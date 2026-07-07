/EPF Scheme 2026: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு கையில் கிடைக்கும் சம்பளம் (Take-home Salary) அதிகரிக்குமா?

EPF Scheme, 2026 புதிய விதிமுறைகள் கடந்த 2026 ஜூன் 29 அன்று முதல் முறைப்படி நடைமுறைக்கு வந்துள்ளன. இந்த புதிய விதிகள், கட்டாய EPF பங்களிப்புகளின் மீது விதிக்கப்பட்டுள்ள புதிய ₹1,800 உச்சவரம்பு, ஒரு ஊழியரின் மாத ஊதியத்தை எவ்வாறு பாதிக்கக்கூடும் என்பது குறித்த தெளிவான விளக்கத்தை அளித்துள்ளன.
கட்டாயப் பங்களிப்புகள் இனி முழுமையாக அடிப்படை ஊதியத்துடன் மட்டும் இணைக்கப்படாத நிலையில், இதனால் மாதா மாதம் தங்கள் கைக்குக் கிடைக்கும் ஊதியத்தில் (Take-home salary) என்ன மாற்றம் இருக்கும் என்ற கேள்வி ஊழியர்களுக்கு எழுந்துள்ளது. இதற்கான முழுமையான விளக்கத்தை இந்த பதிவில் விரிவாகக் காண்போம்.
EPF திட்டம், 2026-ன் கீழ் கட்டாய ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி (EPF) பங்களிப்பு மாதத்திற்கு ரூ. 1,800 என்ற அளவிலேயே தொடரும் என்று EPFO தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
இந்தப் புதிய அறிவிப்பு எந்தவொரு புதிய பங்களிப்பு வரம்பையும் அறிமுகப்படுத்தவில்லை என்றாலும், கட்டாயப் பிடித்தங்கள் ரூ. 15,000 என்ற சட்டப்பூர்வ ஊதிய வரம்பின் அடிப்படையிலேயே தொடர்ந்து கணக்கிடப்படும் என்று நிதி நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள்.
12% பங்களிப்பு: EPF திட்டம், 2026-ன் கீழ், கட்டாய வருங்கால வைப்பு நிதி பங்களிப்பு என்பது ரூ. 15,000 என்ற சட்டப்பூர்வ ஊதிய வரம்பில் 12% என்ற அளவிலேயே தொடர்ந்து இருக்கும்.
உச்சவரம்பு: இது மாதத்திற்கு ரூ. 1,800 என்ற கட்டாய பங்களிப்பாக அமைகிறது.
கூடுதல் பங்களிப்பு: ஊழியர்களும் நிறுவனங்களும் விரும்பினால் இந்தத் தொகையை விட அதிகமாகப் பங்களிக்கலாம்.
சுயவிருப்ப பங்களிப்பு: கட்டாய வரம்பிற்கு மேல் செய்யப்படும் பங்களிப்புகள் இரு தரப்பின் விருப்பத்தின் அடிப்படையிலேயே (Voluntary) இருக்கும்.
நோக்கம்: குறிப்பாக அதிக சம்பளம் பெறும் ஊழியர்களுக்கு, கட்டாய PF பிடித்தங்கள் குறித்த நிச்சயமற்ற தன்மையை நீக்குவதே இந்தத் தெளிவுபடுத்தலின் நோக்கமாகும்.
மாத சம்பளம் பெறும் தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு இது ஒரு முக்கியமான கேள்வியை எழுப்பியுள்ளது. இதற்கான சுருக்கமான பதில்: இது நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் சூழ்நிலையைப் பொறுத்தது.
|ஊழியரின் தேர்வு
|கைக்கு கிடைக்கும் சம்பளம் (Take-home Salary)
|ஓய்வூதிய சேமிப்பு (Retirement Fund)
|ரூ. 1,800 மட்டும் பங்களித்தால்
|அதிகரிக்கும்
|குறையும்
|கூடுதல் பங்களிப்பு (VPF) செய்தால்
|குறையும்
|அதிகரிக்கும்
தற்போது சட்டப்பூர்வ குறைந்தபட்ச அளவை விட அதிகமாகப் பங்களிக்கும் ஊழியர்கள், தங்கள் EPF பங்களிப்பை கட்டாயமான ரூ. 1,800-க்கு மட்டுப்படுத்திக்கொண்டால், அவர்களின் மாதாந்திர 'கையில் கிடைக்கும் சம்பளம்' அதிகரிக்கக்கூடும்.
கட்டாயத் தொகையைத் தாண்டி பங்களிக்க வேண்டாம் என்று முடிவு செய்யும் ஊழியர்களுக்கு கையில் கிடைக்கும் சம்பளம் அதிகரிக்கலாம். ஆனால், அப்படி அதிகமாக கிடைக்கும் தொகையை வேறு எங்காவது முதலீடு செய்யாவிட்டால், ஓய்வுக்காலத்திற்கான சேமிப்புத் தொகை பெருமளவு குறையக்கூடும்.
அவ்வாறு கூடுதலாகக் கிடைக்கும் பணத்தைக் கொண்டு ஊழியர்கள் கடன்களை அடைக்கலாம், அவசரக்கால நிதியை உருவாக்கலாம், மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்யலாம் அல்லது பிற நிதி இலக்குகளை அடையலாம்.
இருப்பினும், மாதா மாதம் ஊழியர்களின் EPF கணக்கில் குறைவான பணமே சேரும் என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். நீண்ட கால அடிப்படையில் பார்த்தால், 'விருப்ப வருங்கால வைப்பு நிதி' (VPF - Voluntary Provident Fund) மூலம் தாமாக முன்வந்து அதிக பங்களிப்பு செய்யாவிட்டாலோ அல்லது கூடுதல் வருமானத்தை வேறு நீண்ட கால நிதித் திட்டங்களில் முதலீடு செய்யாவிட்டாலோ, இது உங்கள் ஓய்வுக்கால சேமிப்பைக் குறைத்துவிடும்.
இந்த மாற்றம் ஊதியப் பட்டியல் (Payroll) கணக்கீடுகளில் அதிக தெளிவைக் கொண்டு வருகிறது. ஆகையால், இதனால் நிறுவனங்களுக்கு அதிக பயனளிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
துல்லியமான கணிப்பு: கட்டாயப் பங்களிப்பு சட்டப்பூர்வ ஊதிய வரம்புடன் தெளிவாக இணைக்கப்பட்டுள்ளதால், நிறுவனங்களால் தங்கள் வருங்கால வைப்பு நிதி தொடர்பான பொறுப்புகளை, குறிப்பாக அதிக சம்பளம் பெறும் ஊழியர்களுக்கு, முன்பை விட சிறப்பாகக் கணிக்க முடியும்.
எளிதான இணக்கம்: இது நிறுவனங்களின் இணக்க நடைமுறைகளை (Compliance) எளிதாக்குவதோடு, வெவ்வேறு சம்பள நிலைகளில் உள்ள கட்டாயப் பிடித்தங்கள் குறித்த தெளிவின்மையையும் குறைக்கிறது.
நிச்சயமாக அவசியமில்லை. வழக்கமாக, நிதி மேலாளர்கள், சம்பளம் பெறும் ஊழியர்களுக்கு, அவர்களின் தற்போதைய மாதச் சம்பளத்தைத் தாண்டி, அவர்களின் நீண்ட கால ஓய்வூதிய இலக்குகளைக் கருத்தில் கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்துகிறார்கள்.
அதிக நிகரச் சம்பளம் இன்று உங்களுக்கு அதிக நிதி நெகிழ்வுத்தன்மையை வழங்கக்கூடும், ஆனால் வேறு எங்கும் முதலீடு செய்யாமல் ஓய்வூதிய சேமிப்பைக் குறைப்பது, ஓய்வுக்குப் பிறகான நிதிப் பாதுகாப்பைப் பாதிக்கக்கூடும்.
நினைவில் கொள்க: EPFO புதிய திட்டத்தின் கீழ், ஒரு ஊழியர் தானாக முன்வந்து அதிகமாகப் பங்களிக்கத் தேர்வு செய்யாத வரையில், கட்டாய EPF பங்களிப்பு ரூ.15,000 என்ற சட்டப்பூர்வ ஊதிய உச்சவரம்பில் 12% ஆகக் கட்டுப்படுத்தப்படும். அதாவது கட்டாயப் பங்களிப்பு மாதத்திற்கு ரூ.1,800 ஆக வரம்பிடப்படும்.
மொத்தத்தில், இந்த EPFO புதிய திட்டம், ஊழியர்களுக்கு தங்களின் நிதியை நிர்வகிப்பதில் அதிகத் தேர்வுகளையும் நெகிழ்வுத்தன்மையையும் வழங்குகிறது. எனினும், அந்த நெகிழ்வுத்தன்மையுடன், பணி ஓய்வுகாலத்திற்காக தீர்க்கமாக திட்டமிடும் அதிகப் பொறுப்பும் ஊழியர்களின் கைகளுக்கே வருகிறது.