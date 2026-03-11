English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • EPFO, SSY, SCSS, PPF, FD: பல திட்டங்கள் இருந்தாலும், வட்டி விகிதத்தில் பாஸ் இதுதான்...காரணம் இதோ!!

EPFO, SSY, SCSS, PPF, FD: பல திட்டங்கள் இருந்தாலும், வட்டி விகிதத்தில் பாஸ் இதுதான்...காரணம் இதோ!!

EPFO Interest Rate: தனியார் துறை ஊழியர்களின் ஓய்வூதிய நிதி அமைப்பான EPFO, 2025-26 நிதியாண்டிற்கான EPF மீதான வட்டி விகிதத்தை 8.25% ஆக நிர்ணயித்துள்ளது. இது முன்னர் இருந்த அளவிலேயே மாற்றப்படாமல் உள்ளது.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 11, 2026, 05:48 PM IST
  • EPF இன் வருடாந்திர வட்டி விகிதம் 8.25% தற்போது பெரும்பாலான வங்கி FDகள் மற்றும் PPFகளை விட அதிகமாக உள்ளது.
  • SCSS மற்றும் SSY விகிதங்கள் சுமார் 8.2% ஆகும்.
  • ஆனால் இந்த திட்டங்களுக்கு தகுதி மற்றும் நோக்கக் கட்டுப்பாடுகள் உள்ளன.

Trending Photos

இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! பூக்கி to ஜூடோபியா 2..எந்த படத்தை, எதில் பார்ப்பது?
camera icon7
OTT Release
இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! பூக்கி to ஜூடோபியா 2..எந்த படத்தை, எதில் பார்ப்பது?
புதன் கிரகத்தின் சதய நட்சத்திர பெயர்ச்சி: ஜாக்பாட் அடிக்கப்போகும் 3 ராசிகள்!
camera icon6
Mercury transit
புதன் கிரகத்தின் சதய நட்சத்திர பெயர்ச்சி: ஜாக்பாட் அடிக்கப்போகும் 3 ராசிகள்!
இந்திய அணிக்கு ரூ.131 கோடி பரிசுத் தொகை... யார் யாருக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்?
camera icon8
undefined
இந்திய அணிக்கு ரூ.131 கோடி பரிசுத் தொகை... யார் யாருக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்?
மாசி 26 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
மாசி 26 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
EPFO, SSY, SCSS, PPF, FD: பல திட்டங்கள் இருந்தாலும், வட்டி விகிதத்தில் பாஸ் இதுதான்...காரணம் இதோ!!

Saving Schemes Interest Rates: பணத்தை சம்பாதிப்பது போல, அதை சேர்ப்பதும் மிக முக்கியமாகும். மக்கள் மத்தியில் பணம் சேமிக்கும் பழக்கத்தை ஊக்கப்படுத்த அரசும், வங்கிகளும் பல வித திட்டங்களை நடத்தி வருகின்றன. பாதுகாப்பான மற்றும் அதிக வருமானம் தரும் முதலீட்டுத் திட்டங்களில் EPF, வங்கி FD, PPF, SCSS மற்றும் SSY போன்றவை முதலீட்டாளர்கள் மத்தியில் மிகவும் பிரபலமாக உள்ளன. 

Add Zee News as a Preferred Source

தற்போதைய வட்டி விகிதங்களின் அடிப்படையில், EPF (ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி) ஊழியர்களுக்கு அதிக அளவு நன்மை அளிக்கும் மற்றும் அதிக வருமானம் அளிக்கும் திட்டங்களில் ஒன்றாக உள்ளது.

EPFO Interest Rate: தற்போதைய வட்டி விகிதம் என்ன?

அரசாங்கத்தின் மூலம் நடத்தப்படும் ஓய்வூதிய நிதி அமைப்பான EPFO, 2025-26 நிதியாண்டிற்கான EPF மீதான வட்டி விகிதத்தை 8.25% ஆக நிர்ணயித்துள்ளது. இந்த விகிதம் தொடர்ந்து மூன்றாவது ஆண்டாக மாற்றப்படாமல் அப்படியே வைக்கப்பட்டுள்ளது. உலகளாவிய பொருளாதார நிச்சயமற்ற தன்மைகள் இருந்தபோதிலும், EPFO ​​வலுவான நிதி ஒழுக்கத்தைப் பேணி, நிலையான மற்றும் போட்டித்தன்மை வாய்ந்த வருமானத்தை உறுதி செய்துள்ளது என்று அரசாங்கம் கூறுகிறது.

வெவ்வேறு திட்டங்களின் கீழ் கிடைக்கும் வட்டி விகிதங்களை இங்கே காணலாம்:

EPF (பணியாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி): 8.25% வட்டி விகிதம், நிலையான மற்றும் அதிக வருமானம், வருடாந்திர கூட்டுத்தொகை, நிறுவனத்தின் பங்களிப்பும் கிடைக்கிறது

SCSS (மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டம்): 8.20% வட்டி விகிதம், ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கு கவர்ச்சிகரமானது, மூத்த குடிமக்களுக்கு மட்டுமே

SSY (சுகன்யா சம்ரிதி யோஜனா): 8.20% வட்டி விகிதம், மகளின் கல்வி மற்றும் திருமணத்திற்கான திட்டம், நீண்ட கால லாக்-இன்

NSC (தேசிய சேமிப்புச் சான்றிதழ்): 7.70% வட்டி விகிதம், நிலையான காலம், முதிர்ச்சியின் போது வட்டிக்கு வரி விதிக்கப்படும்

PPF (பொது வருங்கால வைப்பு நிதி): 7.10% வட்டி விகிதம், 15 ஆண்டு லாக்-இன், முதிர்வு வரி இல்லாதது

வங்கி FD (நிலையான வைப்புத்தொகை): 6.5% – 7.5% வட்டி விகிதம், விகிதங்கள் வங்கி மற்றும் கால அளவைப் பொறுத்து மாறுபடும், வட்டிக்கு வரி விதிக்கப்படும்

EPF ஏன் அதிக நன்மைகளை வழங்குகிறது?

- EPF இன் வருடாந்திர வட்டி விகிதம் 8.25% தற்போது பெரும்பாலான வங்கி FDகள் மற்றும் PPFகளை விட அதிகமாக உள்ளது. 
- SCSS மற்றும் SSY விகிதங்கள் சுமார் 8.2% ஆகும். 
- ஆனால் இந்த திட்டங்களுக்கு தகுதி மற்றும் நோக்கக் கட்டுப்பாடுகள் உள்ளன.

EPF இன் மிகப்பெரிய நன்மை என்னவென்றால், ஊழியர் மற்றும் நிறுவனம் இருவரும் இதில் பங்களிக்கிறார்கள். இது நீண்ட காலத்திற்கு மொத்த சேமிப்பு மற்றும் வருமானத்தை அதிகரிக்கிறது. மேலும், ஓய்வு பெறும் வரை திரட்டப்பட்ட தொகையில் ஈட்டப்படும் வட்டிக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வரம்பு வரை வரி விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது. இது உண்மையான வருமானத்தை மேலும் மேம்படுத்துகிறது.

முதலீட்டாளர்கள் எதை தேர்ந்தெடுப்பது?

சமீபத்திய RBI விகிதக் குறைப்புகளைத் தொடர்ந்து, பல வங்கி FDகளுக்கான வட்டி விகிதங்கள் குறைந்துள்ளன. அதே நேரத்தில் EPF விகிதங்கள் நிலையானதாகவே உள்ளன என்று நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். இதன் விளைவாக, சம்பளம் பெறும் ஊழியர்களுக்கு EPF ஒரு வலுவான நீண்ட கால, பாதுகாப்பான முதலீட்டு விருப்பமாக உள்ளது. இருப்பினும், முதலீட்டு முடிவை எடுக்கும்போது இலக்கு, கால எல்லை மற்றும் வரி நிலையை மனதில் கொள்வது அவசியம்.

உதாரணமாக, ஒரு ஊழியரின் பிஎஃப் கணக்கில் ரூ.5 லட்சம் டெபாசிட் செய்யப்பட்டிருந்தால், அவர்கள் ஆண்டுக்கு 8.25% வட்டி விகிதத்தில் ரூ. 41,250 கூடுதலாகப் பெறுவார்கள். அதாவது, அவர்கள் ஆண்டுதோறும் தோராயமாக ரூ. 41,250 வட்டியைப் பெறுவார்கள்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையின் நோக்கம் தகவல்களை வழங்குவது மட்டுமே தவிர, முதலீட்டு ஆலோசனைகளை வழங்குவது அல்ல. முதலீடு செய்யும் முன் உங்கள் முதலீட்டு ஆலோசகரை அணுகி ஆலோசித்த பின்னரே முதலீடு தொடர்பான முடிவுகள் எடுக்கப்பட வேண்டும்.)

மேலும் படிக்க | குடும்ப ஓய்வூதியம்: அரசு ஊழியரின் குடும்ப விவரங்களில் மகளின் பெயரை நீக்கக்கூடாது... DoPPW அதிரடி

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: இந்த ஊழியர்களுக்கு தனி ஊதிய திருத்தக்குழு கிடையாது, நிதி அமைச்சகம் கொடுத்த ஷாக்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Epfo Interest RateEPFOSaving SchemesPersonal Finance

Trending News