Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Business
  • /EPF Scheme 2026: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு கையில் கிடைக்கும் சம்பளம் (Take-home Salary) அதிகரிக்குமா?

EPF Scheme 2026: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு கையில் கிடைக்கும் சம்பளம் (Take-home Salary) அதிகரிக்குமா?

EPFO New Rules 2026: EPF திட்டம், 2026-ன் கீழ் கட்டாய ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி (EPF) பங்களிப்பு மாதத்திற்கு ரூ. 1,800 என்ற அளவிலேயே தொடரும் என்று EPFO ​​தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. இந்தப் புதிய அறிவிப்பு எந்தவொரு புதிய பங்களிப்பு வரம்பையும் அறிமுகப்படுத்தவில்லை என்றாலும், கட்டாயப் பிடித்தங்கள் ரூ. 15,000 என்ற சட்டப்பூர்வ ஊதிய வரம்பின் அடிப்படையிலேயே தொடர்ந்து கணக்கிடப்படும் என்று நிதி நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 07, 2026, 09:52 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 09:52 AM IST
EPF Scheme 2026: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு கையில் கிடைக்கும் சம்பளம் (Take-home Salary) அதிகரிக்குமா?
Image Credit: EPFO New Rules 2026 (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
தமிழ்நாடு முக்கிய செய்திகள் நேரலை: மழை எச்சரிக்கை; CM விஜய்க்கு எதிரான வழக்குகள் இன்று விசாரணை
Live News32 min ago
2
TN Weather54 min ago
3
PM SYM1 hr ago
4
Tamil Nadu government1 hr ago
5
Mayiladuthurai2 hrs ago