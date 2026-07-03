/EPF 2026: EPFO புதிய விதிகளால் யாருக்கு லாபம், யாருக்கு நஷ்டம்? 10 முக்கிய கேள்வி-பதில்கள்

EPF Scheme 2026: பல தசாப்தங்களாக நடைமுறையில் இருந்த 1952-ஆம் ஆண்டுக்கான ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி (EPF) திட்டத்திற்குப் பதிலாக, 2026-ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய EPF திட்டத்தை மத்திய அரசு சமீபத்தில் அறிவித்துள்ளது. இந்தப் புதிய கட்டமைப்பு வருங்கால வைப்பு நிதிக்கான தற்போதைய பங்களிப்பு விகிதங்களில் எந்த மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தவில்லை. எனினும், இது சில முக்கிய மாற்றங்களை இது கொண்டு வந்துள்ளது.
சுமார் 8 கோடி சந்தாதாரர்களின் மீது இதன் தாக்கம் இருக்கும். இந்த நிலையில், இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் இந்த புதிய திட்டம் பற்றி எழுப்பும் சில முக்கிய கேல்வுகளையும் அதற்கான விடைகளையும் இங்கே காணலாம்.
EPF திட்டம் 2026 என்பது வருங்கால வைப்பு நிதி (Provident Fund) தொடர்பான பங்களிப்புகள், பணத்தை எடுத்தல் மற்றும் கணக்கு மேலாண்மை ஆகியவற்றை நிர்வகிக்கும் மத்திய அரசின் புதுப்பிக்கப்பட்ட கட்டமைப்பாகும். ஏழு தசாப்தங்களுக்கும் மேலாக நடைமுறையில் இருந்த EPF திட்டம் 1952-க்கு மாற்றாக, இந்த புதிய திட்டம் அரசிதழில் வெளியிடப்பட்டதைத் தொடர்ந்து ஜூன் 29 அன்று அதிகாரப்பூர்வமாக அமலுக்கு வந்துள்ளது.
இல்லை. கட்டாய இபிஎஃப் (EPF) பங்களிப்பில் எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை. புதிய திட்டத்தின் கீழும், ஊழியர்களின் கட்டாயப் பங்களிப்பானது மாதத்திற்கு ரூ. 15,000 என்ற சட்டப்பூர்வ ஊதிய வரம்பில் 12% ஆகத் தொடர்கிறது. அதாவது, கட்டாயப் பங்களிப்புத் தொகை மாதத்திற்கு ரூ. 1,800 ஆகவே நீடிக்கிறது. தற்போதைய விதிகளின்படி, வேலையளிப்பவர்கள் அதற்கிணையான பங்களிப்பைத் தொடர்ந்து செலுத்துவார்கள்.
நிறுவனங்களும் ஊழியர்களும் தங்கள் பங்களிப்பை ஊதிய வரம்பிற்குள் (அதாவது ₹1,800 + ₹1,800 என்ற முறைக்கு) மட்டுப்படுத்தத் தேர்வுசெய்தால், PF கணக்கில் குறைவான பணமே செலுத்தப்படும். இதன் விளைவாக, நீண்ட காலத்தில் சேரும் ஓய்வுக்கால நிதியின் அளவு குறைவாக இருக்கலாம். இருப்பினும், அதிக பங்களிப்பைச் செய்வதற்கான வாய்ப்பு தொடர்ந்து உள்ளது.
புதிய விதிகளின்படி, PF பிடித்தம் என்பது ஊழியர் மற்றும் நிறுவனத்தின் பரஸ்பர ஒப்புதலின் அடிப்படையில் அமையும். ரூ.1,800 என்பது குறைந்தபட்ச PF தொகையைக் குறிக்கிறது. இது ₹15,000 அடிப்படைச் சம்பளத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது. உதாரணமாக, ஒருவரின் மொத்தச் சம்பளம் ரூ.75,000 ஆகவும், அதில் அடிப்படைச் சம்பளம் ₹35,000-ஆகவும் இருந்தால், அவர்கள் ₹1,800-ஐ மட்டுமே பங்களிக்க வேண்டும் என்ற கட்டாயம் இல்லை. அவர்கள் விரும்பினால், ₹35,000 அடிப்படைச் சம்பளத்தின் அடிப்படையில் PF பங்களிப்பைச் செய்யத் தேர்வு செய்யலாம். இது முற்றிலும் விருப்பத்தின் அடிப்படையிலானது. அதாவது, உங்கள் முதலீடு குறித்த முடிவு உங்களிடமே உள்ளது.
கட்டாயப் பங்களிப்பு மற்றும் விருப்பத்தின் பேரில் செய்யப்படும் பங்களிப்பு ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான தெளிவான வேறுபாடே இதில் உள்ள மிகப்பெரிய மாற்றமாகும். ரூ. 15,000 என்ற சட்டப்பூர்வ ஊதிய வரம்பு வரை மட்டுமே கட்டாயப் பங்களிப்பு விதி பொருந்தும் என்று 'EPF திட்டம், 2026' தெளிவாகக் குறிப்பிடுகிறது. பல ஊழியர்கள் கடந்த காலங்களில் அதிக ஊதியத்தின் அடிப்படையில் பங்களிப்பு செய்து வந்தாலும், சட்டப்படி எது கட்டாயப் பங்களிப்பு மற்றும் எது விருப்பத்தின் பேரில் செய்யப்படும் பங்களிப்பு என்பதைப் புதிய விதிகள் தெளிவாக வரையறுக்கின்றன.
ஆம், ஊழியரின் பிஎஃப் (PF) பங்களிப்பு உண்மையான சம்பளத்திற்குப் பதிலாக ₹15,000 என்ற ஊதிய வரம்பிற்குள் (wage ceiling) கட்டுப்படுத்தப்பட்டால், ஒவ்வொரு மாதமும் குறைவான தொகையே பிடித்தம் செய்யப்படும். பிஎஃப்-க்காகக் குறைவான பணமே பிடிக்கப்படுவதால், ஊழியரின் கையில் கிடைக்கும் சம்பளம் (take-home pay) அதிகரிக்கக்கூடும்.
புதிய EPFO விதிகளின்படி, தகுதியான பிஎஃப் கோரிக்கைகளை வெறும் மூன்று நாட்களுக்குள் தீர்வு காண்பதே நோக்கமாகும். ஆகையால், ஊழியர்கள் தங்கள் பணத்திற்காக நீண்ட காலம் காத்திருக்க வேண்டி இருக்காது. மேலும், தானியங்கி தீர்வுக்கான (auto-settlement) வரம்பு ₹5 லட்சமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது, அத்துடன் டிஜிட்டல் சரிபார்ப்பு மற்றும் குறைவான ஆவணப் பணிகள் மூலம் பணம் எடுக்கும் செயல்முறை எளிதாக்கப்படுகிறது. இருப்பினும், UAN, ஆதார், வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள் மற்றும் KYC ஆகியவை முழுமையாகப் புதுப்பிக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமே இந்த வசதி முக்கியமாக கிடைக்கும்.
EPF புதிய திட்டம், பகுதியளவு பணம் எடுக்கும் விதிகளை மூன்று பரந்த பிரிவுகளாகப் பிரித்து எளிதாக்குகிறது. உறுப்பினர்கள் EPF சேமிப்பை பின்வரும் தேவைகளுக்காக எடுக்கலாம்:
இந்த நடவடிக்கை, மிகவும் சிதறலான கட்டமைப்பிற்குப் பதிலாக, பணம் எடுக்கும் விதிகளைப் புரிந்துகொள்வதையும் அணுகுவதையும் எளிதாக்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
ஆம், ஊழியர் மற்றும் நிறுவனம் ஆகியோரின் பரஸ்பர ஒப்புதலுடன், உண்மையான அடிப்படைச் சம்பளத்தின் அடிப்படையில் (அல்லது அதைவிட அதிகமாகவும்) பிஎஃப் பங்களிப்புகளைத் தொடர்ந்து செலுத்தலாம். புதிய விதி இந்த வாய்ப்பை நீக்கவில்லை.
EPS ஓய்வூதியம்: நிறுவனத்தின் EPS-க்கான பங்களிப்பு ஏற்கனவே ₹15,000 என்ற ஊதிய வரம்பிற்குள் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே, இந்த மாற்றம் பெரும்பாலான ஊழியர்களின் ஓய்வூதியக் கணக்கீட்டில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தாது.
EPF கார்ப்பஸ்: ஒரு ஊழியர் நீண்ட காலத்திற்கு குறைந்தபட்ச பிஎஃப் (PF) பங்களிப்பை மட்டுமே செலுத்தினால், ஓய்வுபெறும் போது கிடைக்கும் மொத்தத் தொகை எதிர்பார்க்கப்பட்டதை விடக் குறைவாக இருக்கலாம். இதற்கான முக்கிய காரணங்கள் குறைவான முதலீடு மற்றும் குறைவான வட்டி சேர்ப்பு ஆகியவை ஆகும்.