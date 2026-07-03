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EPF 2026: EPFO புதிய விதிகளால் யாருக்கு லாபம், யாருக்கு நஷ்டம்? 10 முக்கிய கேள்வி-பதில்கள்

EPF Scheme 2026: கட்டாய இபிஎஃப் (EPF) பங்களிப்பில் எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை. புதிய திட்டத்தின் கீழும், ஊழியர்களின் கட்டாயப் பங்களிப்பானது மாதத்திற்கு ரூ. 15,000 என்ற சட்டப்பூர்வ ஊதிய வரம்பில் 12% ஆகத் தொடர்கிறது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 03, 2026, 05:27 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 05:27 PM IST
EPF 2026: EPFO புதிய விதிகளால் யாருக்கு லாபம், யாருக்கு நஷ்டம்? 10 முக்கிய கேள்வி-பதில்கள்
Image Credit: EPFO New Rules EPF 2026 (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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