குடும்ப ஓய்வூதியம் பெற பெற்றொர் இருவரும் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்: DoPPW

Family Pension Latest News: மத்திய அரசு உழியர்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி உள்ளது. குடும்ப ஓய்வூதியம் தொடர்பான ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு வெளிவந்துள்ளது. இந்திய அரசின் ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் நலத்துறை (DoPPW), CCS (EOP) விதிகள், 1939/2023 இன் கீழ் மேம்படுத்தப்பட்ட குடும்ப ஓய்வூதியம் பெறும் பெற்றோர்கள் ஆயுள் சான்றிதழ்களை சமர்ப்பிப்பது தொடர்பாக ஒரு முக்கியமான விளக்கத்தை வெளியிட்டுள்ளது.
குடும்ப ஓய்வூதியம்: DoPPW அளித்த விளக்கம்
இப்போது, மேம்படுத்தப்பட்ட குடும்ப ஓய்வூதியப் பலனைப் பெற தாய், தந்தை என பெற்றொர் இருவரும் ஆயுள் சான்றிதழ்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். முன்னதாக, மேம்படுத்தப்பட்ட குடும்ப ஓய்வூதிய விகிதத்தைப் பெற ஆயுள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்ற எந்தப் பிரிவும் இல்லை. ஆனால், இப்போது இது அமலுக்கு வந்துள்ளது. ஓய்வூதியங்கள் அதிகமாக செலுத்தப்படுவதைத் தடுப்பதையும், பெற்றோரில் ஒருவர் இறந்த பிறகு துல்லியமான ஓய்வூதிய கட்டணத்தை உறுதி செய்வதையும் இந்த மாற்றம் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களின் பெற்றோருக்கான குடும்ப ஓய்வூதியம்
CCS (EOP) விதிகள், 2023 இன் விதி 12(5) இன் படி, ஒரு மத்திய அரசு ஊழியர் இறந்து, தகுதியான குழந்தைகள் அல்லது மனைவி உயிருடன் இல்லாவிட்டால், இறந்த அரசு ஊழியரின் பெற்றோருக்கு குடும்ப ஓய்வூதியம் செலுத்தப்படும்.
Pension Rate: குடும்ப ஓய்வூதிய விகிதம் பின்வருமாறு:
- பெற்றோர் இருவரும் உயிருடன் இருந்தால் குடும்ப ஓய்வூதியத்தில் 75% -ஐ பெற வாழ்க்கைத் துணைக்கு உரிமை உண்டு.
- பெற்றோரில் ஒருவர் மட்டுமே உயிருடன் இருந்தால், குடும்ப ஓய்வூதியத்தில் 60% -ஐ பெற வாழ்க்கைத் துணைக்கு உரிமை உண்டு.
பெற்றோரின் பிற ஆதாரங்களில் இருந்து வரும் வருமானத்தைக் குறிப்பிடாமல் குடும்ப ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுகிறது.
"தற்போது, குடும்ப ஓய்வூதியத்தைப் பெறுவதற்கான CCS (ஓய்வூதியம்) விதிகளில் பெற்றோர் இருவரும் ஆயுள் சான்றிதழ்களைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான ஏற்பாடு இல்லை" என்று குறிப்பாணை கூறுகிறது. இது, பெற்றோரில் ஒருவர் இறந்த பிறகும் கூட, சில பெற்றோர்கள் அதிக ஓய்வூதியத் தொகையை (75%) தொடர்ந்து பெறும் சூழ்நிலைக்கு வழிவகுத்துள்ளது.
ஆயுள் சான்றிதழ்களுக்கான புதிய தேவை
"இனிமேல், மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வழக்குகளில் ஆயுள் சான்றிதழ்கள், பெற்றோரில் ஒருவர் இறந்தால் அதிகமாகச் செலுத்தப்படுவதைத் தவிர்க்க, ஒவ்வொரு ஆண்டும் இரு பெற்றோராலும் சமர்ப்பிக்கப்படும்" என்று குறிப்பாணை தெளிவுபடுத்துகிறது.
இந்தப் புதிய விதி, உயிருடன் இருக்கும் பெற்றோரின் அடிப்படையில், சரியான ஓய்வூதியத் தொகை மட்டுமே வழங்கப்படுவதை உறுதி செய்கிறது.
ஓய்வூதியம் பெறுவோர் மீதான தாக்கம்
- புதிய உத்தரவின்படி, இறந்த அரசு ஊழியர்களின் பெற்றோர் இருவரும் ஆண்டுதோறும் தங்கள் ஆயுள் சான்றிதழ்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
- இந்த நடவடிக்கை, ஒரு பெற்றோர் இறந்துவிட்டாலும், ஓய்வூதியம் மேம்படுத்தப்பட்ட விகிதத்தில் தொடர்ந்தால், குடும்ப ஓய்வூதியத்தை அதிகமாகச் செலுத்துவதைத் தடுக்க உதவும்.
- இந்த விளக்கத்தை "பரவலாக விளம்பரப்படுத்தி, இணக்கத்தை உறுதி செய்வதற்காக சம்பந்தப்பட்ட அனைவரின் கவனத்திற்கும் கொண்டு செல்ல வேண்டும்" என்று அலுவலக குறிப்பாணை வலியுறுத்துகிறது.
இந்த புதிய மாற்றத்தின் முக்கியத்துவம் என்ன?
அதிகப்படியான பணம் செலுத்துவதைத் தடுக்கவும், குடும்ப ஓய்வூதியங்கள் துல்லியமாக வழங்கப்படுவதை உறுதி செய்யவும் DoPPW இந்த விளக்கத்தை வெளியிட்டுள்ளது.
ஆண்டுதோறும் ஆயுள் சான்றிதழ்களைச் சமர்ப்பித்து, பெற்றோர் இருவரும் சரியான ஓய்வூதியத் தொகையைத் தொடர்ந்து பெறலாம்.
ஆயுள் சான்றிதழ் சமர்ப்பிக்கும் காலக்கெடு
அனைத்து ஓய்வூதியதாரர்களும் தங்கள் ஓய்வூதியம் தடையின்றி தொடர்வதை உறுதி செய்வதற்காக, அவர்களின் ஓய்வூதியம் வழங்கும் நிறுவனத்தில் தங்கள் ஆயுள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான இறுதித் தேதி நவம்பர் 30 ஆகும்.
நவம்பர் 30 காலக்கெடுவைத் தவறவிட்டால் என்ன நடக்கும்?
நவம்பர் 30 ஆம் தேதிக்குள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்கத் தவறினால், டிசம்பர் முதல் சான்றிதழ் வெற்றிகரமாக சமர்ப்பிக்கப்பட்டு சரிபார்க்கப்படும் வரை ஓய்வூதியம் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்படும். ஆகையால், ஓய்வூதியதாரர்கள் அனைவரும் இந்த காலக்கெடுவிற்குள் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
