாந்திர உதவித்தொகை பெறுகிறார்கள்.
- இது அவர்கள் எல்ஐசி முகவர்களாக தங்கள் வாழ்க்கையைத் தொடங்க உதவுகிறது.
