பொருளாதார ஆய்வறிக்கையை தாக்கல் செய்தார் நிதியமைச்சர்: ஆவணத்தின் PDF பதிவிறக்கம் செய்வதெப்படி?

Economic Survey 2026, Budget 2026: நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், 2025-26 நிதியாண்டிற்கான பொருளாதார ஆய்வறிக்கையை நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தார். நிதி அமைச்சகத்தின் பொருளாதார விவகாரங்கள் துறையால் தயாரிக்கப்பட்ட இந்த ஆவணம், அரசாங்கத்தின் நிதி செயல்திறனின் ரிபோர்ட் கார்டாக கருதப்படுகின்றது.
பொருளாதார ஆய்வின் முக்கிய அம்சங்கள்: பேரியல் பொருளாதார செயல்திறன் மற்றும் வளர்ச்சி
- மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சி வரம்பு 7% ஆக உயர்த்தப்பட்டது: தொடர்ச்சியான உள்நாட்டு சீர்திருத்தங்கள், பொது முதலீடு மற்றும் உள்கட்டமைப்பு விரிவாக்கம் ஆகியவற்றால் உந்தப்பட்டு, இந்தியாவின் நடுத்தர கால சாத்தியமான வளர்ச்சி விகிதத்தை இந்த ஆய்வு 7.0% ஆக (6.5% இலிருந்து) மேல்நோக்கித் திருத்தியுள்ளது.
- வேகமாக வளரும் முக்கிய பொருளாதாரம்: 2026 நிதியாண்டிற்கான 7.4% உண்மையான மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சி விகிதத்துடன் (முதல் முன்கூட்டிய மதிப்பீடுகள்), இந்தியா தொடர்ந்து நான்காவது ஆண்டாக வேகமாக வளரும் முக்கிய பொருளாதாரமாகத் திகழ்கிறது.
- நெகிழ்வான உள்நாட்டுத் தேவை: வளர்ச்சி முதன்மையாக உள்நாட்டுத் தேவையால் இயக்கப்படுகிறது. இதில் தனிநபர் இறுதி நுகர்வுச் செலவினம் (PFCE) 2012 நிதியாண்டிற்குப் பிறகு மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் தனது மிக உயர்ந்த பங்கான 61.5% ஐ எட்டியுள்ளது.
- வலுவான முதலீட்டுச் சுழற்சி: மொத்த நிலையான மூலதன உருவாக்கம் (GFCF) மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 30.0% ஆக நிலையாக உள்ளது. இது சாதனை அளவிலான பொது மூலதனச் செலவினம் மற்றும் தனியார் முதலீட்டில் ஏற்பட்ட புத்துயிர் ஆகியவற்றால் ஆதரிக்கப்படுகிறது.
பொருளாதார ஆய்வின் முக்கிய அம்சங்கள்: நிதி மற்றும் பணவியல் நிலைத்தன்மை
- ஆதரவான பணவியல் கொள்கை: பணவீக்கம் தணிந்ததைத் தொடர்ந்து, ரிசர்வ் வங்கி பிப்ரவரி 2025 முதல் ரெப்போ விகிதத்தை 125 அடிப்படைப் புள்ளிகள் குறைத்துள்ளது.
- நம்பகமான நிதி ஒருங்கிணைப்பு: அரசாங்கம் 2025 நிதியாண்டில் 4.8% நிதிப் பற்றாக்குறையை அடைந்ததுடன், 2026 நிதியாண்டிற்கு 4.4% என்ற இலக்கை நிர்ணயித்துள்ளது. இதன் மூலம், 2021 நிதியாண்டில் இருந்த உச்சநிலையிலிருந்து பற்றாக்குறையை பாதியாகக் குறைக்கும் நீண்டகால வாக்குறுதியை நிறைவேற்றியுள்ளது.
- மதிப்பீட்டுத் தர உயர்வுகள்: இந்தியா S&P (BBB ஆக), மார்னிங்ஸ்டார் DBRS மற்றும் R&I ஆகிய நிறுவனங்களிடமிருந்து கடன் மதிப்பீட்டுத் தர உயர்வுகளைப் பெற்றுள்ளது. இது கிட்டத்தட்ட இரண்டு தசாப்தங்களில் ஒரு பெரிய நிறுவனத்திடமிருந்து கிடைத்த முதல் தர உயர்வாகும்.
- பணவீக்கம் கட்டுப்படுத்தப்பட்டது: ஏப்ரல்-டிசம்பர் 2025 காலகட்டத்தில், உணவுப் பொருட்களின் விலையில் ஏற்பட்ட செங்குத்தான சரிவு காரணமாக, ஒட்டுமொத்த பணவீக்கம் (CPI) 1.7% என்ற சாதனை குறைந்த அளவிற்குச் சரிந்தது.
How to download Economic Survey PDF?
பொருளாதார ஆய்வறிக்கை PDF-ஐ பதிவிறக்கம் செய்வது எப்படி? முழுமையான அதிகாரப்பூர்வ பொருளாதார ஆய்வறிக்கை 2026 ஆவணத்தை பின்வரும் இணைப்பில் உள்ள அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திலிருந்து PDF வடிவத்தில் பதிவிறக்கம் செய்யலாம்:
https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/index.php
அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டவுடன் இந்த இணைப்பு செயல்படுத்தப்படும்.
பொருளாதார ஆய்வறிக்கை: முக்கிய அம்சங்கள்
- முதல் பொருளாதார ஆய்வறிக்கை 1950-51 ஆம் ஆண்டில் மத்திய பட்ஜெட்டுடன் சேர்த்து சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. ஆனால் 1964 முதல் இது தனித்தனியாக சமர்ப்பிக்கப்பட்டு வருகிறது.
- பொதுவாக, பொருளாதார ஆய்வறிக்கை ஆவணம் A மற்றும் B என இரண்டு பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.
- பகுதி A, நிதியாண்டில் ஏற்பட்ட முக்கிய பேரியல் பொருளாதார முன்னேற்றங்கள் மற்றும் இந்தியப் பொருளாதாரம் குறித்த ஒரு பரந்த மதிப்பாய்வைக் கொண்டிருக்கும்.
- பகுதி B, பொருளாதாரம் தொடர்பான குறிப்பிட்ட சமூக-பொருளாதாரப் பிரச்சினைகளைப் பற்றி விவாதிக்கும்.
- பொருளாதார ஆய்வறிக்கை, சில சமயங்களில், குறிப்பிட்ட கருப்பொருள்களையும் கொண்டிருக்கலாம்: உதாரணமாக, 2017-18 ஆம் ஆண்டு ஆவணம் 'பிங்க் பொருளாதார ஆய்வறிக்கை' என்று அழைக்கப்பட்டது, இது பெண்களை மையமாகக் கொண்டிருந்தது. மேலும் பாலின சமத்துவம் மற்றும் பெண்கள் அதிகாரமளித்தலை குறிக்கும் வகையில் இளஞ்சிவப்பு நிறத்தில் அச்சிடப்பட்டது.
- பட்ஜெட்டிற்கு முன்னதாக பொருளாதாரத்தின் நிலை குறித்த தரவு அடிப்படையிலான பார்வைகள் உட்பட, முக்கியமான பொருளாதார சூழலை சட்டமியற்றுபவர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டு இந்த அறிவிப்புகள் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.
- இந்த ஆவணம், சவால்கள் மற்றும் பிற சிக்கல்களை அடையாளம் கண்டு, கொள்கை திசைக்கான முக்கியமான சூழலையும் வழங்குகிறது.
