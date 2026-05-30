/LIC Bima Sakhi Yojana: மாதம் ரூ.7,000 வருமானம், பெண்களுக்கான பிரத்யேக திட்டம்

LIC Bima Sakhi Yojana: எல்.ஐ.சி பீமா சகி திட்டத்தில் இணையும் பெண்கள் வேலைவாய்ப்பைப் பெறுவது மட்டுமல்லாமல், முதல் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மாதந்தோறும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஊக்கத்தொகையையும் (stipend) பெறுகிறார்கள்.
LIC Bima Sakhi Yojana: நாட்டின் மிகப்பெரிய காப்பீட்டு நிறுவனமான LIC, தனது வாடிக்கையாளர்களுக்காகத் தொடர்ந்து புதிய காப்பீட்டுக் கொள்கைகளை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. இதில் குறிப்பாகக் குறிப்பிடத்தக்க அம்சம் என்னவென்றால், சமூகத்தின் அனைத்துத் தரப்பு மக்களுக்கும் ஏற்ற வகையிலான பல்வேறு காப்பீட்டுத் திட்டங்களை LIC வழங்குகிறது. குழந்தைகள் முதல் பெண்கள் வரை, பல்வேறு வகையான திட்டங்கள் LIC மூலம் கிடைக்கின்றன.
சமீபத்தில், திருமணமான தம்பதிகளுக்காகவே பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்ட இரண்டு திட்டங்களை LIC அறிமுகப்படுத்தியது; அவை 'New Jeevan Saathi Single Premium' மற்றும் 'New Jeevan Sakhi Limited Premium' எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளன. இந்தத் திட்டங்கள், ஒரே காப்பீட்டுக் கொள்கையின் கீழ் நிதிப் பாதுகாப்பையும் நீண்டகால சேமிப்பையும் பெற விரும்பும் தம்பதிகளுக்காகவே சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.
மறுபுறம், மாதம் ₹7,000 வருமானம் ஈட்டுவதற்கான வாய்ப்பை வழங்கும் மற்றொரு திட்டமும் தற்போது அறிமுகமாகியுள்ளது. இது LIC-யின் மிகவும் வெற்றிகரமான 'LIC பீமா சகி யோஜனா' (LIC Bima Sakhi Yojana) திட்டமாகும். இத்திட்டத்தில் இணைவதன் மூலம் பெண்கள் மாதம் ₹7,000 வரை வருமானம் ஈட்ட முடியும்.
நீங்கள் 10-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருந்து, வருமானம் ஈட்டுவதற்கான ஒரு வழியைத் தேடிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்றால், LIC-யின் இத்திட்டம் உங்களுக்குப் பெரிதும் உதவக்கூடும். இத்திட்டத்தில் இணையும் பெண்கள் வேலைவாய்ப்பைப் பெறுவது மட்டுமல்லாமல், முதல் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மாதந்தோறும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஊக்கத்தொகையையும் (stipend) பெறுகிறார்கள். இத்திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்க, 10-ஆம் வகுப்புத் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்ற பெண்கள் அனைவரும் தகுதி பெறுகிறார்கள்.
இத்திட்டத்தின் ஒரு முக்கிய சிறப்பம்சம் என்னவென்றால், பெண்கள் தங்கள் பயிற்சியை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்து, நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்குகளை எட்டிய பிறகு, அவர்களுக்குக் கமிஷன் அடிப்படையிலான ஊக்கத்தொகைகளும் (incentives) வழங்கப்படுகின்றன.
LIC Bima Sakhi Yojana முக்கிய அம்சங்கள்
|LIC Bima Sakhi Yojana அம்சம்
|விவரம்
|ஊக்கத்தொகை
|
முதல் ஆண்டில் ₹7,000
இரண்டாம் ஆண்டில் ₹6,000
மூன்றாம் ஆண்டில் ₹5,000
|தகுதி
|10-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி
|வயது வரம்பு
|18 முதல் 70 வயதுக்குட்பட்ட பெண்கள்
|
தேவையான ஆவணங்கள்
|
ஆதார் அட்டை, வங்கி பாஸ்புக், புகைப்படம் மற்றும் கல்விச் சான்றிதழ்
இந்த திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்க, பெண் விண்ணப்பதாரர்கள் 10-ஆம் வகுப்புத் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றதற்கான வாரியச் சான்றிதழையும், அச்சான்றிதழின் சான்றளிக்கப்பட்ட நகல் ஒன்றையும் வைத்திருக்க வேண்டும். மேலும், விண்ணப்பதாரர்கள் தங்கள் வயதுச் சான்று மற்றும் இருப்பிடச் சான்றை வழங்க வேண்டும். அத்துடன், தங்களின் அனைத்து தனிப்பட்ட விவரங்களையும் துல்லியமாகப் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்.
ஆகிய தேவையான அனைத்து ஆவணங்களையும் வைத்திருக்க வேண்டும்.
எல்.ஐ.சி பீமா சகி திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான முழு செயல்முறை இதோ: